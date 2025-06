Rok v čele českého Microsoftu? Začátek byl masakr, teď jdeme vyškolit statisíce úředníků, říká Stachník

Uložit 0

Naproti pražskému sídlu Microsoftu na Brumlovce už probíhají intenzivní stavební práce. Ostatně jde o čtvrť, kde sídlí řada velkých českých i mezinárodních společností. Původně nouzová kolonie se v posledních letech rychle proměnila na jedno z klíčových byznysových center Prahy, kde se to jen hemží moderními věžáky, parky i různými relaxačními zónami.

Do zasedaček Microsoftu, kterým se tu interně přezdívá „svatyně“, se obyčejný smrtelník běžně nepodívá. Ve veřejně přístupných prostorách budovy se ale zrovna koná konference, a tak šéf české pobočky technologického obra udělá výjimku a na rozhovor nás pozve do útrob svých kanceláří. Ve funkci už je rok – plus minus pár dní.

Dvaapadesátiletý Michal Stachník devět let šéfoval české pobočce technologické firmy Cisco, loni se však rozhodl pro změnu. A svůj první rok v čele tuzemského Microsoftu zatím hodnotí pozitivně – zejména jeho úplný začátek. „Hned po mém příchodu začalo takzvané období objevování,“ říká na úvod s úsměvem.

Foto: Vojtěch Vlk Michal Stachník, šéf české a slovenské pobočky Microsoftu

Co to znamená? Ve zdejších kancelářích pracuje na 1 400 lidí – a poznat každého z nich osobně by bylo takřka nemožné. Stachník má k tomu ovšem svůj osvědčený hack. „Chtěl jsem rychle nasát místní atmosféru, v průběhu několika týdnů jsem se tedy setkal se 140 klíčovými zaměstnanci. A pozor: nešlo jen o nejvyšší management. Pro mě je klíčová i paní recepční. Byl to časový masakr, ale vyplatilo se to,“ líčí.

A masakr byl i nejrozsáhlejší IT výpadek v historii, který musel Stachník řešit loni v létě jen krátce po nástupu. Za ochromení aerolinek, nemocnic nebo televizního vysílání tehdy mohla aktualizace softwaru od firmy CrowdStrike, který běží na platformě Windows. „Tento incident zasáhl nejprve Evropu, zatímco Amerika ještě spala, a média rychle šířila neověřené informace, které pak přebral i ministr vnitra. Zavolal jsem mu, vše jsme si vyjasnili a on následně informaci dementoval. Velmi oceňuji jeho otevřenost a ochotu jednat.“

Jsme tahounem střední Evropy, máme značné renomé.

Praha dnes hostí největší vývojové centrum Microsoftu v kontinentální Evropě. „A jenom za minulý rok jsme nabrali téměř 200 nových pozic,“ doplňuje Stachník. Jen vývojářů tu je přes tisíc – a tvoří pestrou mozaiku více než 50 národností. „Dostávat sem talenty z celého světa je vlastně docela jednoduché. Praha je atraktivní místo, lidé se sem chtějí stěhovat i se svými rodinami,“ tvrdí vrcholový manažer.

Význam pražského centra a celé pobočky potvrzují i časté návštěvy z americké centrály. „Za uplynulých 12 měsíců sem dorazilo šest vysoce postavených lidí na úrovni ministrů, včetně našeho ‚vicepremiéra‘. Když si vezmete velikost naší země, je to skutečně úctyhodný výkon. Jsme tahounem střední Evropy, máme značné renomé,“ popisuje Stachník. Vicepremiérem myslí Brada Smitha, muže číslo 2 v hierarchii Microsoftu, který byl v Česku loni v létě. „A on svým časem opravdu šetří, takže jeho návštěva má pro nás velký význam.“

Smith ovšem nebyl v Praze pouze „obhlédnout“ zdejší pobočku a pozdravit se s jejími zaměstnanci. Výsledkem jeho mise, během níž se setkal například s prezidentem Petrem Pavlem, je „Microsoft AI skillingová iniciativa“, která má za cíl během příštích měsíců vyškolit 350 tisíc českých úředníků a dalších státních zaměstnanců. „Máme to rozdělené do několika pilířů – od státní správy přes lidi na Úřadu práce, kteří se potřebují překvalifikovat, až po podporu malých a středních firem,“ přibližuje Stachník.

Centrála Microsoftu v americkém Redmontu teď proto své české pobočce posílá investici v řádu vyšších desítek milionů korun. Finanční injekce půjde na výcvik školitelů i postavení celé platformy. „Od státu nechceme žádné peníze nazpět. Tyto aktivity jsou součástí společenské odpovědnosti naší firmy,“ uvádí country manager Microsoftu pro Česko a Slovensko. Tržby této pobočky dnes tvoří ze 70 procent cloudové služby.

Technologický gigant už se státem v určitých oblastech spolupracuje. Loni například uspořádal hackathon umělé inteligence pro ministerstvo práce a sociálních věcí – údajně první na světě, který se konal ve spolupráci se státní správou. „Mělo to velký úspěch, čtyři scénáře se překlopily do pilotních projektů,“ připomíná Stachník.

Následovaly další vzdělávací akce, například s univerzitami či ministerstvem školství. Kromě toho už Microsoft podepsal memorandum o spolupráci s českou armádou, Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nebo ministerstvem průmyslu a obchodu.

Foto: Vojtěch Vlk Michal Stachník, šéf české a slovenské pobočky Microsoftu

Podle Stachníka nová iniciativa neslouží k propagaci produktů Microsoftu, například Copilota. „Ty kurzy budou mít z velké části obecný charakter. Lidé se v nich naučí zásady bezpečného chování na internetu, například rozpoznávání deep faků, či základy efektivního promptování, tedy zadávání pokynů umělé inteligenci. Když si pak prompty vyzkouší na našich nástrojích, budeme rádi. Ale fungovat budou i na jiných,“ dodává.

On sám byl na začátku své štace v Microsoftu překvapen, jak rychle začal na umělou inteligenci najednou spoléhat. A ve firmě není sám. „Copilota denně využívá 86 procent mých kolegů, alespoň jednou týdně pak úplně všichni. I proto není překvapivé, že kolegové stále nemají dost a jsou ochotni se účastnit i večerních škol, které organizujeme pro zákazníky a kde si předáváme zkušenosti s AI. Původně jsem nevěřil, že na ně bude někdo dobrovolně chodit. Uznávám, hluboce jsem se mýlil,“ pochvaluje si Stachník.

Co ho naopak tolik nebaví, jsou neustálé dotazy, zda už je pozemek v Praze 9, na kterém chtěl Microsoft postavit velké datové centrum, na prodej. Firma parcelu koupila v roce 2022 za 1,5 miliardy korun od skupiny CPI realitního magnáta Radovana Vítka, za další čtyři miliardy zde mělo vzniknout samotné datacentrum. Projekt ovšem nakonec putoval do Skandinávie. „V současné době ten pozemek prodat nehodláme.“

Nyní je jeden z největších Stachníkových osobních cílů zhubnout. S aktivním pohybem začal až po čtyřicítce, když si kombinace sedavého zaměstnání, enormního stresu a nedostatečného spánku začala vybírat svou daň. „Od malička jsem byl veden k tomu, že nejlepším sportem jsou šachy. Nyní ale říkám, že nikdy není pozdě začít. Cvičím čtyřikrát týdně, což mi pomáhá krásně si vyčistit hlavu. A jsem přesvědčený, že mi to přidalo minimálně pět let života,“ uzavírá.