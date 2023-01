Přesněji než Google, rychleji než člověk. Překladač DeepL má díky nové investici miliardovou hodnotu

Internetový překladač od Googlu nikdy nefungoval precizně, ale dlouhé roky představoval jedinou možnost, jak si rychle a relativně správně přeložit text z cizích jazyků do toho mateřského. V posledních letech mu ale píseček rozhrabává nástroj z Německa pod názvem DeepL, který laťku překladů posunul na novou úroveň. A teď jeho tvůrci získávají novou investici, která hodnotu startupu posouvá na více než jednu miliardu dolarů.

DeepL sice vznikl už v roce 2017, po miliardách ověřených překladů více či méně odborných textů, do povědomí širší veřejnosti se ale dostal teprve předloni – a velmi rychle nabral na popularitě. Jak jsme ostatně ověřili i my v redakci, překlady byly prokazatelně přesnější než od Googlu, a to hlavně díky neuronovým sítím, na nichž jeho jádro funguje. DeepL se tak stává s používáním čím dál spolehlivějším.

Pro mnohé se tak stal volbou číslo jedna, především kvůli schopnosti přesnějších překladů, ale také díky své rychlosti a dostupnosti – DeepL je v základní verzi, která pro většinu uživatelů bohatě dostačuje, nabízen zdarma a navíc přichází také s vlastní aplikací pro operační systémy iOS, Android, Windows a macOS. Pořád ale není perfektní – a pokud se k tomuto statusu chce přibližovat, musí investovat do výzkumu a vývoje. A to teď dělá.

Jeho tvůrce, stejnojmenný startup z německého Kolína nad Rýnem, oznámil, že získal novou investici, která posouvá jeho hodnotu na více než miliardu dolarů. Stal se tak takzvaným jednorožcem, jak se startupům s valuací vyšší než jedna miliarda dolarů přezdívá. Výše investice oficiálně známa není, americký magazín TechCrunch ovšem na základě svých zdrojů předpokládá, že se pohybuje okolo 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun).

Startup rovněž nepotvrdil (ani nezveřejnil) další finanční údaje, podle zdroje obeznámeného s celou situací ale ocenění na více než jednu miliardu dolarů vychází z dvacetinásobku ročního obratu DeepL, který na konci minulého roku činil 50 milionů dolarů, respektive 1,1 miliardy korun. Dále se předpokládá, že firma ve srovnání s předloňským rokem vyrostla o sto procent a blíží se hranici, za níž bude v zisku.

Předpokládaných 100 milionů dolarů má DeepL v plánu použít na vylepšování svých služeb, přičemž hlavní roli má v jeho plánech hrát ještě větší fokus na korporátní klientelu, na níž se primárně specializuje. Ačkoliv mohou internetový překladač využívat i jednotlivci, byznys DeepL spočívá v nabídce řešení pro menší a střední podniky. Poháněny jsou jím i překlady v rámci decentralizované sociální sítě Mastodon, možného konkurenta Twitteru.

Vedle rozšiřování záběru na větší společnosti chystá německý startup i novinku v podobě nástroje pro jednojazyčnou korekturu psaného textu ve stylu známé aplikace Grammarly. Ten má být nyní v uzavřené beta verzi a blíží se jeho spuštění, termín ale známý není. V neposlední řadě bude DeepL pokračovat v investování do svého výzkumu a vývoje. S ohledem na dnešní trh se pak může zdát, že posilování pozice bude třeba.

Během loňského roku se totiž začalo dostávat zvýšené pozornosti pokročilým nástrojům na bázi umělé inteligence, které sice jsou vysoce komplexní ve svém jádru, ale z uživatelského hlediska naopak intuitivní a snadno použitelné. Řeč je například o počítačovém generátoru obrázků DALL·E, díky němuž lze na základě pár slov tvořit zajímavá umělecká díla, nebo jazykovém modelu ChatGPT, který jsme mimo jiné rozebírali v podcastu.

Za oběma nástroji stojí americká společnost OpenAI, jejíž hodnota roste k 30 miliardám dolarů a zajímá se o ni i technologický obr Microsoft, který do ní chce poslat až 10 miliard dolarů. Se svými zkušenostmi na poli umělé inteligence tak může být silnou konkurencí právě pro DeepL a jeho jazykové překlady.