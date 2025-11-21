Pro Brity byl zlaté vejce. Slevomat přiblížil detaily, jak se miliardový byznys vrací do českých rukou
Ředitel Slevomatu Tomáš Braverman a Tomáš Sýkora z Genesis Capital na konferenci Money Maker přiblížili pozadí miliardového dealu.
Pro britskou skupinu Secret Escapes byl český Slevomat a jeho slovenská sestra Zľavomat dlouhou dobu zlatým vejcem. Během posledních let totiž portál prošel velkou interní proměnou z poskytovatele slev na zprostředkovatele zážitků a cestování, což se s výjimkou pandemie projevilo i na neustálém růstu byznysu a hezké ziskovosti. A teď se toto zlaté vejce vrací zpátky do českých rukou – majoritně jej bude vlastnit fond Genesis Capital, menší podíly získá i management firmy a family office jedné z nejbohatších Češek Jitky Cechlové Komárkové.
Tomáš Braverman po dekádě, kterou strávil v čele Heureka Group, do Slevomatu nastoupil loni v létě a prodej novému vlastníkovi patřil mezi jeho hlavní priority. Akcionáři Secret Escapes totiž již dávno přesáhli svůj investiční horizont a v původním plánu bylo prodávat celou skupinu najednou. Z toho nakonec sešlo a česko-slovenský lídr svého trhu se prodává samostatně. Pokud vše dopadne správně, hotovo by mohlo být do konce roku.
Jaká byla cenovka transakce ani jedna ze stran nekomentuje, podle odhadu CzechCrunche ale mohlo jít řádově o jednotky miliard korun. Slevomat totiž jen loni zprostředkoval prodej zážitků a cestování za více než pět miliard korun, z toho jeho tržby činily asi jednu miliardu a čistý zisk přibližně čtvrt miliardy. Jak aktuální deal vznikl a kam teď firma směřuje? O tom promluvili Tomáš Braverman a Tomáš Sýkora z Genesis Capital na konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch organizoval ve čtvrtek – den po oznámení samotného dealu.
Jak a kdy vznikl plán, že Genesis koupí Slevomat?
Tomáš Braverman: Celé to začalo loni v létě. Nastupoval jsem do Slevomatu s vědomím, že Secret Escapes bude hledat nové akcionáře, jejich investoři totiž ve firmě působili dlouho přes svůj investiční horizont. Původním plánem bylo, že se prodá celá skupina Secret Escapes dohromady, tato transakce se připravovala více než půl roku. Ale když pak britská investiční banka začala studovat data, uvědomili si, že kupec Secret Escapes bude profilově jiný než kupec Slevomatu – pro Slevomat jsou vhodnější fondy, pro Secret Escapes strategičtí investoři. Proto došlo k rozhodnutí rozdělit prodej, a to poměrně pozdě. Na Slevomatu jsme začali dělat začátkem roku pod obrovským časovým tlakem.
A jak začal příběh s Genesis?
Tomáš Braverman: Genesis byl na seznamu potenciálních investorů, ale investiční banka je neoslovila. Pravděpodobně nevěděli o dalším fondu a mysleli si, že nebudou mít k dispozici dostatečný kapitál. Když jsme se ale dozvěděli o tom, že osloveni nebyli, napravili jsme to. Byl to vlastně můj kolega Jakub Mazal, který si na Genesis vzpomněl – chodil do školy s Igorem Sýkorou, Tomovým kolegou. Takže to celé vzniklo díky nim.
Nabídka k nám dorazila ve čtvrtek. S Tomášem jsme se viděli v hned neděli na fotbalovém hřišti.
Tomáš Sýkora: Nabídka k nám dorazila jeden čtvrtek, já se chystal na dovolenou a moc se mi nechtělo, ale přes víkend jsem si to prolistoval. Zaujalo mě to natolik, že jsme se hned s Tomášem spojili a začali velmi intenzivně spolupracovat. Poprvé jsme se viděli hned v neděli na fotbalovém hřišti v Dolních Chabrech, kde hrál zápas můj syn.
Tomáš Braverman: Vzájemná chemie byla skvělá. Nás spálilo sluníčko, Tomova manželka mi půjčovala opalovací krém… A pak to začalo naplno. V procesu jsem byl samozřejmě nestranný, ale moc jsem doufal a věřil, že vyjdou právě Genesis. Mají skvělou reputaci a taky jsem mohl mít „skin in the game“, což pro mě bylo důležité.
Byl to formální proces s více investory?
Tomáš Braverman: Ano, klasický proces s investiční bankou, vendor due diligences. Zájemců byla celá řada. Finanční profil i budoucnost Slevomatu byly totiž velmi atraktivní.
Tomáš Braverman přes patnáct let žije e-commercem a online byznysem. Po zkušenostech ve vedení Internet Retail se v roce 2013 postavil do čela Heureky, kterou za deset let proměnil v lídra e-commerce v CEE a své zkušenosti z této doby popisuje i v nové knize Heuréka! Jak ze startupu vybudovat scaleup. Od loňska šéfuje Slevomat Group – největšímu marketplacu se zážitky a cestovními nabídkami v Čechách a na Slovensku. Když zrovna neřídí velké projekty, moderuje podcast, kde zpovídá zajímavé osobnosti digitálního světa, nebo mentoruje.
