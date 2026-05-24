Ročně lidem půjčí přes dva tisíce karavanů. Tohle je 5 věcí, které začátečníci nejčastěji podcení
Karavanová sezóna začíná už brzy. Ondřej Synčák z Campiri vybral několik detailů, na které se vyplatí myslet ještě před rezervací.
Svoboda na čtyřech kolech, ranní káva s výhledem na hory a možnost změnit plány ze vteřiny na vteřinu. Popularita karavaningu v Česku stále roste, ale pro nováčky může být první cesta bez řádné přípravy spíše stresujícím zážitkem než vysněnou dovolenou. Jak si vybrat správný typ vozu, na co si dát pozor v pojistných smlouvách a proč se nevyplatí podceňovat technické předání auta?
O své zkušenosti a nejčastější chyby začátečníků se dělí šéf marketingu v platformě Campiri Ondřej Synčák, který v komentáři pro CzechCrunch radí, jak proměnit první cestu v životní vášeň. „V naší karavanové branži se říká, že první cesta člověka buď navždy získá, nebo navždy odradí. A obojí se obvykle rozhoduje dávno předtím, než zákazník vůbec sedne za volant,“ vypráví s tím, že se rozhoduje už ve chvíli rezervace – v tom, jaký vůz si zákazník vybere, kdy si ho vybere, jak rozumí drobnému písmu pojistné smlouvy a co očekává, že ho na cestě potká. V těchto pěti věcech se podle jeho zkušenosti nováčci spalují nejčastěji:
1. Pro koho karavan (ne)dává smysl
Začnu netypicky: ne každý si má karavan půjčovat. Obytný vůz je skvělý pro určitý typ dovolené a špatný pro jiné. Pokud chcete odpočinek u bazénu, kde nemusíte řešit logistiku, vyhněte se mu. Karavan je pravý opak all-inclusive – vyžaduje plánování, chuť řídit a ochotu řešit drobné problémy v terénu.
Naopak funguje skvěle, když chcete měnit polohu (vidět víc míst v rámci jednoho výletu), cestujete s rodinou nebo se psem a chcete si užít čas spolu. Anebo vás baví příroda, dobrodružství, kempy. Stejně tak se hodí pro páry, které chtějí roadtrip bez nutnosti se každou noc balit a stěhovat. Svoboda cestování, unikátnost přespávání v místech, kde vás ráno vítá jen slunce (když se zadaří) a dobrá káva, jsou k nezaplacení.
Nicméně zážitek k nezaplacení nějak zaplatit musíte. Pokud hledíte na každou kačku, srovnáváte to s hotely nebo jiným typem cestování, tak ekonomická stránka nebude váš kamarád. Karavan je životní styl, kdy vše ostatní házíte za hlavu. A chce to mít realistická očekávání i ohledně dvou dalších věcí: prostoru a komfortu. I největší obytný vůz je menší než nejmenší panelákový byt. Sprcha je tu úzká a vody není tolik, aby si ji člověk užil jako doma. Záchod má svoji kapacitu, která se musí pravidelně řešit.
Takže komu bychom u nás karavan úplně nedoporučili? Lidem, kteří neradi slevují z pohodlí all-inclusive hotelových resortů. Těm, kdo nesnášejí nejistotu, protože cestování karavanem znamená, že občas něco nevyjde. A taky samozřejmě řidičům, kteří se necítí komfortně s velkým autem. Třítunový obytňák se neřídí jako vůz Octavia.
2. Vestavba, alkovna, polointegrál – rozdíl, který poznáte až za volantem
Mezi jednotlivými typy karavanů existují v praxi propastné rozdíly, které řidič naplno pocítí až ve chvíli, kdy usedne za volant. Trh se v základu dělí na tři hlavní kategorie, z nichž každá vyhovuje jiným potřebám. První volbou bývají často vestavby, což jsou v podstatě přestavěné dodávky. Jejich hlavní výhodou je, že se řídí téměř jako běžné osobní auto a zaparkujete s nimi prakticky kdekoli, díky čemuž jsou ideální volbou pro páry. Kompaktní vestavbu lze navíc mimo sezónu pořídit už od 2 000 korun na den.
Pro náročnější cestovatele jsou tu polointegrály, které představují cenovou střední třídu s náklady mezi 2 500 až 4 000 korunami za den. Ty již nabízejí plnohodnotnou kuchyňku i koupelnu, ovšem jejich řízení je už jiná disciplína, protože vůz je značně vysoký i dlouhý. Pro velké rodiny jsou pak určeny alkovny s typickou nástavbou pro spaní nad kabinou, které pojmou až šest osob. Je však třeba počítat s tím, že se na silnici chovají jako menší autobus a jsou velmi citlivé na boční vítr.
