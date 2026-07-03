Při nehodě Petra Kellnera se pokazilo všechno, co mohlo. Rodina se dočkala stamilionového zadostiučinění
Soud na Aljašce uznal, že záchranné práce trvaly příliš dlouho. Po pěti týdnech líčení přiznal Renátě Kellnerové náhradu škody 7,5 milionu dolarů.
Petr Kellner nehodu vrtulníku na Aljašce v roce 2021 přežil. Podle žaloby, kterou u soudu v Anchorage podala jeho rodina, zemřel až při čekání na záchranu, jež kvůli sérii selhání trvala téměř šest hodin. Porota to nyní po pěti letech potvrdila a rodině nejbohatšího Čecha přiznala odškodné 7,483 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 159 milionů korun.
Vrtulník Airbus AS350B3 s Kellnerem a dalšími čtyřmi lidmi narazil 27. března 2021 do skalního výběžku poblíž ledovce Knik během heliskiingového výletu. Kromě Kellnera zahynuli pilot Zachary Russell, horští vůdci Gregory Harms a Sean McManamy a francouzský snowboardista Benjamin Larochaix. Jediný přeživší byl Kellnerův přítel a fotograf David Horváth.
Jádrem žaloby nebyla samotná příčina pádu, tu vyšetřovatelé Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB) přisoudili chybě pilota, který v husté sněhové vánici ztratil vizuální orientaci. Rodina ovšem tvrdila, že Kellner náraz přežil a zemřel jen kvůli zpožděné záchraně a žalovala firmy, které ji měly na starosti.
Podle zjištění NTSB nahlásil pracovník, který měl let sledovat, ztrátu jeho signálu až po 41 minutách. Hotel, odkud Kellner a spol. vyrazili, pak informoval provozovatele vrtulníku Soloy Helicopters o zmizení stroje až po hodině a padesáti minutách. Záchranný tým dorazil k troskám přibližně pět hodin a čtyřicet minut po pádu, kdy už podle žaloby nebylo Kellnerovi pomoci.
Porota nyní jednomyslně shledala vinnými všechny tři žalované firmy – Tordrillo Mountain Lodge, Soloy Helicopters a průvodcovskou společnost Third Edge Alaska. Vinu rozdělila tak, že Soloy a Third Edge dohromady nesou 80 procent odpovědnosti, zbylých 20 procent připadá na Tordrillo Mountain Lodge. Soloy se s rodinou dohodl mimosoudně už dříve a ze sporu byl vyřazen.
Verdikt, o kterém informovala americká média, tak nakonec dopadá především na Tordrillo Mountain Lodge a na Third Edge, firmu horského vůdce Gregoryho Harmse, která už ale zanikla – úředně byla zrušena už v roce 2022 a dnes fakticky neexistuje.
Rodina zesnulého miliardáře verdikt přivítala jako formu zadostiučinění. „Tento verdikt sice nic nezmění na tom, co se stalo, ale přináší uzavření celé věci a tolik potřebnou odpovědnost,“ uvedla v prohlášení. Dodala, že doufá, že pozornost, kterou případ vzbudil, přiměje celé odvětví heliskiingu přehodnotit bezpečnostní postupy, aby se podobná tragédie neopakovala.
Tordrillo Mountain Lodge se u soudu bránila tím, že za sledování letu byl ze zákona odpovědný výhradně Soloy Helicopters, nikoli Lodge, která zajišťovala jen průvodce, a že Kellnerova zranění byla natolik závažná, že by mu nepomohl ani rychlejší zásah. S touto obhajobou po pětitýdenním líčení před soudcem Joelem Bolgerem neuspěla.
Vedle Kellnerovy rodiny žaluje firmu i jediný přeživší David Horváth, který v troskách strávil hodiny v mrazu a při omrzlinách přišel o několik prstů. Jeho spor s Tordrillo Mountain Lodge o odškodnění za zranění a psychickou újmu z umírání spolucestujících stále leží u Nejvyššího soudu Aljašky. Čtvrteční verdikt tak celou kauzu ještě zdaleka neuzavírá.