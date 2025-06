Přelomová umělá inteligence? Ne, jen 700 Indů za monitorem. Startup připravil investory o stamiliony

Uložit 0

Sachin Dev Duggal si budoval image vizionáře, nebo spíš „hlavního kouzelníka“ své firmy, jak se sám občas označoval. S nakažlivým úsměvem a neochvějným technologickým optimismem objížděl světové konference a přesvědčoval publikum, že drží v rukou nástroj technologické revoluce.

Díky němu měla být tvorba mobilních aplikací stejně jednoduchá jako objednávka z pizzerie. Stačí kliknout, popsat svou představu a umělá inteligence během pár hodin dodá klientovi hotovou aplikaci. Žádní lidští vývojáři, žádné čekání. Jen moderní technologie.

Tohle byla vize platformy Engineer.ai Corporation, indicko-londýnského startupu, který se v roce 2016 zdánlivě vydal převrátit svět softwarového vývoje naruby. Srdcem celé vývojářské magie byla Natasha, asistentka poháněná umělou inteligencí, jež podle firmy dokázala zvládnout celý vývojový proces sama. Od prvního návrhu až po hotovou aplikaci, šestkrát rychleji a až o 70 % levněji než tradiční týmy programátorů.

Zdánlivě přelomové dílo stálo ale od svého počátku na lži. Novináři z deníku The Wall Street Journal v roce 2019 odhalili, že za slibem levné a efektivní automatizace se neskrývala žádná revoluční umělá inteligence, ale stovky údajně špatně placených lidských vývojářů z Indie, kteří ručně kódovali každý řádek toho, co bylo prodáváno jako zázrak poháněný AI.

Sama Natasha pak byla jen chatbotem, který dokázal rozpoznat, zda zákazník potřebuje vytvořit aplikaci pro e-shop, sociální síť či fitness tracking, a pak přiřadila projekt správnému týmu vývojářů.

Investice nezastavil ani skandál

Ačkoli by se dalo čekat, že nejistota kolem firmy potenciální partnery odradí, opak byl pravdou. Firma PR krizi přežila, změnila své jméno na Builder.ai a využila rostoucího zájmu o umělou inteligenci, který jako by investory přesvědčil od skandálu odvrátit pohled. V roce 2021, tedy dva roky po znepokojivých zjištěních novinářů o britském „AI zázraku“, vybral re-brandovaný Builder.ai 65 milionů dolarů. Tehdy však společnost nezveřejnila, kdo byl hlavním účastníkem investičního kola, což je v takových případech neobvyklé.

O rok později přišlo další investiční kolo, v němž společnost získala 100 milionů dolarů. V roce 2023 pak Builder.ai získal od investorů nejvyšší finanční injekci ve výši 250 milionů dolarů, což ze společnosti udělalo jednorožce – startup, jehož hodnota přesahuje jednu miliardu dolarů. V tomto případě to bylo dokonce víc než 1,5 miliardy dolarů.

Mezi investory se během osmi let existence firmy objevila jména jako Microsoft, Qatar Investment Authority a Deepcore. Nejen tito giganti, ale i ostatní firmy do společnosti dohromady vložily kolem 450 milionů dolarů (kolem 10 miliard korun). Microsoft navíc dokonce s firmou navázal strategické partnerství a oznámil, že Builder.ai začlení do svých cloudových služeb.

Pálení peněz a nafukování čísel

Zatímco se firma indického podnikatele Sachina Dev Duggala veřejně prezentovala jako zářný příklad technologického úspěchu, uvnitř se odehrával zcela jiný příběh. Podle uniklých interních emailů společnost každý měsíc utratila za svůj provoz o 10 milionů dolarů více, než kolik vydělala.

