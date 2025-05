První peníze vydělal v šesti a má elitní kartu do McDonald’s. Co ještě nevíte o Warrenu Buffettovi?

Uložit 0

Je považován za jednoho z nejúspěšnějších a nejvlivnějších investorů současnosti, který proslul nejen svým portfoliem firem, ale také radami a postřehy, jež za desítky let nasbíral. Teď ale Warren Buffett s majetkem v přepočtu 3,6 bilionu korun oznámil, že se po šedesáti letech v čele své společnosti Berkshire Hathaway chystá do důchodu. „Nastal čas,“ řekl ve svých čtyřiadevadesáti.

Přezdívá se mu Věštec z Omahy, protože má výjimečný čich na investice. A potvrdil to nejen v Applu, Coca-Cole nebo Bank of America, kde dodnes drží významné podíly. Vedle investorské kariéry je ale Warren Buffett také člověkem, který je zajímavý pro své začátky, koníčky a často i kuriózní rozhodnutí. Tady je výběr toho, co jste o něm možná ještě nevěděli.

Mládí s Coca-Colou

Že bude Warren Buffett jednoho dne výjimečným investorem, naznačoval už rok 1936, kdy mu bylo pouhých šest let. Tehdy z obchodu svého dědečka kupoval balení šesti lahví Coca-Coly za 25 centů, aby je následně prodával dál samostatně po pěti centech. Na jednom packu populární limonády tak vydělával pět centů a poprvé v praxi pochopil, co znamená marže.

Coca-Cola se ostatně stala jednou z jeho nejdůležitějších značek v portfoliu. Poprvé do ní investoval v roce 1988, kdy nakoupil její akcie za asi 1,3 miliardy dolarů, což mu přes Berkshire Hathaway zajistilo podíl ve firmě okolo 9,3 procenta. Za tu dobu dokázal investici zhodnotit na dnešních 29 miliard dolarů. Coca-Colu navíc sám Buffett rád denně pije – a prý nehodlá přestat.

Hraní na ukulele

Warren Buffett velmi brzy pochopil, že aby dělal správná investiční rozhodnutí, musí mít i správnou formu odreagování. Tu našel v ukulele, na které začal jako náctiletý hrát, aby údajně zaujal jednu dívku. Několikrát se čtyřmi strunami vystoupil i na veřejnosti – ať už v televizi, nebo na firemních akcích a charitativních večírcích.

Populární je jeho duet s hudebníkem Jonem Bon Jovim, párkrát ale zahrál i na setkání akcionářů Berkshire Hathaway – a mimo jiné na ukulele oslavoval příchod čínského Nového roku. Ve sbírce má mít přes dvacet různých modelů a vlastní i speciální edice s motivy fastfoodové sítě Dairy Queen, kterou Buffett před skoro třiceti lety koupil.

Odmítání iPhonu

I když je Warren Buffett skrze Berkshire Hathaway jedním z největších akcionářů Applu, až ironicky dlouho odmítal používat iPhone, potažmo jakýkoliv jiný smartphone. Do roku 2020 měl primitivní tlačítkový mobil od Samsungu, na který nešly instalovat aplikace. A prý nezměnil názor ani poté, co mu sám šéf Applu Tim Cook poslal několik iPhonů. Rozdal je přátelům.

Před pěti lety mu ale starý telefon přestal fungovat, a tak dal šanci iPhonu 11, který ovšem stále používá hlavně na telefonování. Buffettův vztah k naprosto běžným technologiím dneška nikdy nebyl bůhvíjak velký, vždyť se dlouhou bránil i vlastnímu e-mailu a je velice opatrný, když má investovat do společností, které technologie vyrábí. Prostě jim nepřišel na chuť.

Zlatá karta od Mekáče

Netají se náklonností k nepříliš zdravému stravování. A jestli je něco, co miluje stejně jako Coca-Colu, je to McDonald’s, který ho v životě doprovází desítky let. Pravidelně si tam cestou do kanceláře dává snídani a říká se, že se jeho snídaňové menu mění v závislosti na tom, jak se vyvíjí akciový trh. K obědu volí takzvaný Quarter Pounder s hranolky.

