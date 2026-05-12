Rodiče jí pouštěli tvrdý rock, svět ale uhranula její image panenky. A Barcelona s ní na dresu vyhrála titul
Zpěvačka a herečka Olivia Rodrigo brzy vydá svou třetí desku a také vyráží na turné po USA a Evropě. O lístky se strhl masivní zájem.
Lamine Yamal v neděli večer opět obletěl svět. Ovšem nikoli proto, že Barcelona porazila Real Madrid a obhájila titul ve španělské La Lize – vždyť kvůli zranění ani nehrál. Ale proto, že se před utkáním potkal a vyfotil se zpěvačkou Olivií Rodrigo. Jejich snímky a videa pak byly doslova všude. Nešlo ale o náhodu: Barcelona totiž hrála s iniciálami mladé umělkyně, po které šílí i čeští teenageři, na dresech místo tradičního loga svého sponzora Spotify.
Právě partnerství mezi Barcelonou a Spotify je důvodem, proč se mladičká hvězda pop music setkala s ještě mladší hvězdou fotbalu (Rodrigo je 23 a Yamalovi teprve 18 let). Od roku 2022, kdy Spotify s katalánským klubem spolupracuje, se na dresech vystřídalo několik významných interpretů jako The Rolling Stones, Coldplay, Drake, Travis Scott nebo Ed Sheeran. A symbolem tohoto El Clásica, jak se říká zápasům Barcy s Realem, se tedy stalo srdce s iniciálami „OR“. Olivia Rodrigo je celkově osmou a nejmladší umělkyní, jejíž logo se na trikoty dostalo.
Důvodů, proč si Spotify vybralo zrovna ji, je víc. V červnu vydává své třetí studiové album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love a na jeho podporu vyrazí i na světové turné nazvané The Unraveled Tour. A vyvolala tím svého druhu mánii, protože původně oznámila šedesát koncertů, ovšem kvůli obrovské poptávce musela přidat dalších šestadvacet – celkově tak v Severní Americe a Evropě odehraje letos a příští rok 86 vystoupení. Čeští fanoušci mají smůlu, Praha ani jiné město v harmonogramu nejsou, nejblíž se Rodrigo zastaví v dubnu 2027 v Mnichově.
Třiadvacetiletá zpěvačka je dnes jednou z nejobletovanějších ikon své generace a často bývá označována za „novou Taylor Swift“. Ostatně ta je i její velký vzor, právě její písničky Olivii kdysi přivedly k psaní. A podobně jako Taylor Swift i ona si postupně buduje silnou základnu fanoušků na sociálních sítích: na Instagramu ji sleduje téměř 40 milionů lidí a na TikToku, kde její písničky pravidelně startují virální vlny, dalších bezmála 25 milionů. Mimochodem zmíněný fotbalový zázrak Lamine Yamal je na obou platformách aktuálně ještě o něco větší – na Instagramu jej sleduje přes 42 milionů lidí a na TikToku bezmála 40 milionů.
Olivia Isabel Rodrigo, jak zní její celé jméno, se narodila v únoru 2003 v Kalifornii jako jediné dítě učitelky Jennifer a rodinného terapeuta Chrise. Doma se jí dostalo i svébytné hudební výchovy, rodiče jí pouštěli alternativní rock a grunge. Doma jim hráli hlavně No Doubt, Pearl Jam, The White Stripes či Green Day. Její talent se projevil brzy, už v pěti letech ji rodiče zapsali na hodiny zpěvu a učitelka ji postupně přihlašovala do místních soutěží. Ve dvanácti vzala poprvé do ruky kytaru a začala si psát vlastní písničky. Melodie si prý zapisovala do růžového plyšového zápisníku.
Podobně jako Britney Spears nebo Selenu Gomez ji ale proslavilo studio Disney, získala totiž hlavní roli v televizním seriálu Muzikál ze střední. Když navíc tvůrci show zjistili, že je Olivia Rodrigo začínající hudebnice, umožnili jí, aby pro seriál napsala několik písní. Jedna z nich, All I Want, získala po premiéře pořadu miliony streamů a zhlédnutí a probojovala se i do hitparády magazínu Billboard.
V roce 2021 pak Rodrigo vydala svůj debutový singl Drivers License. Singl získal podle Billboardu 76,1 milionu přehrání hned v prvním týdnu a vystřelil na první příčku žebříčku Hot 100. Rodrigo se tak v sedmnácti letech stala nejmladší interpretkou, která ho kdy ovládla. Překonala tak rekord Billie Eilish z roku 2019 se skladbou Bad Guy. O tři roky později nazpívala titulní píseň Can’t Catch Me Now k filmu Hunger Games: Balada o ptácích a hadech a vydala druhé album Guts.
V souvislosti s Olivií Rodrigo se v posledních měsících rozjela i debata kolem jejích outfitů inspirovaných stylem babydoll, tedy panenek – krátkých květinových šatů, které sahají k horní části stehen. Objevila se řada negativních reakcí, kritici si myslí, že se schválně a přehnaně obléká dětsky, ačkoli jí je už 23 let. Něco podobného se řešilo i u její pěvecké kolegyně a další ikony teenagerů Sabriny Carpenter.
Přestože samotná Olivia Rodrigo ani její tým se k tomu nijak nevyjádřili, těžko si představit, že by jim to nějak zásadně vadilo. S největší pravděpodobností jde o marketingovou strategii před vydáním nového alba. Stejně jako bylo spojení s fotbalovou Barcelonou.