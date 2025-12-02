Takový telefon od Samsungu tady ještě nebyl. Je to trojdílná skládačka, která se rozloží na deset palců
Samsung Galaxy Z TriFold proměníte z klasického telefonu na trojnásobně velký tablet s úhlopříčkou 10 palců. České zákazníky ale nepotěší.
Zatímco Apple na svůj první ohebný iPhone stále čeká – i když se spekuluje o tom, že dorazí již brzy –, Samsung je o dvě zatáčky napřed. Tedy ne zatáčky, ale ohyby. Jihokorejská firma právě představila svůj první skládací telefon se dvěma panty, který z velikosti běžného mobilu rozložíte na trojnásobně velký displej: Samsung Galaxy Z TriFold.
Jen krátce před Vánoci připravil Samsung pro technologické nadšence či uživatele vyžadující větší než obvyklou obrazovku telefonu jedinečný dárek. Nadvakrát složený Samsung Galaxy Z TriFold, který se z běžné velikosti s úhlopříčkou 6,5 palce promění prakticky na tablet s 10palcovou obrazovkou. Ve složeném stavu přitom není nijak přehnaně masivní, i když v kapse ho ucítíte.
Samsung Galaxy Z TriFold má na výšku 159,2 a na šířku 75 milimetrů, tloušťka těla bez modulu s fotoaparáty činí 12,9 milimetru. Výška po rozložení TriFoldu logicky zůstává, telefon se ale roztáhne na 214,1 milimetru – pro lepší představu to jsou rozměry blízké papíru formátu A5. Jen tedy se zhruba čtyřmilimetrovou tloušťkou. A hmotností 309 gramů. Což je při srovnání se současnou skládačkou Galaxy Z Fold7 nárůst zhruba o třetinu.
Telefon pohání procesor Snapdragon 8 ve spolupráci s 16 GB operační paměti, na zadní straně se nachází 200megapixelový hlavní fotoaparát spolu s teleobjektivem s trojnásobným optickým zoomem a 12megapixelovým širokoúhlým foťákem. Baterie narostla na 5 600 mAh. Jak velký, tak zadní displej používají technologii AMOLED s obnovovací frekvencí 120 Hz. Právě obří obrazovka je největším lákadlem nového TriFoldu.
Úhlopříčku 10 palců a rozlišení 2 160 × 1 584 bodů lze zcela vyplnit jednou aplikací nebo pracovat s více okny najednou. Samsung také zmiňuje přepracování některých svých standardních aplikací, aby lépe využily možnosti větší obrazovky. Kterou otevírají a zavírají dva panty z titanu a hliníkových slitin. To vše dohromady dává zajímavý technologický gadget, čeští zájemci ale šťastné Vánoce mít nebudou.
Do oficiální distribuce Samsung Galaxy Z TriFold zatím míří pouze v Asii a Spojených státech, v Jižní Koreji se dostane na trh už 12. prosince. Alespoň někde tak jihokorejská společnost utiší volání svých zákazníků po větších novinkách telefonů – ale i když nabízí jistou dávku inovace s trojnásobnou skládačkou (kterou Huawei představilo už loni), poptávku příznivců konkurenční značky Apple nezasytí. Nicméně i ti by se měli relativně brzy dočkat svého ohebného telefonu.
Zatím oficiálně neodhalený iPhone Fold je totiž podle spekulací z posledních měsíců prakticky jistý, Apple údajně míří s jeho uvedením na trh na příští rok. Kromě nepotvrzených zpráv od nejmenovaných zdrojů by tomu nasvědčoval i jeden konkrétnější náznak. Už letošní a návykově tenký iPhone Air je leckým považován za první krok ke skládacímu zařízení. Třeba i naším šéfredaktorem Ondrou Holzmanem: „Když dáte dva iPhony Air na sebe, tak už není tak těžké si představit, že příští rok dostaneme takový iPhone Fold.“