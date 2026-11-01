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Příběhy týdne: Z nádražky ke statisícovým šperkům, chytré lednice a Apple v Kongresáku

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

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Foto: Kohoutek Oldwood / Archiv VĎ / Cibule Bistro
Podívejte se na nejlepší příběhy uplynulého týdne
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Krásné nedělní dopoledne! Vítejte u dalšího vydání newsletteru Weekly, kde vám pravidelně vybíráme to nejlepší, co jsme na CzechCrunchi v uplynulých dnech napsali a natočili. Čemu jsme se věnovali tentokrát?

Článek týdne

Na škole ji odmítli, tak pracovala v nádražní kavárně a doma se učila se šperky. Dnes je prodává za statisíce

Byznys & investice

Kantýny prodali za stamiliony, teď staví chytré lednice. Filip Sajler a Hopi k sobě přibrali nového investora

Strnad chce rodinné impérium Ray-Banů. Dědicům Del Vecchia nabízí 730 miliard korun, Italové se ale brání

Mám Teslu a je návyková, i když to je příšerné auto. Radek Špicar otevřeně o tom, proč nejezdí vozem od Škody

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