Prodal startup Američanům, teď se veze na vlně padelu. Půlku jeho nové aplikace získává za miliony Miton
Jiří Diblík a Tomáš Hodboď chtějí z aplikace Ace udělat sociální síť pro hráče padelu. Za vzor mají Stravu, za soupeře španělský Playtomic.
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Jiří Diblík už jednou svůj startup prodal do Ameriky, teď buduje další a znovu s investorem, který mu tehdy věřil jako první. Investiční skupina Miton se stává partnerem jeho padelové aplikace Ace a získává v ní poloviční podíl. Do projektu pošle řádově miliony korun, přesnou výši investice ani valuaci strany nezveřejnily. Partner Mitonu Tomáš Hodboď se do Ace zapojí naplno a má aplikaci dostat do zahraničí, osmadvacetiletý Diblík povede technickou a produktovou část.
S Mitonem se Diblík potkává podruhé. Původem jablonecká investiční skupina byla v roce 2020 prvním investorem jeho aplikace pro duševní zdraví VOS.health, kterou vybudoval s Ondřejem Kopeckým a kterou podle zakladatelů využily přes čtyři miliony uživatelů. „Já do Ace přináším zkušenosti s budováním globálních B2C aplikací, Tomáš zkušenosti s budováním a škálováním úspěšných firem. S Mitonem mám skvělou zkušenost už z předchozího startupu,“ uvádí Diblík.
VOS.health nakonec koupil newyorský jednorožec Spring Health, který má jako zákazníky spíše firmy, a tak po převzetí dvanáctičlenného českého týmu aplikaci pro běžné uživatele ukončil. Cena zveřejněná nebyla, podle zdrojů CzechCrunche šlo o jednotky milionů dolarů v hotovosti i akciích. „Někteří investoři na exitu vydělali, u jiných výsledek nenaplnil původní očekávání. Pro tým to ale dopadlo dobře,“ hodnotil Diblík prodej pro Forbes.
Kopecký i většina týmu ve Spring Health v New Yorku pokračují, Diblík odešel po roce, ač měl vesting na tři roky. Dnes se věnuje vlastní skupině TBA (The Bold Apps) se spotřebitelskými aplikacemi. Hlavním tahounem je Lively, kterou založil s manželkou Bárou Diblíkovou, a celé portfolio má podle našeho červencového rozhovoru o životě po exitu přes deset milionů dolarů (přes 210 milionů korun) ročních opakovaných tržeb.
Diblík, který se jako první Čech nechal kvůli podnikání zplnoletnit, tehdy říkal, že TBA si díky ziskovosti může dovolit růst bez externích peněz, strategického partnera ale nevylučoval. Ace, který do skupiny zařadil letos v únoru, je tak prvním projektem TBA, do něhož takového partnera pouští. Aplikace vznikla z Diblíkovy osobní potřeby. Padel sám aktivně hraje a na zápas jsou potřeba čtyři hráči podobné úrovně, které není vždy snadné najít.
Aplikace Ace funguje jako vertikální sociální síť po vzoru Stravy pro běžce a cyklisty. Hráči v ní mají rating a historii zápasů a hledají soupeře či spoluhráče, místo aby se domlouvali přes WhatsApp. Podle Diblíka ji používá zhruba devět tisíc lidí, tedy víc než polovina z patnácti tisíc Čechů, kteří podle odhadů firmy hrají pravidelně. Součástí produktu se nově stane rezervační a klubový software FullClub, který Ace nabídne padelovým klubům zdarma. Kluby přes něj mohou spravovat kurty, turnaje, platby i komunitu bez licenčních poplatků.
Za aplikaci neplatí ani hráči a Diblík a spol. zatím neřeší, kdy a jak začne vydělávat. „Řešíme to, jak postavit sociální síť pro hráče, a věříme, že v budoucnu dokážeme zdroj peněz najít. Facebook v prvních letech taky zásadně neřešil, na čem bude vydělávat. Láme se to ve chvíli, kdy máte síť s milionem uživatelů, kterým dokážete zobrazovat reklamu. Když dokážete obsadit kurty, které by jinak byly volné, můžete jim i klubům nabízet prémiové funkce,“ vysvětluje pro Forbes Diblík.
Byznysovou stránku teď přebírá Hodboď, který je partnerem Mitonu od roku 2013. Od roku 2006 budoval cenový srovnávač Heureka, v jehož čele stál do května 2013. S Michalem Jirákem spoluzaložil módní vyhledávač Glami, kde byl rovněž generálním ředitelem, a podílel se na růstu platformy Donio. „Padel roste rychleji, než mu kdokoliv stíhá stavět infrastrukturu. Chci dát Ace několik let svého času, aby se z něj stala aplikace číslo jedna pro hráče padelu,“ popisuje Hodboď.
Další firmu, kterou by pomohl budovat, Hodboď hledal poslední roky poté, co opustil vedení Glami. Podle něj už dnes na rozjetí takového projektu není potřeba velký tým. Většinu práce na vývoji obstarali AI agenti, jak prozradil pro Forbes. „Doba je taková, že během vývoje už nemusíme živit tým dvaceti programátorů,“ vysvětluje Hodboď. Posledního půl roku na Ace pracovali jen oni dva bez dalších nákladů a teprve ve chvíli, kdy si ověřili, že model funguje, přibrali programátora, grafika a business development manažera.
S takto malou sestavou se Ace chystá za hranice. Prorazit chce v Evropě, nejdřív v Polsku či na Slovensku a následně v německy mluvících zemích. Firma má ambici dosáhnout globálně milionu aktivních uživatelů. Největší platformou na trhu je přitom španělský Playtomic, který má mít zhruba půldruhého milionu aktivních uživatelů měsíčně. Sám vydělává hlavně na transakcích a softwaru pro kluby, zčásti i na mírných poplatcích od hráčů.