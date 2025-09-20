Pohled za kulisy života Petra Kellnera. Umanutost prokázal už na vojně, nenechal se ostříhat
Podcastová série z dílny ČRo Plus nabízí ucelený vhled do života zesnulého zakladatele PPF. Nepřináší nové poznatky, ale dává cenný kontext.
Advokát Ivo Nesrovnal je na Slovensku poměrně známá figura, především kvůli svému politickému angažmá: v letech 2014 až 2018 byl totiž bratislavským primátorem. V Česku se o něm ale ví relativně málo, ačkoli měl velmi blízko ke klíčové postavě zdejší byznysové i politické sféry – byl nejlepším kamarádem Petra Kellnera. Dokonce letěl po jeho smrti na Aljašku, aby tam identifikoval tělo nejbohatšího Čecha. O jejich vztahu nyní promluvil v podcastové sérii Českého rozhlasu Plus nazvané Kellner: Cesta k miliardám.
Právě vyprávění jedenašedesátiletého přítele, který se s Kellnerem poznal ještě před revolucí na vojně, patří k pomyslným vrcholům dokumentární série. Nesrovnal o zakladateli PPF párkrát hovořil ve slovenských médiích, ale v českém kontextu působí jeho postřehy a vzpomínky originálně.
„Nastoupili jsme na vojnu, nás tam prostě všechny ostříhali jak idioty, až na jednoho, který tvrdil, že on se nemůže dát ostříhat,“ poukázal v podcastu Nesrovnal na charakteristickou Kellnerovu schopnost prosadit si svou. Připomněl, že on i Kellner podnikali už v mládí prodejem elektroniky na burzách, později se z nich stali také obchodní partneři. Nesrovnal je totiž úspěšným právníkem se specializací mimo jiné na fúze a akvizice.
Za vznikem rozhlasové série stojí trojice zkušených novinářů, autoři projektu Vojtěch Koval, Lucie Korcová a Jana Klímová natáčeli s desítkami lidí z okolí Petra Kellnera. K mikrofonu se posadily současné i bývalé špičky PPF. Promluvili nynější co-CEO skupiny Kateřina Jirásková, bývalý spolumajitel PPF Ladislav Bartoníček, dlouholetý šéf komunikace holdingu Vladimír Mlynář, ex-manažeři Petr Chajda či Evžen Hart nebo podnikatel Richard Benýšek.
Kellnerův příběh se odehrává v sedmi dílech a série mapuje jednotlivé kroky jeho cesty – od prvních obchodů s elektronikou přes kuponovou privatizaci až po získání České pojišťovny, která se stala základem jeho pozdějšího impéria.
Autoři neusilují o zásadní odhalení, série není investigativním profilem, spíš se snaží zmapovat příběh mimořádně vlivného byznysmena, který velmi dbal na své soukromí, s médii nekomunikoval a o něm samém se toho vědělo relativně málo, i když disponoval majetkem přes 400 miliard korun.
A to je na ní nejcennější – nehraje si na víc, než čím je. Snaží se podat plastický obraz muže, který byl mimořádně inteligentní, mimořádně ambiciózní, mimořádně tvrdý, mimořádně úspěšný. Také se řídil heslem, že ostré rány musí umět nejen rozdávat, ale i přijímat. Výmluvná je například epizoda se soudem, k němuž se tak moc Kellner nechtěl dostavit, že jeho právníci vyčíslili jeho účast na desítky milionů korun, které budou chtít po státu uhradit.
Kellnerova smrt 27. března 2021 při pádu vrtulníku na Aljašce uzavřela kapitolu českého byznysu. Podle žebříčku z dubna 2021 zveřejněného po jeho smrti byl Kellner 110. nejbohatším člověkem na světě s majetkem v hodnotě 17,5 miliardy dolarů. Dnes už jeho skupina vypadá přece jen jinak, ale to je jiný příběh.
Teprve teď, s odstupem času, jsou aspoň někteří lidé z jeho okolí ochotni mluvit. „Ztratil jsem polovinu svého života,“ reagoval Ivo Nesrovnal na otázku, jak ho zasáhla Kellnerova smrt. Veřejnost teď naopak dostává aspoň částečnou šanci pochopit, kdo to opravdu byl.