Z Evropy firmu na roboty a AI nepostavíš, smáli se mu. Teď nabral od investorů 29 miliard… na roboty a AI
Neuru Robotics ocenili investoři celkem na sedm miliard dolarů. Svého humanoida za 98 tisíc eur ale firma začne dodávat nejdřív na konci roku.
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V azylovém domě v San Franciscu strávil David Reger rok a půl. Ne že by v něm byl chovancem, naopak přiletěl z Německa pomáhat lidem bez domova a to jej zaujalo natolik, že zůstal mnohem déle. Nakonec to ale vzdal. Ne proto, že by mu na těch lidech přestalo záležet, ale protože zjistil, že ať pracuje dnem i nocí, výsledek se nedostavuje – klienti se stejně vraceli k drogám. Nyní se s odstupem 15 let k sociálním službám oklikou vrací: s pomocí robotů. A od investorů na ně nedávno vybral 1,4 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 29 miliard korun.
Regerova firma se jmenuje Neura Robotics, sídlí v Metzingenu ve Švábsku a jejím zakladatelem je člověk, který nemá maturitu ani vysokou školu. Reger vyrostl jako jedno z jedenácti dětí a vyučil se slévárenským modelářem – obor, kde jde o formy pro odlitky, o rozměry, opakovatelnou přesnost a hlavně o takt. Technice proto rozumí přes ruce. „Nepochopíš to, protože ti to někdo vysvětlí. Pochopíš to, protože to rozebereš a zase složíš,“ popsal svůj vztah ke strojům v byznysovém podcastu OMR.
Po návratu z Kalifornie po roce 2012 se dostal do Švýcarska, a to rovnou na inženýrskou pozici, kterou by mu podle papírů nikdo dát neměl. Dostal práci ve společnosti Mabi AG a chybějící akademické znalosti nahradil odhodláním a tempem. Pomohl tam postavit celou robotickou divizi. V roce 2019 se osamostatnil a založil vlastní firmu, která je dnes známá jako Neura Robotics. Její start ale úplně snový nebyl.
Dnes o Regerovi německá média hovoří jako miliardáři, nicméně cesta k tomuto statusu vedla přes moment, kdy o firmu málem přišel. V začátcích totiž Reger hledal nejrychlejší cestu k velkým sériím a našel ji v Číně. Tamní efektivita ho fascinovala a původně se jeho společnost jmenovala Han’s Robot Germany, byla to de facto pobočka čínské technologické korporace Han’s Laser Technology.
Tehdy měla Evropa ještě v živé paměti akvizici německé robotické jedničky Kuka čínskou skupinou Midea, což vyvolalo hodně kritiky a kontroverzí. Takže Reger záhy zjistil, že úzké napojení na čínské peníze a čínskou ekonomiku není v měnícím se světě šťastné. Proto musel tamní partnery už v roce 2020 vyplatit a know-how dostat do vlastních rukou. A nové jméno jeho společnosti znělo Neura Robotics.
Aby Reger mohl výrobu i vývoj kompletně přenést do Německa, musel se nejen zadlužit, ale potřeboval zaujmout i západní investory. Ti mu v průběhu prvních let poslali podle odhadů kolem 150 milionů dolarů. Grandiozní finále nastalo letos v létě, kdy od nich nabral 1,4 miliardy dolarů a v jejich řadách se objevila jména jako Amazon nebo Nvidia.
A co tedy Neura vyrábí? To, co už dnes skutečně dodává svým zákazníkům, jsou primárně průmysloví roboti: chytrá kolaborativní ramena, pro která si společnost vyvinula vlastní model AI, autonomní vozíky do skladů a také tovární roboty na mytí. Ovšem stroje, které k Regerovi a spol. poutají tolik pozornosti, jsou spíše ve fázi prototypů. Jde o humanoidy nazvané 4NE1, robotického psa Quadruped a asistenta MiPA do domácností či sociálních služeb, v nichž Reger působil. Ty ještě procházejí testováním v koncernech jako Bosch nebo Hyundai či u některých investorů.
Paradoxní je, že Reger nadále odmítá, aby vyvíjel roboty pro vojenské účely, což by jeho firmě s ohledem na dění ve světě ještě zvedlo valuaci. Ta podle serveru CNBC odpovídá sedmi miliardám dolarů. „Vzhledem k historii naší země bychom neměli hledat hospodářské vyhlídky v závodech ve zbrojení, ale v mírových, civilních technologických vizích,“ napsal na svém blogu, kde si vede vlastní osmibodovou robotickou strategii pro Německo a Evropu. Jméno jeho humanoida 4NE1 se čte jako „for anyone“, tedy pro kohokoli. Zjevně s výjimkou armád.
