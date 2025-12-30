Sedm tisíc restaurací, 100 milionů v tržbách a konečně v zisku. Ulevilo se mi, říká zakladatel Choice
Gastrostartup Choice Alexe Ilyashe hlásí povedené výsledky a rozbíhá finanční kolo, které mu má pomoct vydat se na další evropské trhy.
„Do konce roku se musíme dostat do černých čísel. A buď to bude výsledky a růstem, nebo krácením týmu,“ oznámil na jaře svým více než sto kolegům Alex Ilyash. Prý to myslel spíš ze srandy, důležité však je, že se cíl podařilo naplnit. „A to jsme naopak další členy týmu nabírali,“ pokračuje zakladatel startupu Choice, který digitalizuje chod více než sedmi tisíc restaurací napříč regionem střední a východní Evropy.
Ilyash rozbíhal startup před pěti lety, dosažení takzvaného break-evenu – tedy bodu, kdy se firma překlopí ze ztráty do zisku – přitom vnímá jako důležitý milník. „Je to osvobozující stav, spadnul ze mě extrémní kus stresu,“ popisuje pro CzechCrunch. Jeho firma už teď totiž není tolik závislá na externích investorech.
„Nemusím řešit, zda budu mít za pár měsíců peníze na výplaty a zda nám investoři poskytnout další tranši,“ vypráví Ilyash. To ovšem neznamená, že by již Choice neměl další ambice. Aktuálně otevírá nové investiční kolo, protože před sebou vnímá ještě další velké příležitosti.
Pro jednatřicetiletého Ilyashe je Choice již několikátým podnikatelským počinem. Nejdřív provozoval a později prodal cestovní agenturu, na což navázal starupem Davinci TS, jenž zprostředkovával ubytování pro velké skupiny. Pandemie však jeho byznys srazila na nulu, a protože měl Ilyash díky zaměření na cestovní ruch blízko i ke gastronomii, další příležitost spatřil v digitalizaci podniků.
Na této cestě již několikrát Choice podpořili také zdejší venture kapitálové fondy včetně Reflex Capital, Presto Ventures nebo J&T Ventures. Poslední investiční kolo startup oznamoval letos v březnu, když od polského Smartlink Partners získal 25 milionů korun. Celkem již Choice nabral asi 125 milionů.
Díky tomu měl startup prostředky na to, aby si vydobyl přední pozice v regionu střední a východní Evropy. Byť jeho software využívá celkem sedm tisíc restaurací ve dvaceti zemích, jako své hlavní trhy označuje Česko, Slovensko, Polsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Ukrajinu a nově také Maďarsko, Rumunsko a Portugalsko.
Za jeden z důležitých milníků pro zlepšení ekonomického výkonu startupu Ilyash označuje přechod na centrální management zemí. Předtím měl Choice pro každý stát generálního manažera, což se ale ukázalo jako neefektivní. „Nepotřebujeme mít top management všude, v daných zemích nabíráme jen prodejce a support. HR, procesy, finance i provoz pak řídíme pro všechny z Česka,“ vysvětluje Ilyash.
V čem může umělá inteligence restauracím reálně pomoct, to implementujeme.
I díky tomu se Choice aktuálně dokázal překlopit do černých čísel, v letošním roce přitom v opakujících se ročních tržbách (ARR) roste dvojnásobně a překonal úroveň pěti milionů dolarů, tedy přes sto milionů korun. „Rosteme v počtu zákazníků, upsellujeme stávající zákazníky na vyšší plány, roste průměrný výdělek na zákazníka,“ shrnuje nejdůležitější faktory Ilyash.
Choice ve svých začátcích zprostředkovával zejména online objednávky na vlastní rozvoz, portfolio služeb ale postupně rozšířil i o rezervační systém, rozvoz jídla a take away, integrací s platformami Wolt, Bolt, Foodora, objednávky od stolu, QR platby, recenze, CRM, věrnostní program či možnost vlastní aplikace na základě tzv. white labelu.
„Naše produktové jádro ale zůstává stejné. Pořád jsme all-in-one řešení pro komunikaci restaurace se zákazníkem online,“ zdůrazňuje Ilyash, jehož tým do platformy zapracovává i funkce umělé inteligence například pro upravování fotek jídel, tvorbu marketingových vizuálů a kampaní, psaní e-mailingu nebo třeba odpovídání na recenze.
„V čem může umělá inteligence restauracím reálně pomoct, to implementujeme,“ vysvětluje Ilyash, podle kterého ale AI sama o sobě restauracím není moc užitečná, pokud se nepropojí se všemi důležitými daty. „My data o zákaznících restaurací sbíráme v platformě ze všech kanálů: objednávky, rezervace, návštěvnost a recenze, rozvozové platformy. Dokážeme tak zefektivnit část procesů. Pro běžné provozní, kteří si nemohou dovolit platit marketingovou agenturu a sami kampaním moc nerozumí – a takových je 80 až 90 procent –, je to důležitá pomoc a šetření času,“ doplňuje Ilyash.
Na Choice ale čeká ještě několik větších výzev. Tou hlavní bude nabrat další investiční kolo na podporu expanze do nových zemí v Evropě. „Předtím jsme řešili přežití, díky tomu, že teď vyděláváme, se už soustředíme čistě na růst. A to výrazně pomáhá i při vyjednávání podmínek s investory,“ pochvaluje si Ilyash, jehož krátkodobějším cílem je dovést svůj startup do pozice jedničky v regionu střední a východní Evropy.
Dlouhodobějším cílem je pak stát se lídrem v celé Evropě. „Uznávám ale, že tento cíl je ambiciózní. Při expanzi se proto koukáme spíš na jednotlivé země a soustředíme se na jejich seznam, než abychom říkali, že vyhrajeme úplně všude. Navíc náš seznam se neustále mění,“ uzavírá Ilyash.