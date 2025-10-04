Gastronomie –  – 1 min čtení

Rozdělená společnost? Máme recept na shodu, zkuste náš speciální drink na povolební kocovinu

Volební výsledky už jsou známé a ať už z nich máte radost, nebo ne, je už s tím nic neuděláme. A to je správný čas na drink a výhled vpřed.

Foto: Filip Houska/CzechCrunch / AnonymouS
Povolební koktejl Consensus
Jste spokojení s tím, jak dopadly volby, nebo jste do poslední chvíle doufali v jiný výsledek? Ať tak či tak o poslancích a poslankyních na další čtyři roky je rozhodnuto. Takže je i čas na to – aspoň my v to věříme – začít pracovat na zasypávání příkopů, o kterých nás předvolební kampaně do poslední chvíle přesvědčovaly. A jak jinak to odstartovat lépe než s drinkem! Máme na to jeden speciální, který pro nás připravili v AnonymouS – stálici pražské barové scény, již ve své poslední knize zmínil i Dan Brown. Jmenuje se symbolicky Consensus a umíchat si ho můžete zkusit i vy.

cons-3

Foto: CzechCrunch

cons-4
cons-6
cons-1+2
cons-2
cons-5

Povolební Consensus je postavený jako twist na klasický Ramos Gin Fizz a svou barvou odkazuje na bílou, což je barva smíru. Kombinuje London Dry gin s čerstvou citrusovou a hruškovou šťávou, Vegg White (vegan friendly náhrada vaječného bílku), kokosové mléko a zázvorový sirup. Drink se ostře protřepe, dvakrát scedí a na závěr dolije perlivou sodou a dvěma střiky Angostura Bitters.

Pokud byste si radši zachovali čistou hlavu, máme pro vás i nealko verzi. Na ni budete potřebovat nealkoholický bylinný destilát, šťávu z jablek a hrušek pro podzimní charakter, citrusovou šťávu, Vegg White (vegan friendly náhradu vaječného bílku), kokosovou smetanu a perlivou sodu.

Tak na zdraví a na další čtyři roky!

