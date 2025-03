Tohle je budoucnost Marvelu. Nový Daredevil je stejně skvělý jako dřív, akce je syrová a atmosféra temná

Uložit 0

Fanoušci Marvelu, vaše modlitby byly vyslyšeny. Nový Daredevil: Znovuzrození na Disney+ je přesně tak skvělý, jak si ho pamatujete. Temný, vážný, syrový – a přitom na poměry superhrdinských seriálů a filmů realistický a uvěřitelný. Slepý právník Matt Murdock je zpět. A s ním ta nejpovedenější marvelovka za hodně dlouhou dobu.

Daredevil: Znovuzrovení je pokračování jednoho z nejchválenějších seriálů marvelovského univerza. První tři série vznikly na Netflixu, pak si je od něj ale vyžádalo Disney+, kde jsou ode dneška k vidění první dvě epizody nového počinu. Fanoušci se dlouho báli, že domovská stanice Myšáka Mickeyho udělá z brutálního a temného dílka, kde se lámou kosti a stříká krev na všechny strany, další nevýraznou marvelovku pro celou rodinu. Po prvních dílech je jasné, že se mýlili. Proč? To vám řeknou Lucie Černohlávková a Michal Mančař.

Proč se Daredevil znovuzrodí?

Michal: Nový Daredevil odkazuje na většinu předchozích seriálů a spinoffů. Od Punishera přes Hawkeye až po Echo. Nevyžaduje od vás jejich znalost, ale jestli ji máte, tak víte, že Kingpin (opět skvělý Vincent D’Onofrio) se chce stát počestným (hmmm…) starostou New Yorku… Jo a zakázat maskované hrdiny. Což by Mattu Murdockovi až tak nevadilo, sám chce s daredevilováním skončit. Jenže město je násilím a zločinem prolezlé. A svého hrdinu potřebuje.

Lucka: Do zástupu fandů, co by na Daredevila přísahaly před spaním, nepatřím. Základní povědomí ale mám. A víte co? Že si netflixovské řady nepamatuju a další spinoffy jsem neviděla, vůbec nevadí. Znovuzrození funguje samostatně, vše podstatné vysvětlí, příběh o pádu a znovuvstání je jedním z těch nejklasičtějších (mimochodem nepřeskakujte úvodní titulky, jsou skvělé!). Kde a proč se Kingpin rozhodl změnit kariéru pro sledování jeho aktuálních osudů vědět nepotřebuju. Stejně tak mi stačí rychlý pohled na Karen a Foggyho, abych vše pochopila. Mnohem důležitější je atmosféra. A ta je tu pořád.

Realistický superhrdina a Kingpin jako Trump

Lucka: Nemůžu se ubránit dojmu, že Kingpinův nástup k moci a davy, které ho oslavují – a naopak řada lidí, co na to kouká s otevřenou pusou a nechápe – je až neuvěřitelně podobný tomu, jak se zpátky na vrchol prodral Donald Trump. Potřebujete větší potvrzení realističnosti?

Michal: Jako slepý právník se Matt Murdock setkává s nespravedlností, chudobou, diskriminací a korupcí. Případně s krizí vlastní víry. Všechno tohle působí autenticky, nikoliv jen jako neuvěřitelná nálepka špatně zakrývající komiksový heroismus. Protože i jako slepý superhrdina má sice silnější smysly, ale jinak je na poměry žánru uvěřitelný. Vlastně až normální.

Rvačky bez střihu a syrový New York

Lucka: Daredevil v podání Charlieho Coxe je opravdu „normální“, co to jde – kolik superhrdinů se po boji zadýchá? Koho můžete sledovat, jak se s ubývajícími silami vleče do schodů a heká u toho? Kdo prožívá velké emoce bez zbytečně dramatického hudebního podkresu a střihů? Jasně, koukáme na superhrdinský seriál o slepci, který má extrémně dobrou fyzičku i extrémní smysl pro spravedlnost, ale v rámci žánru je maximálně civilní. A Vincent D’Onofrio coby Kingpin je i bez jakýchkoliv udělátek tak zlověstný, že vás může z fleku strašit ve snech.

Michal: I díky tomuhle je pro mě Daredevil v lecčems tou nejlepší marvelovkou. Nelítají v něm barevně blikající polobohové mlátící hordy animovaných nepřátel. Kdepak. Tady vás čeká syrovost a špinavost New Yorku. Nejen ta v srdcích zlodějíčků a vrahounů, ale v ulicích samotných. Potemnělá paleta barev, vážná atmosféra. A především pak Daredevilovo poznávací znamení, nepřerušované a dlouhatánské (či fingované, aby tak vypadaly) záběry na souboje, ve kterých se rvou dva chlápci bez supersíly, ale o to silněji na obrazovce působí.

Verdikt? Nejlepší věc od Marvelu za dlouhou dobu

Michal: Kéž by tohle byla budoucnost Marvelu. Ne vyčpělí superhrdinové s další várkou pseudoepické gigagalaktické megaakce. Ale precizně zaostřené příběhy klidně jen z uliček New Yorku. S nedokonalými hrdiny. A dokonale zahranými padouchy. Daredevil: Znovuzrození je nejlepší věc značky Marvel za spoustu let.

Lucka: Nebudu říkat, že to je po dlouhé době marvelovka, na kterou se dá koukat, protože jsem si na podzim s výjimkou posledního dílu užila i Agathu: Za vším schovanou. Je ale jasné, že Daredevil je někde úplně jinde a rozhodně dělá po dlouhé době Marvelu dobré jméno a sílu značky, která za ním stojí, k tomu vůbec nepotřebuje. Snad nezůstane sám.