Prevence místo problémů. Sazka investuje miliony do ochrany zákazníků, aby hraní zůstalo bezpečné

Podle dat zveřejněných Institutem pro regulaci hazardních her prosázeli Češi v loňském roce téměř 66 miliard korun. I když naprostá většina lidí hraje zodpovědně a rizikové chování se týká jen zhruba dvou procent populace, prevence a další kroky související s monitoringem rizik nebo s odbornou pomocí se stávají velkým tématem nejen pro stát, ale také pro licencované provozovatele loterií, online gamingu a sázkových kanceláří.

Nejdál v tomto směru došla největší česká loterijní společnost Sazka, která je součástí skupiny Allwyn. „To, co nás odlišuje od konkurence v oblasti zodpovědného hraní, je propracovaný a komplexní systém prevence, detekce a pomoci, který jde nad rámec běžných nebo povinných opatření,“ vysvětluje manažerka Zodpovědného hraní v Sazce Kateřina Muráni. „Neřešíme jen prevenci, ale taky včasnou identifikaci vzorců rizikového chování, a pokud je to potřeba, tak i personalizovanou pomoc,“ doplňuje.

Sazka prevenci chápe nejen jako otázku etiky, ale také jako základní podmínku dlouhodobě udržitelného podnikání. Jak popisuje Kateřina Muráni, cílem je především to, aby hraní se Sazkou bavilo co nejvíce lidí, ale s rozumem – tedy aby hráli nebo sázeli s vědomím, že jde primárně o zábavu, která se drží v bezpečných a zodpovědných mezích.

Firma proto každoročně investuje do bezpečí zákazníků miliony korun – a to jak do preventivních programů a do spolupráce s odborníky v neziskovém sektoru, tak do inovací a technologií, které dokážou ve velmi krátkém čase detekovat možné problémy v online herním prostředí.

Sazka se v oblasti prevence problémového hraní opírá i o úzkou spolupráci s odborníky z neziskových organizací. Jedním z klíčových partnerů je organizace Podané ruce a její program Naberte kurz, zaměřený právě na prevenci a pomoc lidem, kteří se dostali do potíží s hraním nebo se snaží těmto potížím předejít, a pomoc tu najdou i příbuzní nebo lidé, kteří pomoc nehledají pro sebe. Podané ruce provozují nejen vlastní nepřetržitou linku pomoci s vyškolenými interventy, ale organizace školí i samotné pracovníky zákaznického kontaktního centra Sazky – každý člen týmu tak získá dovednosti pro případ, že je bude v komunikaci s klienty někdy potřebovat.

Společně s dalšími licencovanými hráči na českém trhu je Sazka také členem projektu Zodpovědné hraní, který spadá pod Institut pro regulaci hazardních her (IPRH). Ten funguje jako odborná platforma sdružující hlavní provozovatele hazardních her na trhu s cílem zvyšovat standardy zodpovědného hraní. Společnosti se pod jeho hlavičkou věnují rozvoji samoregulačních opatření, osvětě veřejnosti a prevenci rizikového chování v oblasti hazardních her.

„Jedním z největších projektů, které v rámci Zodpovědného hraní právě vznikají, je celotržní detekční model problémového hraní (IRIS). Fungovat bude na principu chytré analýzy dat, umělé inteligence a využívání algoritmů, které trackují herní vzorce hráčů napříč jednotlivými hazardními společnostmi. Pokud algoritmy vyhodnotí, že hráč může mít problém, dokáže ho systém upozornit. V budoucnu by měl systém umět nabídnout taky propojení na odbornou adiktologickou pomoc,“ vysvětluje ředitel IPRH Jan Řehola.

Finanční gramotnost jako základ prevence

S prevencí úzce souvisí i další téma, které se společensky často probírá, a tím je finanční gramotnost – tedy zdravý vztah k penězům, schopnost odhadnout jejich hodnotu a zodpovědně s nimi hospodařit. Zvlášť zranitelnou skupinou jsou v tomto ohledu mladiství, kteří ještě nemají dostatečně rozvinuté vnímání rizika.

„Spolu s obecně prospěšnou společností Yourchance se zaměřujeme na dlouhodobé vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti mladých lidí,“ popisuje Kateřina Muráni. „Věříme, že pokud mladí lidé už od raného věku pochopí hodnotu peněz a naučí se správně hospodařit, budou méně náchylní k rizikovému chování, včetně problematického hraní v dospělosti,“ dodává ředitelka Yourchance Jana Merunková.

Vysvětluje zároveň, že finanční gramotnost je téma, které pozornost potřebuje, protože trendy, které vystupují z výsledků průzkumů, jsou poměrně jasné. „Lidé se zadlužují. Mladí lidé sice mají informace, ale nedokážou je uplatnit v praxi, protože podléhají tlaku reklamy a dalších lákadel, které kolem nich jsou. Starší generace se zase potřebuje v tomto směru vzdělávat a vůbec si připustit, že vzdělání potřebuje,“ vysvětluje Jana Merunková.

Práce společnosti má ale v oblasti prevence a finančního zdraví nejen lokální, ale i mezinárodní přesah. „Sazka se jako člen skupiny Allwyn zapojuje do globálních iniciativ, které podporují finanční gramotnost a zodpovědný přístup ke hraní. Pravidelně se účastníme kampaně Global Money Week, zaměřené na vzdělávání mladistvých v oblasti financí, a jsme také součástí mezinárodní iniciativy Gift Responsibly,“ popisuje Kateřina Muráni.

Iniciativa Gift Responsibly upozorňuje na to, že stírací losy nebo loterijní sázenky nejsou vhodným dárkem pro nikoho pod 18 let a vzdělává rodiče, prarodiče i širokou veřejnost, aby tyto produkty dětem a mladistvým nekupovali a pomohli tím předcházet budoucím rizikům.

„Prevenci vnímáme jako závazek vůči všem zákazníkům, kteří si s námi chtějí zahrát pro zábavu. Téma zodpovědného hraní je důležité a právě díky otevřené komunikaci, vzdělávání veřejnosti a spolupráci s odborníky můžeme zajistit, aby o něm lidé věděli a chápali ho správně. V Sazce chceme v této oblasti nastavovat standardy a věříme, že i díky naší mateřské skupině Allwyn dokážeme přinést užitečné novinky,“ uzavírá Kateřina Muráni.