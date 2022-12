Připravte se na iPhone bez Lightningu. Applem kritizované nařízení EU začne platit za dva roky

Apple umí naprosto dokonale vydělávat peníze na drobných doplňcích – a příslušenství pro dobíjecí a datový standard Lightning, který i licencuje výrobcům třetích stran, je toho zářným příkladem. V dohledné době ovšem americkou firmu čeká velký krok, ze kterého ani v nejmenším není nadšená. Evropská unie jí totiž zakáže prodávat iPhony s jejím vlastním portem. A teď se přesně ví, kdy toto nařízení začne platit.

O sjednocení portů v prakticky veškeré přenosné elektronice prodávané v zemích Evropské unie se vedly debaty dlouhé roky, finální rozhodnutí pak přišlo letos v říjnu, kdy evropští zákonodárci posvětili plán, v rámci kterého přinutí všechny výrobce k plošnému nasazení USB-C do svých produktů. Dosud se mluvilo o podzimu roku 2024, před pár dny byl ale stanoven nový termín – 28. prosince 2024.

Do tohoto dne budou muset být všechny telefony, tablety, čtečky knih, digitální fotoaparáty, bezdrátová sluchátka, počítačové myši, reproduktory i ovladače k herním konzolím, které jsou prodávané ve státech EU, vybaveny standardem USB-C. Pro řadu firem to není problém, protože USB-C ve svých zařízeních dávno mají, pro Apple to ale problém je. V iPhonech totiž stále drží vlastní řešení Lightning.

Nařízení vstoupí v platnost letos 28. prosince s tím, že firmy budou mít čtyřiadvacet měsíců na to, aby uzpůsobily své výrobní procesy a do zemí Evropské unie od 28. prosince roku 2024 doručovaly zařízení s USB-C. Novinka se zatím netýká laptopů (to až za čtyři roky), přičemž výjimku mají i produkty, které žádné porty nepotřebují – a tímto směrem se teoreticky může vydat právě Apple.

Europoslanci totiž nenařizují, aby veškerá zmíněná elektronika USB-C měla. Pokud je možné udělat produkt zcela bezdrátový, nemusí do něj nutně USB-C implementovat. Apple se k tomu po dlouhém mlčení vyjádřil tak, že se „nařízení podřídí, protože mu nic jiného nezbývá“, neřekl ale, že do iPhonů USB-C skutečně dá. Stále se může vydat cestou, že port z telefonů odstraní a bude se spoléhat jen na bezdrátový přenos.

„Je zřejmé, že se budeme muset podřídit. Nemáme na výběr. Jsou to Evropané, kteří diktují načasování pro evropské zákazníky,“ zmínil na toto téma Greg Joswiak, která má v Applu na starosti globální marketing, a reagoval na evidentní nevýhody, které to podle Applu přinese. Případný přechod iPhonů z Lightningu na USB-C prý způsobí „mnoho elektronického odpadu“.

Evropská unie to nicméně vidí jinak. Podle ní totiž plošná implementace USB-C v přenosné elektronice lidem ušetří peníze za neustálé nakupování nových kabelů a – v přímém rozporu s tvrzením Applu – zredukuje množství elektronického odpadu.