Právě výnosy se nakonec ukázaly jako největší kámen úrazu. Na problém upozornil deník Financial Times ve své investigaci, v níž odhalil, že se startup dopustil účetního zkreslování nebývalého rozsahu. Ukázalo se, že dlouhodobě uměle zveličoval své výdělky, aby zapůsobil na investory. Například za rok 2024 firma nahlásila tržby ve výši 220 milionů dolarů. Ve skutečnosti šlo ale jen o 55 milionů. O rok dříve tvrdila, že má příjmy 180 milionů. Realita byla čtvrtinová, tedy kolem 45 milionů.

Builder.ai vykazoval příjmy z prodeje přes třetí strany, takzvané „resellery“. Ve skutečnosti ale většina těchto peněz nikdy do firmy nedorazila a chybějící částka za několik let dosáhla zhruba 120 milionů dolarů. Ještě závažnější byly praktiky spojené s poskytováním slev. Builder.ai spolupracoval hlavně s menšími klienty, firmami nebo jednotlivci, kteří neměli vlastní vývojáře. Zaměstnanci tak často nabízeli zákazníkům slevy, ale do účetnictví se kontrakty zapisovaly za plnou cenu.

Další zdroje novinářům z Financial Times prozradily, že obchodníci společnosti lákali zákazníky na veletrzích k podpisu smluv na vývoj aplikací v hodnotě desítek tisíc dolarů, a to s minimálními zálohami v řádu stovek dolarů. Mnohé z těchto projektů ale zřejmě nikdy nepokročily dál než k první platbě. Přesto firma zaúčtovala plnou hodnotu smluv jako očekávané tržby, ačkoliv většina slíbených částek nebyla klienty nikdy zaplacena. To mělo vyústit ve více než 26 milionů dolarů v nezaplacených příjmech.

Tenis i podezřelé peněžní toky v Indii

Pozornost kolem indicko-britského startupu zdvihl i obchodní vztah mezi technologickou firmou a mezinárodní tenisovou ligou Ultimate Tennis Showdown (UTS), kterou založil známý trenér Patrick Mouratoglou, jež měl na starost i světoznámou sportovní hvězdu Serenu Williams. V roce 2023 Builder.ai oznámil, že pro UTS vyvíjí mobilní aplikaci, přičemž za projekt účtoval více než 500 tisíc dolarů (tedy zhruba 11 milionu korun). Ředitel firmy Builder.ai Duggal je přitom sám akcionářem UTS prostřednictvím svého kapitálového fondu SD Squared Ventures.

Do aféry byla zatažena i další firma, technologická společnost VerSe. Podle dokumentů, ke kterým se dostala agentura Bloomberg, si obě firmy mezi roky 2021 a 2024 opakovaně navzájem účtovaly podobné částky za služby, které se ve skutečnosti zřejmě nikdy neuskutečnily. Šlo tak pravděpodobně jen o účetní trik, jak si obě strany mohly vylepšit čísla o příjmech a udělat na investory lepší dojem. Společnost VerSe však tato obvinění popírá.

„Kouzelníkův“ pád

S ohledem na skandály, které se kolem jeho jména kupily, musel Sachin Dev Duggal v únoru letošního roku rezignovat na pozici ředitele firmy a v křesle ho nahradil Manpreet Ratia, bývalý manažer Amazonu a partner ve fondu Jungle Ventures, který je jedním z investorů Builder.ai.

Ačkoliv se Ratia zřejmě snažil startup zachránit, v květnu letošního roku společnost oznámila bankrot a na LinkedInu zveřejnila, že vstupuje do insolvenčního řízení. „Navzdory obrovskému úsilí našeho současného týmu a snaze prozkoumat všechny možné cesty jsme se nedokázali zotavit z minulých chyb a rozhodnutí, která firmu finančně těžce poškodila,“ uvedla v prohlášení.

Duggal obvinění z nafukování příjmů odmítá a místo toho zjištění novinářů i na ně navazující události označuje za organizovanou kampaň proti jeho osobě. Podle podnikatele se proti němu spikli mocní investoři, aby mu vyrvali kontrolu nad cenným duševním vlastnictvím Builder.ai. Investoři se však k situaci nevyjádřili.