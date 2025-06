PsíBufet založil, když chtěl kvalitně krmit své čtyřnohé hosty. Vařená strava je lepší než granule, říká

Uložit 0

Před třinácti lety byl Piotr Wawrysiuk spolu se sestrou a matkou majitelem útulného psího hotelu ve středním Polsku. Zákazníci mu během dovolených svěřovali své čtyřnohé mazlíčky a rodina se o ně starala 24 hodin denně. Pokud to bylo potřeba, vařil jim i domácí stravu – a tak vznikl další byznys. Začalo to jedním zákazníkem, který měl speciální dietní potřeby, a pokračovalo dalšími, jejichž páníčci jim chtěli dopřát stejný „domácí luxus“.

Poptávka rostla, přidávali se další zákazníci z okolí a během pár měsíců už Piotrova rodina expedovala stovky kilogramů vařeného krmiva měsíčně. Dnes je PsiBufet (česky PsíBufet) součástí mezinárodní skupiny Butternut Box, která dodává krmivo do pěti evropských zemí a plánuje další expanzi.

V rozhovoru zakladatel vysvětluje, proč si jako další zemi vybral Českou republiku, zda je možné přesvědčit Čechy, že původem polské krmivo může být nadstandardně kvalitní, a také to, proč je budování psího byznysu velké dobrodružství.

Je pravda, že vaše krmivo ochutnávají lidé?

Každou várku. Na webu najdete video, kde naše krmivo ochutnávám i já. Jednou týdně se ve výrobně sejde degustační tým, aby se přesvědčil, že držíme laťku stále stejně vysoko. Vaříme skutečné psí jídlo, takové, které vidíte na vlastní oči a klidně byste si ho dali i sami. Samozřejmě bychom si ho jako lidé osolili, ale jinak obsahuje samé kvalitní suroviny, které používáte i doma ve své kuchyni.

Co tedy obsahuje a kde na něj berete suroviny?

Obsahuje čerstvé přírodní suroviny určené pro lidskou spotřebu. Maso, vnitřnosti, zeleninu, bylinky a vitamíny. Vše k nám do výroby jezdí od prověřených dodavatelů. Následně to šetrně vaříme a zmrazujeme, abychom zachovali čerstvost. Původ surovin je vždy dohledatelný – od nákupu až po psí misku.

Je to úplně něco jiného než suroviny používané v granulích nebo konzervách, které jsou těžko identifikovatelné a nevhodné k lidské spotřebě. Vyžadují velkou míru zpracování, než se vůbec dostanou do obchodů.

Pro svůj projekt jste získal investora. Bylo těžké ho přesvědčit?

Příběh naší spolupráce začal v roce 2020, kdy se Butternut Box stal naším investorem. Poprvé jsme se ale potkali v létě 2019 a tehdy jsme si řekli, že pokud bude spolupráce úspěšná, spojíme firmy během tří let. Sdílíme stejné hodnoty, misi i podobný zakladatelský příběh – i Butternut Box začínal v kuchyni maminky jednoho ze zakladatelů.

V roce 2023 jsme proces fúze dokončili a PsiBufet se stal součástí celé skupiny. Od té doby děláme všechno pro to, aby se zdravé jídlo dostalo k co nejvíce psům a jejich majitelům.

Češi jsou jedni z největších milovníků psů na světě.

Kde krmivo vyrábíte?

Momentálně máme výrobní závod ve Velké Británii, kde se jídlo vaří a okamžitě mrazí, aby si uchovalo čerstvost. Pak putuje do skladu v Polsku, odkud expedujeme zásilky zákazníkům v Polsku i Česku. Máme také další sklady v Evropě, které nám umožňují obsluhovat trhy jako Německo, Irsko, Belgie nebo Nizozemsko.

Aktuálně stavíme největší továrnu na čerstvé psí krmivo v Evropě v Zabrze, nedaleko Katovic. Bude zaměstnávat asi 600 lidí a představuje zajímavou příležitost i pro český pracovní trh – Ostrava je jen 50 minut autem.

Mluvíte o individuálním přístupu ke každému psovi, co to v praxi znamená?

Začíná to už na webu. Každý zákazník vyplní podrobný dotazník – rasa, věk, váha, stav těla, aktivita, zdravotní problémy a další přání. Na základě toho vypočítáme kalorickou potřebu psa, připravíme výživový plán a odešleme první balení. Fungujeme formou předplatného. Víme, kdy dojde krmivo, a zajistíme, aby další dávka dorazila včas do mrazáku. Stačí porci vytáhnout z mrazáku, nechat rozmrazit a je hotovo.

Zákazník má vše plně pod kontrolou – může měnit velikost porcí, příchutě, datum i adresu doručení. Pokud něco nevyhovuje, může předplatné kdykoliv pozastavit. Naším cílem je, aby měl každý majitel vždy po ruce to nejlepší jídlo.

Kolik krmiva aktuálně vyrábíte?

Hodně. (smích) Náš britský závod byl na konci loňského roku rozšířen na maximum své výrobní kapacity. Vaříme stovky tun jídla týdně, které míří na sedm trhů a do stovek tisíc misek.

Když jsme kdysi s mámou a sestrou vítali psy na prázdniny, netušil jsem, že z toho vznikne takhle velká firma.

Proč jste si jako další krok vybrali právě český trh?

Jednak proto, že Češi jsou jedni z největších milovníků psů na světě. V rámci Evropské unie jste po Rumunsku druzí v počtu psů na obyvatele. I my Poláci jsme až těsně za vámi, což mě překvapilo. Myslel jsem si, že nikdo nemiluje psy víc než my. (smích) Podle statistik má každý třetí Čech alespoň jednoho psa. To představuje obrovský tržní potenciál.

Navíc Češi jsou moderní, e-commerce je silný kanál, lidé jsou otevření předplatnému a řešením, která usnadňují život. Kulturně jsme si také blízcí. Ostatně Česko je jediná země, kde jsme si ponechali značku blízkou té polské – PsiBufet. Liší se jen čárkou nad „i“. Ve všech ostatních zemích působíme jako Butternut Box.

Váš projekt má ale i dobročinný rozměr…

Jsme držitelem certifikace B Corp, což znamená, že klademe důraz na odpovědnost vůči komunitám. Zapojujeme se do dobrovolnictví a intenzivně podporujeme psí útulky. Není nám lhostejný osud psů, kteří nemají to štěstí vyrůstat v milujícím domově. Proto s každým novým předplatným naplníme misku jednomu psovi v nouzi.

Jaké to je, budovat z Varšavy firmu, která vyrábí v Británii a dodává dál do Evropy?

Když jsme kdysi s mámou a sestrou vítali psy na prázdniny a vařili jim maso z vlastní lednice, netušil jsem, že z toho vznikne takhle velká firma. Je to neuvěřitelné dobrodružství. Řídit z Varšavy vaření masa v Británii a jeho expresní dovoz do Bruselu nebo Prahy je zajímavá podnikatelská „jízda“.

Mimochodem, slyšel jste někdy o tom, že vztah Čechů k polským potravinám nebyl vždy úplně vřelý?

Vím o tom, přátelé mi to říkali, už když jsem poprvé začal mluvit o vstupu na český trh. Je škoda, že staré aféry pořád ovlivňují veřejné mínění, i když se odehrály před více než deseti lety. O to větší výzva je pro PsiBufet změnit názor Čechů na kvalitu polského jídla. A proč nezačít právě u psích misek?