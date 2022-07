Ještě loni v říjnu bylo v Praze na prodej 5 700 bytů a v Brně 700. Nyní, o pouhých osm měsíců později, už jich je 6 600, respektive 1 300. To představuje nárůst o desítky procent. Jde o další signál, že český nemovitostní trh se po letech bezprecedentního růstu zadrhává. Na vině jsou mimo jiné drahé hypotéky, průměrná úroková sazba začátkem července vystoupala na 6,24 procenta.

„Rychlost, s jakou přibývají byty na prodej, je nevídaná. Zdaleka však nedosahuje vrcholu z roku 2014, kdy bylo v Praze k dispozici 13 tisíc bytů na prodej. Očekáváme proto, že během následujících měsíců bude nemovitostí na prodej ještě přibývat,“ říká Viktor Mejzlík, spoluzakladatel služby GarantovanyNajem.cz, která statistiky o volných bytech shromažďuje.

Mejzlíkova společnost sídlí v Brně a věnuje se komplexní správě nemovitostí, ve svém portfoliu má přes 700 bytů a domů. Podle jejího šéfa aktuálně prodej nemovitosti zabere víc času než v uplynulých letech, kdy se o ně obvykle hlásilo výrazně víc zájemců. „Majitelé, kteří chtějí nemovitost prodat rychle, jsou nuceni jít s cenou skokově dolů. Ochota zlevňovat je nyní opravdu velká,“ dodává Mejzlík.

Velkou roli v tom hrají drahé hypotéky. Právě nízké úroky byly klíčovým prvkem silného zájmu o byty, domy a chalupy v posledních letech, jenže tento trend se nyní zvrátil, když centrální banka začala prudce zvyšovat základní úrokové sazby v rámci boje s dvoucifernou inflací. Průměrná úroková sazba hypoték počátkem července činila 6,24 procenta a za poslední měsíc stoupla o 0,53 procentního bodu. Tempo růstu zrychlilo, vyplývá z údajů Fincentra Hypoindexu.

Foto: ČNB Aleš Michl, guvernér České národní banky

„Po červnovém skokovém zvýšení základních úrokových sazeb ze strany ČNB reagovala již většina bank zvýšením hypotečních úrokových sazeb. I když toto zvýšení nebylo stejné jako to ze strany ČNB, i tak se úrokové sazby vyšplhaly na rekordní hodnoty,“ uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora. Loni byla červencová průměrná sazba 2,61 procenta.

Nejvýraznější nárůst sazeb zaznamenaly hypotéky s fixací na jeden rok. V průměru za poslední měsíc vzrostly o 0,61 procentního bodu na 6,53 procenta. Sazba hypoték s fixací na tři roky se zvýšila průměrně o 0,53 bodu na 6,41 procenta, s fixací na pět let o 0,49 procentního bodu na šest procent a s fixací na deset let o 0,51 procentního bodu na 6,04 procenta. Nejdražší zůstávají hypotéky nad 80 procent odhadní ceny nemovitosti s fixací na tři roky. Ty banky zdražily za poslední měsíc o 0,69 procentního bodu a v průměru je nabízejí za 6,79 procenta.

Jelikož nový guvernér České národní banky Aleš Michl už avizoval, že další zvyšování sazeb není na pořadu dne, nedá se podle analytiků čekat, že by dál stoupaly i hypoteční úroky. „Myslím, že pro další měsíce můžeme očekávat alespoň stagnaci sazeb, ne jejich další zvyšování. Otázkou i nadále zůstává, zda zásadnější obrat ve vývoji sazeb hypoték, který se očekával podle původních předpovědí na počátku příštího roku, se spíše neposouvá minimálně do druhé poloviny roku 2023 či spíše na jeho konec,“ upozornil Sýkora.

Na trhu úvěrů na bydlení už je patrné ochlazení. Hlásí ho například hypoteční tržiště Zaloto, které zprostředkovalo v červnu hypotéky za 1,5 miliardy korun, což je zhruba o 200 milionů více než v květnu. A přestože data v případě Zalota ukazují zastavení klesajícího trendu posledních měsíců, v meziročním srovnání se pořád jedná o velký propad zájmu. Snížila se i průměrná poptávaná výše hypotéky, která se už drží pod třemi miliony.

„Kvůli kombinaci přísných limitů a vysokých úroků se lidé u nových hypoték stále častěji potýkají s problémy s bonitou. Zatím ale neeviduji, že by kvůli tomu lidé houfně od svých záměrů ustupovali. Spíše se snaží najít řešení i za cenu, že budou několik let mít hypotéku s vyšší sazbou. Často například lidé kvůli zvýšení své bonity používají na dozajištění příjmy svých rodičů,“ připomíná expert Zalota David Kašpar.

A jak se v takové situaci, která aktuálně panuje, chovat při výběru hypotéky a délky fixace? „Doporučuji fixovat v dnešní době maximálně na tři roky i za cenu vyšších úroků, abych měl jistotu, že v dnešních sazbách nebudu muset být příliš dlouho. Je pravda, že momentálně většina bank neuplatňuje sankci za předčasné splacení. A i mimo výročí fixace lze vybrat jinou banku a tam přejít za lepších podmínek, pokud takové nastanou. Já bych se ale na toto raději nespoléhal, protože co je dnes, nemusí být pravda za rok,“ dodává Kašpar.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,24 procenta činí v červenci 23 074 korun. Například na průměrné hypotéce na 3,5 milionu korun se splatností 25 let je to o 8 100 korun více při refixaci hypotéky z června 2017, vypočetl Sýkora z Fincentrum & Swiss Life Select.

Drahé hypotéky, rostoucí cena energií a přibývající počet volných bytů způsobují, že ceny nemovitostí začínají stagnovat a dokonce klesat. A to i přesto, že Česko je nadále rekordmanem v růstu jejich hodnoty. Ceny obytných nemovitostí v Evropské unii se totiž v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšily o 10,5 procenta. Nejvýraznější růst pak v rámci EU zaznamenaly v České republice, kde stouply o 24,7 procenta, což vyplývá z dat statistického úřadu Eurostat.

Údaje z portálu Realitymix.cz ovšem naznačují, že se trend obrací, protože ve druhém kvartálu se dynamika začala měnit. Jednak se rozestavělo o něco víc bytů, jednak v Praze v červenci klesla průměrná meziměsíční cena za metr čtvereční o 0,9 procenta a v Brně o dvě procenta, v Liberci a Plzni dokonce o více než čtyři procenta. „Průměrný meziroční nárůst cen za metr čtvereční v krajských městech se v červenci pohybuje okolo 18 procent, ještě v březnu letošního roku přitom dosahoval 30 procent,“ uvádí Viktor Mejzlík z GarantovanyNajem.cz.

S přispěním ČTK.