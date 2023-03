Sezóna snů. Apple uvádí sérii o Realu Madrid, pracuje na ní s klubem i Davidem Beckhamem

Real Madrid: Until The End, nová dokumentární série od Applu

Apple se už podíval na zoubek jednomu z nejslavnějších basketbalistů všech dob, zdokumentoval nejprestižnější surfařskou soutěž a – podobně jako Netflix – se chystá hlouběji ponořit do závodů F1. Březen ale bude patřit fotbalu. Z britských ostrovů, kam zavítal s oblíbeným seriálem z fotbalového prostředí Ted Lasso, se nyní vydává do srdce Španělska, kde v nové dokumentární sérii pronikne do dramatické minulé sezóny velkoklubu Real Madrid.

Real Madrid: Until The End. Tak se jmenuje nejnovější dokumentární počin z dílen Applu, který už za několik dní vtrhne na televizní streamovací službu Apple TV+. A podle názvu lze zjistit, že prim v něm bude hrát Bílý balet, jak se hráčům jednoho z nejslavnějších fotbalových klubů přezdívá. Napříč třemi epizodami se tvůrci zaměří na sezónu 2021/2022, která byla pro Real Madrid velmi dramatická a zaslouženě úspěšná.

Vše začalo návratem Carla Ancelottiho do hlavního trenérského křesla, ve kterém nahradil legendárního Zinedina Zidana, pod nímž sice Real Madrid zažil nevšední úspěchy, ovšem jeho poslední sezóna v roli kouče nikterak úspěšná nebyla. Ancelotti naopak v roce 2021 vnesl do klubu nového ducha, což se na výkonech hráčů – ať už těch stálých nebo nových – pozitivně odrazilo. Získané trofeje pak hovoří za vše.

V domácí lize skončil Real Madrid na prvním místě a oslavil svůj už pětatřicátý titul v La Lize. Trofej si hráči díky trefám Luky Modriće a Karima Benzemy odnesli i ze španělského Superpoháru, když ve finále porazili Athletic Bilbao. A to nejzajímavější je čekalo v Lize mistrů, kde jim stačil jeden gól z kopačky Viníciuse Júniora, aby zdolali Liverpool a počtrnácté v historii zvedli nad hlavu tu nejprestižnější evropskou klubovou trofej.

Právě na loňském úspěchu z Ligy mistrů bude nová dokumentární série hodně založena. „Cesta ke čtrnáctému titulu nebyla nikdy tak strmá. Mnozí o tom pochybovali, ale ne tento trenér, ne tito hráči – a už vůbec ne tito fanoušci,“ říká v traileru od Applu David Beckham, legenda sportu a dlouholetý hráč Realu Madrid, který bude novinku uvádět. Vedle něj se v ní objeví i výpovědi hráčů, protihráčů a novinářů.

„Real Madrid: Until The End je třídílný seriál, který se vydává na hřiště a vůbec poprvé i do zákulisí tohoto ikonického fotbalového klubu, aby se podíval na jeho úžasnou sezónu plnou dramatických vítězství a hrdinských činů na hřišti, které předvedli veteráni i nováčci,“ zní z oficiální anotace na webu Applu, který na sérii spolupracoval jak přímo s madridským velkoklubem, tak lidmi z produkční agentury Wakai.

Zda půjde o divácky úspěšnou podívanou, ukážou až následující dny po 10. březnu, kdy se Real Madrid: Until The End na obrazovky dostane. Je ovšem otázkou, zda vyjdou všechny tři díly naráz, nebo postupně. Ať to ale nakonec bude jakkoliv, pro Apple nepůjde o vstup do zcela neznámých vod – už totiž v minulosti dokázal, že v oblasti sportovně laděných dokumentárních sérií umí chodit.

Jedním z příkladů je čtyřdílný seriál They Call Me Magic, který popisuje příběh slavného basketbalového hráče Earvina „Magica“ Johnsona. Pro fanoušky basketbalu si loni v dubnu připravil i sérii The Long Game: Bigger Than Basketball o vycházející hvězdě Makuru Makerovi. A ti, kteří mají rádi surfing, mohou strávit čas u Make or Break o surfařské soutěži World Surf League.

Připravuje se i dokumentární snímek Underrated o aktuální hvězdě NBA Stephenu Currymu nebo sérii The Dynasty ve spolupráci s NFL, ve které se zaměří na úspěchy týmu New England Patriots, za který dlouhé roky hrál nejlepší hráč amerického fotbalu Tom Brady. A potěšeni budou moci být i fanoušci formule 1, protože se chystá i dokument o životu a kariéře slavného Lewise Hamiltona.

O závodech F1 toho však zatím ví mnohem více Netflix, prakticky jedna z konkurencí Apple TV+, který na jejich základě postavil veleúspěšný seriál F1: Touha po vítězství – a nedávno zveřejnil už jeho pátou řadu. A právě i Netflix má v repertoáru několik fotbalových dokumentů, stejně tak jako Amazon se svou službou Prime Video, kde je například This Is Football nebo All or Nothing: Manchester City.