Mladoboleslavskou Škodu Auto čeká letos rok, který se ponese v rázném elektrifikačním tempu. A to jak ve výrobě, tak v úředničině – jednak rozjede stavbu nové linky na montáž akumulátorů do elektromobilů, jednak se musí chystat na novou emisní normu Euro 7, která ale svou přísností budí vášně a proti které chce autoprůmysl nejen v Bruselu silně lobbovat.

Loni na jaře spustila Škoda ve svém závodě v Mladé Boleslavi montáž baterií pro celý koncern Volkswagen, šlo o projekt za více než tři miliardy korun. Na podzim ke stávající lince ale přibude ještě další za 1,4 miliardy korun.

„Novou montážní linku spustíme letos na podzim. Díky tomu naroste celková kapacita na 1,5 tisíce baterií denně. Za celý rok bychom měli dokončit asi 220 tisíc bateriových systémů,“ řekl pro deník E15 Pavel Šimek, který má ve Škodě Auto výrobu baterií pro elektromobily na starost.

Akumulátory ze Škodovky se nemontují zdaleka jen do Enyaqů, do těch míří jen menší část mladoboleslavské produkce – většina totiž končí v elektrických modelech Volkswagenu s označením ID, případně v Audi e-tron.

Německý koncern se, podobně jako další automobilky, nyní na elektromobilitu hodně soustředí, společnost chce po Evropě v nejbližších letech postavit několik továren na výrobu baterií. Jedna z nich by mohla stát v Česku na Plzeňsku, u obce Líně se ovšem proti možné výstavbě zvedl odpor občanů.

S přechodem k elektromobilitě – po roce 2035 by se v EU měla prodávat jen elektrická auta – souvisí i problém, který momentálně hodně zaměstnává Martina Jahna, člena představenstva Škody Auto zodpovědného za prodej a marketing. Jde o nové emisní normy Euro 7, které představila Evropská komise a které bude schvalovat europarlament a členské státy. Podle Jahna i dalších expertů z oboru jsou normy extrémně přísné a měly by se změnit.

„Beru to jako nůž do zad automobilkám,“ okomentoval návrh Jahn v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Nařízení je podle něj tak přísné, co se parametrů a vypouštěných emisí týče, že pokud by vstoupilo v platnost, Škoda by v roce 2025 musela skončit s výrobou modelů Fabia, Scala a Kamiq. Dá se podle něj proto čekat silný lobbing proti jejich přijetí a za výrazné zmírnění podmínek.

Důvod, proč se Škodě ani dalším firmám nechce dramaticky investovat do vývoje úspornějších konvenčních motorů, je jasný: čeká je přechod na elektromobily, takže by se jim náklady už nemusely vrátit. Což potvrdil Jahn i pro HN:

„Spalovací motory jsou v dnešní době poměrně zelené, současně platná norma Euro 6 je přísná a emise nových aut jsou poměrně nízké. Ještě více je zpřísňovat na posledních pár let životního cyklu nemá moc smysl, když se snažíme maximálně přejít na elektromobilitu a dáváme do toho nemalé peníze. Byly by to investice navíc, které už se ani nezaplatí, protože vozy na trhu nebudou vůbec dlouho.“

Jinak rok 2022 Škodovka podle všeho (i přes řadu problémů spojených s nedostatkem součástek nebo s dramatickým nárůstem cen energií a materiálů) zakončí s podobným ziskem jako rok 2021, tedy na úrovni 22 miliard korun. Celkové množství prodaných vozů by se mělo pohybovat kolem 750 tisíc aut, přičemž čekací lhůty pro zákazníky jsou nyní aspoň půl roku, informovaly Seznam Zprávy.