Šest kamarádů si otevřelo vysněnou kavárnu. Sází v ní na sousedskou atmosféru a signature kávu

Ve Vršovicích se před Vánoci rozjela kavárna Sestava. Má vlastní pražírnu i chleba a taky prostředí, které vám zvedne náladu.

sestava-1
Foto: Sestava
Zakladatelé a tým nové kavárny Sestava
Pražské Vršovice mají sousedskou povahu samy o sobě, teď se ji ale rozhodla podpořit i zbrusu nová kavárna. Stojí za ní hned šest zakladatelů, kteří si díky svému počtu – ale taky proto, aby i svým jménem demonstrovali soudržnost a společnou energii –, začali říkat Sestava. Společný podnik chtěli dlouho a daří se jim budovat atmosféru, za kterou se vyplatí vyrazit, i když ve Vršovicích nebydlíte.

Sestava

  • adresa: Žitomírská 22, Praha 10
  • typ podniku: kavárna
  • otevírací doba: pondělí až pátek 7–20, sobota 8–20, neděle 8–15

„Sestavu od začátku vnímáme hlavně jako místo, kde se lidé mají cítit dobře. Chceme nabízet poctivé jídlo z kvalitních surovin, dobrou kávu i něco sladkého, ale zároveň být prostorem, kam si člověk může zajít i večer na víno nebo drink. Nechceme se vymezovat jedním konkrétním formátem – důležité je pro nás, aby se u nás hosté cítili příjemně v jakoukoli denní dobu,“ říká jedna z šestice zakladatelů a zakladatelek Veronika Dvořáková.

Projekt společné kavárny se rodil přes dva roky, a že se vyloupla právě ve Vršovicích bylo tak trochu splněné přání. „Narazili jsme na prostor, který nás hned zaujal – je rohový, otevřený a s velkým potenciálem. Zároveň na nás Vršovice dlouhodobě působí velmi komunitně a sousedsky, což je přesně atmosféra, kterou jsme chtěli i pro Sestavu,“ doplňuje svoji parťačku další spolumajitelka Madgalena Štěpánská. Někteří z majitelů ale v téhle pražské čtvrti i bydlí.

sestava-2

Foto: Sestava

sestava-6
sestava-5
sestava-4+1
sestava-3

A i když šestice majitelů v minulosti vystřídala různé profese – od umění přes vzdělávání a psychologii po byznys či výuku angličtiny –, všichni mají i zkušenosti z práce v kavárnách a všechny můžete nyní v Sestavě potkat – za barem, na place i v kuchyni. „Je pro nás důležité být součástí každodenního dění,“ usmívá se ještě Dvořáková.

Na menu najdete tak akorát položek – od snídaňových vajíček a lívanců, přes spíš obědový hummus po hravou možnost „Sestav si“, jejíž základ tvoří na místě pečený kváskový chleba a máslo a vy si k němu dovyberete, na co zrovna máte chuť. Nabídka se bude sezónně měnit, momentálně ale sází na jídla i drinky, která mají hlavně zahřát a zasytit.

sf1

Přečtěte si takéUpadající fine dining je znakem degradace společnostiUpadající fine dining značí, že upadá celá společnost. Ale podle všeho nás čekají větší problémy, říká šéfkuchař

„Nemáme jednu položku, kterou bychom označili za svoji signature. Spíš chceme dělat jednoduchá jídla a zakládáme si hlavně na surovinách,“ vysvětluje kuchařka Adéla Jedličková. „Používáme tak třeba vejce z lokální farmy Želivka a podáváme je s domácí nakládanou zeleninou a vlastním kváskovým chlebem. Právě tahle kombinace jednoduchosti, kvality a každodenní poctivosti je tím, za čím se hosté můžou vracet,“ míní.

Ani v Sestavě ale nechybí vitrína s aktuální nabídkou sladkých dortů a koláčů nebo slaných sendvičů. A k tomu všemu si můžete dát i místní kávu, kterou si majitelé sami praží. „To je něco, k čemu jsme došli až v průběhu příprav kavárny, ale nakonec se ukázalo, že nám vlastní pražení dává prostor objevovat a ladit nové chutě, čímž se můžeme trochu odlišit a vytvořit něco, co bude pro naši kavárnu typické. U kávy jsme naopak chtěli, aby byla jedním z našich signature prvků a aby bylo cítit, že za ní stojí náš vlastní přístup,“ vysvětluje Veronika Dvořáková.

Sestava je otevřená od půlky prosince a zatím stále funguje v režimu soft openingu. Už teď se jí ale velmi obstojně daří dostát tomu, co si její tvůrci předsevzali – ať už sem zajdete na odpolední kafe po práci nebo sobotní drink, budete si tu připadat velice příjemně a vítaně.