Tomáš Sýkora se téměř dvacet let věnuje finančním investicím, private equity a rozvoji středoevropských firem. Do Genesis Capital vstoupil v roce 2018 a od té doby se podílí na celém investičním cyklu — od vyhledávání příležitostí a analýz přes due diligence a realizaci transakcí až po aktivní dohled nad portfoliovými společnostmi. Vedl či se podílel na investicích do firem 11 Entertainment Group, Borcad, STT Servis, Schulte Group nebo Nay-Datart, kde zároveň zastupuje Genesis Capital v jejich dozorčích orgánech.
V čem je Slevomat zajímavý pro Genesis?
Tomáš Sýkora: Už při prvním čtení mě překvapilo, kam se Slevomat za poslední roky posunul. Z našeho pohledu je ale na prvním místě manažerský tým vedený Tomášem s prokazatelnou zkušeností v e-commerce. Skvělá kompozice nových tváří, které přivedl Tomáš, s letitou zkušeností lidí, kteří jsou ve Slevomatu deset a více let. Navíc tým připravený spoluinvestovat, což je jeden z našich základních principů.
Z byznysového hlediska po covidu následovala jednoznačná trajektorie růstu – rok za rokem lepší výsledky, slušné marže, vysoké cash generování, líderská pozice na trhu. Je to extrémně silný brand, který znají i lidi, co ho nikdy nepoužili. A platforma připravená pro další růst.
V rámci portfolia Genesis je Slevomat trošku atypický, e-commerce a digitální svět tolik neděláte. Znamená to, že to je oblast, na kterou se chcete víc koukat? Anebo platí, že nejste až tak oborově vyhranění a jde vám o to, aby firma dobře fungovala a měla dobrý management?
Tomáš Sýkora: Neznamená to změnu strategie. Genesis diverzifikuje portfolio napříč všemi sektory. Nejsme investor zaměřený na konkrétní obor. Pro nás je podstatná investiční situace. Nejtypičtěji řešení nástupnictví, vedle toho růstový kapitál. A třetí kategorie, kam Slevomat zapadá, jsou spinoffy z větších skupin – lokální těleso, které má management s chutí stavět příběh dál s námi.
Jak hodnotíte současnou situaci v Slevomatu?
Tomáš Braverman: Je to silný profil. Rosteme, jsme na skvělých trzích. Máme výhodu dvou trhů. Na trhu zážitků máme extrémně silnou pozici a tento trh roste stabilně, byť na něm není prostor pro růst v desítkách procent. Ale silná pozice nám umožňuje tento trh monetizovat. V cestování máme náš podíl poměrně malý, ale trh je zdravý a rostoucí. Víme, že můžeme výrazně růst v našem tržním podílu i GMV. To dohromady dává velmi dobrou investiční tezi.
Kam chcete Slevomat posunout?
Tomáš Braverman: Za rok 2025 jsme udělali tolik práce jako normálně za tři roky. Zvládli jsme reorganizaci, novou vizi a strategii, manažerské týmy, nové nástroje. Snad jsme byli tak efektivní i díky zkušenostem, které jsem nabyl za deset let v Heurece. Každopádně rok 2025 byl brutálně náročný, ale máme základy pro další růst. Naše investiční teze je být tzv. AI & app-first company, což je naše priorita na příštích pět let. Konkrétně pak v dalším rozvoji vidíme tři hlavní oblasti.
První je loajalita uživatelů, naše metriky jsou neuvěřitelné, například čistou retenci máme přes 40 procent a retention rate 1,92. A to ještě nemáme aplikaci, dobře podchycenou zákaznickou cestu ani personalizaci. Druhá oblast je škálování nabídky. Máme devět tisíc partnerů, vidíme silnou korelaci mezi růstem nabídky a GMV. Chceme kombinovat širokou nabídku proti FOMO s personalizovaným UX proti choice paralysis. Škálovat nabídku pomocí AI a technologických napojení při zachování nákladů. Třetí oblastí je umělá inteligence. V práci s AI jsme hodně daleko. Ale čeká nás ještě spousta práce.
S jakým investičním horizontem nyní pracujete?
Tomáš Sýkora: Pokud všechno dopadne tak, jak má, Slevomat by se měl stát první investicí našeho nejnovějšího, sedmého fondu, který měl první closing před několika měsíci. Cílová velikost je přitom 295 milionů eur, z čehož už máme 270 milionů. Obecně prvních pět šest let vyhledáváme příležitosti a plníme fond. Cíl je zhruba dvanáct až patnáct společností s různými podíly. Průměrná držba je pět let. Slevomat má komfort toho, že je ve fondu první, a tak se investiční horizont může prodloužit.
Jak bylo složité sehnat prostředky pro management buyout?
Tomáš Braverman: Mám radost, že celý exekutivní management – všech sedm z nás – okamžitě řekl: „Jdeme do toho.“ Ochota dát dohromady potřebný kapitál byla absolutní. Je to známka, že Slevomatu věříme. Genesis nám nabídl skvělý komfort – část investice musíme realizovat letos, část příští rok. Z osobního hlediska řeším, jak to budu financovat. Investoval jsem během uplynulých let celkem úspěšně. Chytil jsem například bitcoin – jsem bitcoin maximalista. Shodou náhod jsem u pověrčivosti nechtěl bitcoin prodávat před podpisem v pátek. A pak v sobotu se trh hodně propadl. Takže teď prodávat nechci. Přemýšlím, kde ustoupit z jiných pozic.