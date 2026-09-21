Rozjel už čtyři miliardové firmy. Jeho roboti teď vyrazili uklízet a stlát postele desítkám lidí
Brett Adcock je prototypem sériového podnikatele. Se svým startupem Figure AI vyvíjí roboty, kteří se umí chovat jako lidé.
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Robot vejde do bytu, který nikdy předtím neviděl. Nikdo mu nenakreslil mapu ani neukázal, kde je ložnice. Přesto posbírá hračky z koberce, složí ručníky a ustele postel. Startup Figure AI takto poslal své humanoidy do 30 domácností v okolí San Franciska – a uspěl. Za projektem stojí Brett Adcock, čtyřicetiletý syn farmářů z Illinois, který během dvanácti let postavil už pět firem a stal se jedním z nejbohatších lidí v oblasti vývoje umělé inteligence.
Společnost Figure AI zveřejnila výsledky svého „domácího“ experimentu tento týden spolu s novým AI operačním systémem Helix 2.5. Ten úkoly dokončil napoprvé zhruba v polovině případů, přesně v 56 procentech. Stejný model, ovšem trénovaný bez předchozího učení na záznamech lidského chování, uspěl jen v devíti procentech. Právě na tomhle rozdílu chce Adcock stavět: robot se má učit od lidí, ne z návodů pro konkrétní byt.
S tím souvisí i „vystoupení“, které si na sociálních sítích pustily miliony lidí. Figure AI v květnu živě streamovala, jak její roboti třídí balíky na pásu, přičemž jeden balík jim zabral asi tři sekundy. Část diváků spekulovala, že stroje někdo na dálku ovládá. Adcock však trval na tom, že šlo o plně autonomní provoz bez lidského dozoru.
Robot Figure 03 v číslech
- Je vysoký 172 cm.
- Váží 61 kilogramů.
- Unese až 20 kg nákladu.
- V provozu na jedno nabití zvládne být 5 hodin.
- Pohybuje se rychlostí až 1,2 m/s.
Do souboje se nakonec postavil i člověk. Ten za deset hodin roztřídil 12 924 balíků, roboti 12 732, takže lidský pracovník vyhrál o necelé dvě stovky kusů. Rozdíl ale přišel potom: člověk šel domů, zatímco stroje pokračovaly dalších devadesát hodin a zpracovaly přes sto tisíc zásilek. Pro sklady, které řeší nedostatek lidí, je takový argument silnější než rychlost.
Samotnému Brettu Adcockovi je čtyřicet let a vyrůstal v Moweaqua, vesnici uprostřed Illinois. Jeho rodiče tam pěstovali kukuřici a sóju. Na střední škole byl nejlepším žákem ročníku, na Floridské univerzitě začal sice studiem průmyslového inženýrství, ale promoval jako ekonom se zaměřením na byznys. Pak odešel do New Yorku pracovat pro hedgeový fond.
Jeho první firmou byla v roce 2012 Vettery, online burza práce pro lidi z financí a IT. O šest let později ji koupila personální agentura Adecco zhruba za sto milionů dolarů. Se stejným spoluzakladatelem Adamem Goldsteinem pak rozjel Archer Aviation, výrobce elektrických létajících taxi, přestože ani jeden z nich předtím nestavěl hardware a nedělal v automotive či dopravě.
Archer brzy získal objednávku od United Airlines v hodnotě jedné miliardy dolarů a v roce 2021 vstoupil na burzu. O sedm měsíců později Adcock z vedení náhle odešel, podle bývalé mluvčí firmy šlo o rozhodnutí správní rady. Společnost má aktuálně hodnotu přes čtyři miliardy dolarů, nadále ji vede Goldstein a nedávno ukázala funkční verzi svého prototypu Midnight.
Další firmu Figure AI začal Adcock budovat v roce 2022 v coworkingu v Palo Altu a na rozjezd do ní vložil kolem 20 milionů dolarů. S tímto počátečním kapitálem začal přetahovat lidi z Boston Dynamics, Tesly, Google DeepMind či Applu a mluvil – po vzoru amerického fotbalu – o „draftu“ humanoidních talentů. V roce 2024 získal pro svůj startup investici 675 milionů dolarů (v přepočtu 14,31 miliardy korun) od Microsoftu, Nvidie, OpenAI nebo Jeffa Bezose.
Spolupráci s OpenAI ale Adcock po roce ukončil s tím, že jeho tým dokázal vyvinout vlastní umělou inteligenci Helix vhodnou pro řízení humanoidů. Loni investoři Adcockovu firmu ocenili na 39 miliard dolarů. Pozornost přitáhla i žaloba bývalého šéfa bezpečnosti produktů, který tvrdí, že dostal výpověď poté, co varoval, že robot má sílu prorazit lidskou lebku. Společnost však obvinění odmítá.
Robotů se nicméně Adcock nedrží výhradně. V roce 2023 založil Cover, který s pomocí technologií od NASA vyvíjí systémy na odhalování zbraní ve školách. Letos na jaře pak odhalil startup Hark. Do něj nejprve vložil ze svého sto milionů dolarů a letos v květnu k tomu přidal 700 milionů od investorů včetně Nvidie, AMD či Qualcommu při celkovém ocenění šest miliard dolarů.
„Systémy umělé inteligence, které dnes používám, mají k mé představě o budoucnosti daleko,“ řekl Adcock v rozhovoru pro magazín Observer. S Harkem chce proto vyvíjet vlastní modely i hardware najednou, podobně jako OpenAI s Jonym Ivem. Design pro Adcocka vede Abidur Chowdhury, který v Applu pracoval třeba na iPhonu Air. „Chceme inteligenci, která vám uleví od mentální zátěže a začne myslet jako vy,“ dodal.
Podle časopisu Forbes má dnes Adcock majetek přesahující 23 miliard dolarů (bezmála půl bilionu korun). Závod, v němž se ale snaží prosadit, je hodně vypjatý: humanoidy vyvíjí Boston Dynamics, Tesla, Agility Robotics, norská 1X, německá Neura i desítky čínských společností v čele s Unitree. Figure AI nicméně už nasazuje své stroje u prvních klientů, modely Figure 03 pomáhají vyrábět třeba vozy BMW.
Aktivní je i Brettův mladší bratr Colby, který sedí ve správní radě Figure AI. Jeho startup Scout AI letos získal sto milionů dolarů a učí jazykové modely ovládat vojenská vozidla a drony. „Bereme základní model od velkého hráče a trénujeme ho, aby se z obecného chatbota stal bojovník,“ popsal pro magazín Wired. Takže zatímco jeden bratr posílá roboty stlát postele, druhý je chystá na bojiště.