V McDonald’s navíc patří k váženým hostům, což může být i proto, že do něj v minulém tisíciletí investoval (později svůj podíl prodal). Je jedním z mála, kdo vlastní členskou kartičku McGold Card, díky níž může jíst zdarma na kterékoliv pobočce v jeho rodné Omaze. Kromě něj ji má prý i Bill Gates. Dodnes se ale spekuluje, jestli skutečně takový elitní klub zákazníků u McDonald’s existuje.

Bitcoin? Jed na krysy

V akciích je Warren Buffett mistr, v bitcoinu ale nikdy nebude. Jednoduše proto, že nechce a nevěří mu. Opakovaně zdůrazňuje, že bitcoin je spekulativní aktivum bez skutečné hodnoty a že jeho cena je založena pouze na naději, že ho někdo jiný koupí za vyšší cenu. Před lety označil nejpopulárnější kryptoměnu za „pravděpodobně jed na krysy na druhou“.

Hodně rezonovalo i jeho vyjádření na výročním setkání akcionářů Berkshire Hathaway před třemi lety, kde prohlásil, že by si všechny bitcoiny světa nekoupil ani za 25 dolarů. Protože by nevěděl, co by s nimi dělal, když nic neprodukují. A jeho rázný postoj se netýká jen bitcoinu, ale i kryptoměn jako takových.

Život ve stejném domě

Bohatství Warrena Buffetta se odhaduje na astronomických 165 miliard dolarů, proto by pro něj luxusní život nebyl nejmenším problémem. On má ale filozofii nastavenou jinak – a krásně to dokresluje fakt, že od roku 1958 žije pořád ve stejném domě, který za 31 500 dolarů koupil v klidné, rodinné části města Omaha.

Přestože má pět ložnic a obytný prostor okolo šesti set metrů čtverečních, nijak zvlášť nevyčnívá, naopak zapadá do okolní scenérie. Sám Buffett ovšem v roce 2010 přiznal, že z finančního hlediska by mohlo být výhodnější dům pronajímat a investované peníze vkládat do akcií. Nicméně i on má svůj osobní, soukromý život. A to akcie nevyváží.

Čtení výročních zpráv

Warren Buffett je vášnivým čtenářem, ze všeho nejvíce ale tráví čas čtením výročních zpráv společností. Zatímco někomu jinému by tam mohly chybět děj a zápletka, legendárnímu investorovi to zaručuje, že má maximální přehled o dané firmě a lépe jí porozumí, pokud se do ní chystá investovat.

Z výročních zpráv navíc dokáže vyčíst i věci, které v nich napsané nejsou. Přisuzuje totiž velkou váhu „tomu, co není řečeno“, protože absence konkrétních informací může být často varovným signálem, že společnost něco skrývá. Zároveň je fanouškem otevřených a upřímných zpráv, ve kterých se zmiňují i problémy a neúspěchy.

Rozdání majetku

Stejně jako je Warren Buffett investorem, je i filantropem. Do konce života plánuje rozdat 99 procent svého majetku těm, kteří to potřebují, a také je známý jako jeden ze zakladatelů iniciativy The Giving Pledge, kterou v roce 2010 rozjel s Billem Gatesem. Právě v ní se soustřeďují nejbohatší lidé planety se stejným cílem: darovat bohatství.

Zajímavý je i jeho přístup k dědictví, kdy neplánuje zajistit své tři děti částkami, které by jim změnily životy. Už před zhruba dvaceti lety každému z nich, tedy Howardu, Susie a Peterovi, daroval 350 tisíc akcií s tím, že si přeje, aby je využili pro své nadace. Dostanou takový majetek, který jim zajistí pohodlný život, ale nepůjde o objem, díky němuž by žili v přepychu.