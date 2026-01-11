Šest kamarádů si otevřelo vysněnou kavárnu. Sází v ní na sousedskou atmosféru a signature kávu
Ve Vršovicích se před Vánoci rozjela kavárna Sestava. Má vlastní pražírnu i chleba a taky prostředí, které vám zvedne náladu.
Pražské Vršovice mají sousedskou povahu samy o sobě, teď se ji ale rozhodla podpořit i zbrusu nová kavárna. Stojí za ní hned šest zakladatelů, kteří si díky svému počtu – ale taky proto, aby i svým jménem demonstrovali soudržnost a společnou energii –, začali říkat Sestava. Společný podnik chtěli dlouho a daří se jim budovat atmosféru, za kterou se vyplatí vyrazit, i když ve Vršovicích nebydlíte.
Sestava
- adresa: Žitomírská 22, Praha 10
- typ podniku: kavárna
- otevírací doba: pondělí až pátek 7–20, sobota 8–20, neděle 8–15
„Sestavu od začátku vnímáme hlavně jako místo, kde se lidé mají cítit dobře. Chceme nabízet poctivé jídlo z kvalitních surovin, dobrou kávu i něco sladkého, ale zároveň být prostorem, kam si člověk může zajít i večer na víno nebo drink. Nechceme se vymezovat jedním konkrétním formátem – důležité je pro nás, aby se u nás hosté cítili příjemně v jakoukoli denní dobu,“ říká jedna z šestice zakladatelů a zakladatelek Veronika Dvořáková.
Projekt společné kavárny se rodil přes dva roky, a že se vyloupla právě ve Vršovicích bylo tak trochu splněné přání. „Narazili jsme na prostor, který nás hned zaujal – je rohový, otevřený a s velkým potenciálem. Zároveň na nás Vršovice dlouhodobě působí velmi komunitně a sousedsky, což je přesně atmosféra, kterou jsme chtěli i pro Sestavu,“ doplňuje svoji parťačku další spolumajitelka Madgalena Štěpánská. Někteří z majitelů ale v téhle pražské čtvrti i bydlí.
A i když šestice majitelů v minulosti vystřídala různé profese – od umění přes vzdělávání a psychologii po byznys či výuku angličtiny –, všichni mají i zkušenosti z práce v kavárnách a všechny můžete nyní v Sestavě potkat – za barem, na place i v kuchyni. „Je pro nás důležité být součástí každodenního dění,“ usmívá se ještě Dvořáková.
Na menu najdete tak akorát položek – od snídaňových vajíček a lívanců, přes spíš obědový hummus po hravou možnost „Sestav si“, jejíž základ tvoří na místě pečený kváskový chleba a máslo a vy si k němu dovyberete, na co zrovna máte chuť. Nabídka se bude sezónně měnit, momentálně ale sází na jídla i drinky, která mají hlavně zahřát a zasytit.
„Nemáme jednu položku, kterou bychom označili za svoji signature. Spíš chceme dělat jednoduchá jídla a zakládáme si hlavně na surovinách,“ vysvětluje kuchařka Adéla Jedličková. „Používáme tak třeba vejce z lokální farmy Želivka a podáváme je s domácí nakládanou zeleninou a vlastním kváskovým chlebem. Právě tahle kombinace jednoduchosti, kvality a každodenní poctivosti je tím, za čím se hosté můžou vracet,“ míní.
Ani v Sestavě ale nechybí vitrína s aktuální nabídkou sladkých dortů a koláčů nebo slaných sendvičů. A k tomu všemu si můžete dát i místní kávu, kterou si majitelé sami praží. „To je něco, k čemu jsme došli až v průběhu příprav kavárny, ale nakonec se ukázalo, že nám vlastní pražení dává prostor objevovat a ladit nové chutě, čímž se můžeme trochu odlišit a vytvořit něco, co bude pro naši kavárnu typické. U kávy jsme naopak chtěli, aby byla jedním z našich signature prvků a aby bylo cítit, že za ní stojí náš vlastní přístup,“ vysvětluje Veronika Dvořáková.
Sestava je otevřená od půlky prosince a zatím stále funguje v režimu soft openingu. Už teď se jí ale velmi obstojně daří dostát tomu, co si její tvůrci předsevzali – ať už sem zajdete na odpolední kafe po práci nebo sobotní drink, budete si tu připadat velice příjemně a vítaně.