Nejčastější chyba, na kterou narážíme? Pár si půjčí alkovnu „pro jistotu, ať máme prostor“. Pak ale celý týden manévruje v podstatě s autobusem po šumavských silničkách. Nebo přesný opak – rodina se dvěma dětmi a babičkou si půjčí kompaktní vestavbu a třetí den z toho má rodinnou krizi.
3. Termín dělá rozdíly v ceně
To je asi všem jasné, ale je na to potřeba myslet. Trh s obytnými vozy funguje stejně jako letenky: kdo si rezervuje v lednu, jezdí v srpnu za míň. Vrcholné týdny s vyššími cenami bývají podle očekávání během letních prázdnin, takže v červenci a srpnu. A rozebrané jsou už na jaře. Pokud chcete ušetřit, posun cesty třeba i jen o jediný týden znamená tisícové úspory. Mimosezónní cesta v září má navíc jednu nedoceněnou výhodu. Kempy v Chorvatsku, Itálii nebo na Balkánu jsou poloprázdné, přitom počasí pořád drží.
S rezervací dlouho dopředu mimochodem souvisí ještě jedna věc. Nováček by měl myslet na pojištění pro případ storna. Pravděpodobnost, že vám plán změní zdravotní důvody, je nezanedbatelná. Takové pojištění přitom obvykle stojí jen pár stovek.
Na co myslet před prvním nastartováním
Spotřeba: Počítejte s 11–14 litry na sto kilometrů. Při delším roadtripu si připravte 8–12 tisíc korun na naftu.
Předání vozu: Vyhraďte si na něj hodinu. Nechte si vysvětlit elektřinu, plyn a markýzu. Vše si natočte na video a vyfoťte – video se vám bude skvěle hodit v průběhu cesty.
Kempy: V hlavní sezóně v Chorvatsku, Rakousku nebo Itálii rezervujte předem. Spát „na divoko“ u silnice je v mnoha zemích nelegální.
Plyn a WC: Většina vozů topí a vaří na propan-butan. Plynovou bombu vám musí půjčovna nebo majitel předat plnou a dát vám k ní instrukce k používání. Chemické WC vyprazdňujte výhradně na k tomu určených místech (kempy, stellplatzy), nikdy ne do přírody.
4. Co se nejčastěji rozbije a jak se za to platí
Tady mívají začátečníci největší zmatek. Standardně každá zápůjčka přes ověřenou platformu zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění a asistenční službu, protože nepojištěný obytný vůz se například na naši platformu nedostane. To pokrývá situace typu odřený nárazník při couvání (což je mimochodem nejčastější typ škody) nebo kontakt s jinou překážkou. Háček je v tom, co pojištění pokrývá špatně nebo vůbec, a sice vnitřek vozu a doplňky. Když se třeba poničí sklopné stoly v kuchyňce, obvykle se to řeší z kauce, nikoli z pojistky.
Kauce se obvykle pohybuje mezi 15 tisíci a 30 tisíci korun a vrací se po předání vozu. Spoluúčast na havarijním pojištění bývá typicky 5–10 procent, minimálně okolo pěti až deseti tisíc korun. Tu lze ještě před cestou za příplatek snížit, což je skvělé právě pro nováčka, který si poprvé sedá za volant takového vozu. Ne každý ale tuhle službu, kterou máme v Campiri u pár vybraných vozů, nabízí.
5. Co když vůz napoprvé nevyjede
Scénář, na který málokdo myslí: den před cestou se ozve majitel s tím, že vůz má technickou závadu. Co se v takové chvíli stane? U malé regionální půjčovny s šesti vozy je odpověď často „smůla, vrátíme vám peníze“.
U větších marketplaceových platforem funguje něco jako záložní síť – v okamžiku, kdy vůz vypadne, hledá tým provozovatele srovnatelný náhradní vůz z nabídky ostatních partnerů. Když se to nepovede, peníze se vracejí.
Pokud se to ovšem povede, sice možná vyjedete v jiném autě, než jste si vybrali, ale aspoň podle plánu. Tohle je důvod, proč velikost flotily není jen marketingový argument. Při šesti vozech v půjčovně náhrada prostě neexistuje. Při šesti stech existuje skoro vždycky.