„Spousta lidí mi říkala, že postavit z Německa globálně relevantní firmu v oblasti AI a robotiky nejde. Říkali mi, že Evropa nikdy nepovede v AI. Že robotika se vyhraje jinde,“ napsal Reger nedávno na LinkedInu. A v tomtéž příspěvku, kde komentoval i uzavřené investiční kolo, připomněl, že Evropa není odepsaná a že Neura je důkazem, že naděje umírá poslední.
Zajímavé je, zač Reger peníze od investorů hodlá utratit. Neura staví síť hal, kterým říká Neura Gymy, doslova posilovny pro roboty. Důvod je prostý a je to největší brzda celého oboru: jazykové modely se učí z bilionů dat dostupných na internetu, jenže roboti mají k dispozici takových podkladových materiálů jen zlomek. A simulace nestačí, protože nedokáže napodobit tření, proměnlivost a nepředvídatelnost skutečného světa.
„Zrovna teď všichni hypují modely vidění, jazyka a akce, protože se trénují na videu. Myslím, že je to úplně špatná cesta, protože většina úloh se pouhým viděním vyřešit nedá,“ řekl Reger v rozhovoru pro poradenskou firmu McKinsey a dodal: „Třeba plavání. Z videa se plavat nenaučíte.“
Spousta lidí mi říkala, že postavit z Německa globálně relevantní firmu v oblasti AI a robotiky nejde.
V gymech na sebe proto lidé navlékají senzorové obleky a roboty ovládají na dálku, jako by vlezli do jejich těla. Kamery tak doplňují hmatové senzory v rukavicích a mikrofony, protože třeba správně zacvaklý díl jde někdy poznat jen po sluchu. Data ovšem Neura sbírá i mimo své haly: podle Regera nosí obleky každý den víc než tisíc pracovníků, kteří nejsou jejími zaměstnanci a dělají svou běžnou práci v jiných firmách. Deset robotích tělocvičen je ve výstavbě a pět z nich má běžet do konce letošního roku v Evropě, Spojených státech a Číně, přičemž dvě vlajkové lodě staví Neura doma v Německu, v Cáchách s tamní technikou RWTH a přímo na mnichovském letišti s Technickou univerzitou v Mnichově.
Tolik plány. A realita? Ta je zatím skromnější a Neura ji sama přiznává na vlastním e-shopu: humanoida 4NE1 generace 3.5 nabízí za 98 tisíc eur, tedy necelých 2,4 milionu korun, a u ceny stojí, že bude k dispozici na konci roku 2026. Pro srovnání: čínská Unitree, jedna z nejsilnějších firem oboru, dodala za celé první pololetí klientům 5 900 kusů. Objednat si je mimochodem jde i na české Alze. A celkově čínští výrobci dohromady drží přes 97 procent světových dodávek.
Regerovi hraje do karet, že to ale není jinde zase o tolik lepší. Tesla rozjela sériovou výrobu svého Optima v kalifornském Fremontu teprve letos v srpnu a Elon Musk, k němuž Reger chová velký respekt, mluví o tom, že náběh bude pomalý a dlouhý. „Je to nejtěžší produkt na škálování výroby, jaký jsme kdy v Tesle dělali,“ řekl Musk při hovoru s investory.
Pro kontext je dobré zmínit, že Unitree sice v srpnu předvedlo na šanghajské burze spektakulární debut, akcie ale vzápětí spadly a analytici otevřeně mluví o bublině. Americký telekomunikační regulátor FCC do toho koncem července zakázal dovoz dosud neschválených čínských robotů kvůli bezpečnosti. A Evropa má od letoška ještě jednoho hráče: londýnský Humanoid se stal prvním evropským dolarovým jednorožcem a mezi jeho investory jsou koncerny Bosch a Schaeffler, které podporují i Neura Robotics.
Reger z toho dělá argument, který v Německu právě teď zní obzvlášť naléhavě. Automobilový průmysl, desítky let vlajková loď tamní ekonomiky, propouští a hledá půdu pod nohama a země podle něj potřebuje nový hospodářský pilíř. Nabízí se robotika: nikde na světě není víc znalostí o senzorech, o motorech, o masové výrobě. Přidává i demografii: v Evropě, Číně a Japonsku podle něj bude v příštích pěti letech o sto milionů pracujících méně. „Nedocházejí nám nápady. Docházejí nám lidé,“ prohlásil.
Sám přitom nemá o Německu iluze. „V zásadě je Německo podle mě špatné místo na to, abyste tu chtěl zakládat firmu,“ připustil v podcastu OMR. Obratem ale dodal, že věří, že to jde zlomit a že je pořád možné vybudovat z největší evropské ekonomiky technologického tygra, jako se to povedlo softwarovému gigantu SAP: „A přesně tohle mě motivuje. Chci položit tyhle základy.“