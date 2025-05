Se svým startupem odbourává David Semerád stres. Nabral miliony dolarů a spojil síly s Jiřím Procházkou

Uložit 0

Před lety se odstěhoval do Spojených států, protože si chtěl splnit svůj americký sen. David Semerád, spoluzakladatel vývojářské společnosti STRV, rozjel za oceánem dva projekty. S jedním startupem pomáhal neziskovkám lépe získávat peníze, s druhým lidem usnadňuje odbourávání stresu. A právě projektu Mindzero se teď v USA daří.

Název startupu odkazuje na stav nula neboli mind zero. Jde o duševní rozpoložení, v němž se člověk zvládne oprostit od každodenních starostí a úplně vypnout. Mindzero za tímto účelem buduje netradiční wellness studia, kde probíhají skupinové lekce kombinující saunování, ponory v ledové vodě, dechová cvičení a práci s myslí. Vše je podpořené i interaktivními světelnými efekty nebo lasery.

„Tyhle věci děláme společně. Jak se říká – mrzneme spolu na Sibiři,“ vysvětluje Semerád. Sdílený zážitek prý boří mentální bariéry a buduje komunitu, která „podporuje růstový mindset“. „V sauně a studené vodě pak nacházíme stav, kterému říkáme mind zero. Jde o hluboký mentální reset. Víc hormonů štěstí, míň stresu.“

Sám Semerád potřebu odbourat stres a lépe nakládat se svým pracovním vytížením dobře zná. V dobách, kdy vedl STRV, si sáhl na duševní dno. Kvůli práci vyhořel, což ho donutilo řadu věcí přehodnotit a také hledat způsoby, jak takovým stavům předcházet.

„I když jsem se šest let pokoušel meditovat, výsledky v kombinaci s vynaloženým úsilím pro mě nebyly dostačující. Začal jsem se proto intenzivně zajímat nejen o duševní, ale i fyzické zdraví, z čehož vzešel samotný nápad na Mindzero,“ popsal před časem pro CzechCrunch. Začal pronikat do tajů otužování, saun, aromaterapie nebo infračerveného světla. A nakonec vše propojil do jednoho konceptu.

Mindzero už má po Spojených státech dvě pobočky, obě v Jižní Karolíně. Letos chce ale Semerád šlápnout do expanze a otevřít další studia v Kalifornii, Virginii, Marylandu, Coloradu a Severní Karolíně, přičemž do roku 2030 jich hodlá mít řádově více. A dále plánuje spustit nový program ve spolupráci s UFC šampionem Jiřím Procházkou, který by měl ve svých lekcích využít svůj „samurajský přístup“.

Na podzim navíc Mindzero znovu vstoupí do Evropy, tentokrát u příležitosti organizace prvního komunitního eventu v Praze Mindzero Experience, kterého se má zúčastnit až tisíc lidí. Cílem události je seznámení se s praktickými nástroji a technikami pro nastartování změny, vytváření zdravějšího životního stylu a posílení těla a mysli. To vše se zmíněným důrazem na komunitní dynamiku.

Rozvoji startupu pomůže přibližně 50 investorů, kteří už do něj souhrnně nalili osm milionů dolarů (asi 175 milionů korun). Mindzero uzavřel loňský rok s meziročním růstem 135 procent, obrat se zvýšil na milion dolarů (22 milionů korun). Celkem už má firma necelých 900 klientů.

„Pořád jsme na začátku, takže většinu zisku hned vracíme zpátky do expanze, infrastruktury a budování značky. Zisk pro nás teď není priorita. V roce 2024 jsme hodně investovali do toho, abychom mohli rychle škálovat, kompletně jsme předělali proces uzavírání nájemních smluv, návrhu a stavby studií a získali klíčové partnery, kteří nám pomohou efektivně zvládnout první fázi růstu,“ uzavírá Semerád.