Šel s Jiřím Procházkou pouť do Santiaga. Je to blázen, část cesty běžel, směje se propagátor konopí
Jiří Procházka a Jiří Stabla
Začínal jako DJ, nějakou dobu také prodával žárovky a vyzkoušel si i práci na jatkách v Irsku, což z něj udělalo vegana. Před třinácti lety pak otevřel první konopnou lékárnu v Česku. „V té době jsme jednu pobočku měli také na Konopišti. Ostatně konopí se tam historicky hojně pěstovalo, tak se nám zdálo přirozené tuto síť lékáren právě tam,“ usmívá se Jiří Stabla.
Právě se nacházíme v jedné z jeho prodejen. Menšímu obchůdku v Paláci Fénix na pražském Václavském náměstí dominuje bílá barva – a prostor na první pohled skutečně připomíná klasickou lékárnu. Návštěvníka nicméně ihned upoutá logo z charakteristických lístků konopí, které zdobí výlohu.
K mání tu totiž skutečně nejsou ibalginy, paraleny nebo brufeny, ale právě výrobky z technického cannabisu (CBD). Jde o různé oleje, masti, pleťové masky nebo tělová séra. „V našich začátcích jsme s přítelkyní chodili pomáhat do domovů důchodců, abychom jim ulevovali od bolesti. A viděli jsme, že CBD funguje,“ vzpomíná rodák z Havířova Stabla.
Asi není těžké odhadnout, jaký byl kdysi jeho první kontakt s konopím, zvlášť když dýdžejoval po nočních klubech a diskotékách. A ani dnes dvaačtyřicetiletý podnikatel nezastírá, že má k marihuaně kladný vztah. „Občas si zakouřím, ale rozhodně to nedoporučuju každému. Konopí zkrátka není pro všechny,“ krčí rameny.
To, že konopí není pro každého, si nemyslí jen on, ale i třeba český stát – byť ten na celou problematiku nahlíží jinak než Stabla. „Narážím tím samozřejmě na psychomodulační zákon, který vstoupil v platnost letos,“ připomíná. Zákon měl původně zařadit technické konopí na seznam psychomodulačních látek a tím znemožnit jeho volný prodej. Ale vše nakonec bylo jinak.
Tento návrh smetla ze stolu Evropská komise a jasně oznámila, že CBD není droga, takže může zůstat volně dostupná i nadále. „I přesto čeští úředníci fakticky zničili trh s CBD. V podstatě zanikl. Stačilo, aby se konopí stavělo na stejnou úroveň třeba s kokainem. Například tvrzeními, která nerozlišovala mezi tvrdými a měkkými drogami. Posledním hřebíčkem do rakve pak byly automaty s HHC produkty, které se tu najednou začaly objevovat, dostaly některé děti do nemocnic a škodily tak celé naší snaze,“ tvrdí Stabla.
Také proto teď sází hlavně na beta-karyofylen (BCP), tedy přírodní sloučeninu, která se sice v konopí vyskytuje, ale již neobsahuje CBD ani THC. Žádným způsobem tak neovlivňuje vědomí, dokáže ale v těle spustit některé ozdravné procesy. Podle Stably například podporuje imunitu a duševní pohodu. A pomáhá i s nespavostí či úzkostmi.
Na BCP produkty teď Stabla nalákal i bojovníka Jiřího Procházku, který se díky svým úspěchům v UFC, nejslavnější MMA (smíšená bojová umění) organizaci světa, stal globálním fenoménem. A do svého podcastu si ho pozval i třeba autor jednoho z nejposlouchanější pořadů Joe Rogan. Jiří Stabla se s Procházkou zná už delší dobu a zažili toho spolu mnohé.
Loni společně absolvovali svatojakubskou pouť do španělského Santiaga de Compostela. „Jirka je totální blázen. Rozhodl se, že posledních 70 kilometrů poběží, navíc si s sebou chtěl vzít i činky a ledničku, aby měl kam dávat své suplementy. To jsem mu ale rozmluvil,“ směje se Stabla.
Slovo „blázen“ ovšem nemyslí vážně. Procházka je jeho dlouholetým přítelem, navíc se dnes angažuje ve Stablově firmě Cannabis Institute Czechia, která se zaměřuje na osvětu v oblasti konopí. „Mám tam 25procentní podíl, jsem spolumajitel. Spolu s Jirkou Stablou řešíme oblast konopné péče. Věřím, že se našemu byznysu bude dařit. A chceme vstoupit na americký trh,“ uvedl Procházka pro CzechCrunch.
Na svatojakubskou pouť se Procházka vydal po porážce, kterou v titulovém zápase o pás šampiona UFC v polotěžké váze utrpěl od brazilského zápasníka Alexe Pereiry. „Byl úplně rozbitý. Tak jsem mu řekl, aby se se mnou vydal do Santiaga, protože mu to pomůže. Takové cesty jsou naprostým základem pro mentální zdraví každého člověka,“ míní Stabla.
Podle Procházky šlo o spontánní rozhodnutí, které vzniklo po jednom rozhovoru na TV Nova. „Byl to skvělý začátek přípravy na další zápasy. Poslední část pouti jsem opravdu běžel a vzal to jako součást tréninku. Byla to pro mě očista,“ vylíčil Procházka, který prý CBD i BCP produkty aktivně používá. A považuje je za nedílnou součást své přípravy.
Stabla dnes zaměstnává tři lidi prostřednictvím své chráněné dílny, která vyrábí produkty pro jeho privátní značku – převážně jde o různé doplňky stravy. Firma má aktuálně stovky zákazníků měsíčně a obrat v řádu jednotek milionů korun. „Před covidem to byly tisíce lidí, teď je to horší,“ přiznává podnikatel, jenž se dlouhodobě profiluje jako konopný aktivista. Syntetické kanabinoidy jako HHC ovšem otevřeně odsuzuje.
To, že se mu teď nedaří tak jako v dřív, odbyde mávnutím ruky. Svůj život totiž řídí podle stoicismu – filozofického směru, který hlásá soulad s přírodou, přičemž bohatství a slávu odsuzuje jako povrchní zbytečnosti. „Zénón z Kitia, zakladatel stoicismu, jednou ztroskotal a přišel o celý náklad své lodi. Ale řekl si, že nevadí, že vždycky může začít znovu,“ uzavírá Stabla. Má teď za sebou další pouť do Santiaga – a brzy plánuje ještě jednu. Během ní se bude modlit za uzdravení své nemocné maminky.