Záporák z knihy Dana Browna kuje pikle v pražském baru Black Angel’s. A ten to oslavil speciálními drinky
Tajemství všech tajemství přivádí čtenáře Dana Browna do Prahy. A taky do baru na Staroměstském náměstí, který se toho rozhodl využít.
Dnes vyšel dlouho očekávaný nový román Dana Browna Tajemství všech tajemství a jeho fanoušci vzali knihkupectví útokem. Udělali by to pravděpodobně tak jako tak, pro české čtenáře je ovšem čerstvé dobrodružství neohroženého symbologa Roberta Langdona o to zajímavější, že se z velké části odehrává v Praze. A ještě zajímavější je, že Brown v nové knize zmiňuje i několik známých pražských podniků. Mezi nimi ovšem vyniká staroměstský bar Black Angel’s.
Black Angel’s je koktejlový bar, který najdete v hotelu U Prince na Staroměstském náměstí. Odkazuje se na českou barovou legendu Aloise Krchu, v minulosti už několikrát zabodoval v mezinárodních soutěžích, a když do něj vejdete, dýchne na vás atmosféra prohibičních podniků 30. let minulého století – ovšem v gotickém sklepě.
Dost možná právě to Browna zaujalo natolik, že bar ve své knize zmiňuje hned několikrát a dvakrát se u něj zastavuje na delší dobu. Cituje příběh spojený s Aloisem Krchou, popisuje, jak Black Angel’s působí, a také mu přisoudil roli místa, kam chodí tajemný záporák Golem a jež se zaslouží o zásadní dějový obrat…
Nebojte se, to, o co jde, prozrazovat nebudeme. Že se ale jeho nová kniha bude v Black Angel’s odehrávat, oznámil už v červenci sám Dan Brown v postu na Instagramu.
„V jaké míře ale bude (bar) zahrnut, jsme netušili do poslední chvíle. Až s vydáním knihy jsme zjistili, kolik prostoru Dan Brown Black Angel’s věnoval a jak důležitou úlohu v příběhu sehrál,“ říká manažer podniku Pavel Šíma, který nabízené příležitosti využil a se svým týmem přichystal na Brownovu počest čtyři speciální drinky – Katherine, The Bridge, Search for the Secret a Inferno.
Katherine je variací na klasický koktejl Harvard, který odkazuje k akademickému působišti Roberta Langdona. Jeho základem je koňak Martell VS kombinovaný s pomerančovým likérem Grand Marnier, Dom Benedictine a Fernetem Branca. The Bridge je twistem na Whiskey Sour s likérem Muyu Vetiver Gris a bílkem reprezentujícím odkaz na Karlův most.
Search for the Secret představuje svěží, lehce ovocný long drink na bázi ginu, doplněný o likér Italicus, verjus a tonik. A příjemně štiplavé Inferno, jež nese název po další knize ze série s Robertem Langdonem, se skládá z cachaçy (pálenka z cukrové třtiny), likéru Velvet Falernum, limetky a zázvoru.
„Při tvorbě koktejlů jsme se inspirovali nejen nejnovější knihou, ale celou nyní již šestidílnou sérií románů s Robertem Langdonem v hlavní roli. Search for the Secret – hledání tajemství – lze vztáhnout na celou Brownovu tvorbu. Oproti tomu Katherine Solomon patří mezi hlavní postavy Tajemství všech tajemství, právě za ní Robert Langdon míří do Prahy,“ vysvětluje Pavel Šíma a dodává, že bar nyní chystá spolupráci s vydavatelstvím Argo, které do Česka Brownovy knihy přiváží.
Vedle Black Angel’s Brown v Tajemství všech tajemství zmiňuje ještě další podniky, například AnonymouS Bar nebo Hemingway Bar Prague (ovšem ještě na jeho staré adrese). Pokud byste se tedy chtěli vydat po Langdonových stopách, víte, kam zajít. A kdo ví, třeba se v Black Angel’s zastaví i Dan Brown, až 18. září do Prahy přijede.