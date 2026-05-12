Snila o olympiádě, po 16 letech ale musela s plaváním skončit. Její startup teď pomáhá policii hledat zakázané látky
Monika Štěpánová se z bazénu dostala do byznysu a k technologii, která dokáže testovat sliny astronautů či vytváří „otisky prstů“ zakázaných látek.
Coby speciální agent naleznete v terénu neznámou látku, vložíte ji do jednorázové kapsle, tu zasunete do kompaktního přístroje a během pěti až deseti minut držíte v ruce přesný výsledek, o jakou látku jde i jaký je její původ. Právě takový prototyp přenosného zařízení vyvíjí brněnský startup Lightly. Pod vedením jeho spoluzakladatelky Moniky Štěpánové se přitom nezaměřuje pouze na identifikaci zakázaných látek, ale na budování komplexní forenzní inteligence a pomáhá například i s trénováním astronautů. Navíc získal i investici od Simony Kijonkové a Tomáše Krátkého.
Cesta k policejním inovacím přitom nezačala v garáži se záměrem bojovat proti opioidové krizi, ale na akademické půdě Mendelovy univerzity v Brně. Než se vědecký tým zaměřil na zakázané látky, testoval s technologií pančované víno, kvalitu vody, kvalitu cvrččích produktů nebo padělané parfémy. Obrat nastal ve chvíli, kdy si práce výzkumníků všimla česká policie.
Zástupci zákona vědce oslovili ještě dřív, než samotný startup oficiálně vznikl. Viděli analýzy pančovaného vína a kvality vody a přišli s jasným dotazem, zda by šlo stejný princip aplikovat na zakázaná a padělaná léčiva. „To bylo přesně to, co potřebovali. Nikdo jiný totiž nedokázal propojit jednotlivé případy mezi sebou tak jako my,“ vzpomíná Štěpánová, která svůj příběh popsala na nedávné konferenci CzechCrunch Future. Byla to právě tuzemská policie, kdo tým vzal na setkání vládní agentury DEA a Interpolu do Washingtonu D.C. a San Diega, čímž malému projektu otevřela dveře do nejvyšších pater mezinárodní bezpečnosti.
Pro dnes osmadvacetiletou zakladatelku jde o poměrně klikatou kariérní cestu. „Šestnáct let jsem závodně plavala, mým cílem bylo jet na olympiádu, studovat v Americe na univerzitě a dělala jsem všechno pro to, aby se to stalo. Akorát jsem potom kvůli zdraví musela skončit,“ popisuje Štěpánová, která si pak na tři čtvrtě roku dala pohov a užívala si, že nemusí vstávat před pátou ráno, skákat do vody a nevracet se domů po deváté večer.
„Chvíli mě to bavilo a pak jsem zjistila, že mi chybí takový ten drive za něčím se hnát, což si myslím, že je pro vrcholové sportovce taková výhoda a nevýhoda zároveň,“ pokračuje s tím, že začala zjišťovat, co vlastně může dělat, a zkoušela různé pracovní pozice, až zakotvila v marketingu. Osudové setkání přišlo na provozně ekonomické fakultě s profesorem Vojtěchem Adamem, který tehdy k vědcům hledal studenta pro jiný univerzitní startup.
Štěpánovou nadchlo, co výzkumníci v Ústavu chemie a biochemie budují. Uvědomila si, že podobné technologie nesmí zůstat v šuplíku. Během práce na získávání evropských grantů poznala Lukáše Nejdla, autora celé analytické metody a svého budoucího spoluzakladatele. „Spolupracovali jsme spolu asi tři roky, když za mnou přišel s tím, že mají novou technologii, o kterou má zájem policie,“ popisuje zrod Lightly. V původním projektu se neshodli na dalším směřování, a tak se rozhodli vystoupit a založit vlastní firmu.
Dnes Lightly operuje v Evropě i ve Spojených státech. Nachází se ve fázi pilotního testování a úzce spolupracuje s Interpolem a jednají s americkými i francouzskými složkami. Za oceánem už má startup vlastní entitu a získal takzvaný „golden ticket“ od biotechnologického institutu HudsonAlpha. Fyzické zázemí v podobě kanceláří a laboratoří přímo v USA hraje podle Štěpánové důležitou roli. „Už nás americký trh nevnímá jako nějaké turisty, kteří si tam na chvilku odskočili z Česka a o kterých nikdo neví, kde vlastně jsou,“ pochvaluje si. I přes zázemí v USA tráví zakladatelka většinu času pořád v Česku, rozběhla však i proces na získání víz pro jednodušší cestování.
Rozdíly mezi oběma kontinenty vnímá zakladatelka především v celkovém přístupu k inovacím. Zatímco obří federální agentury jako FBI mají obrovskou byrokracii a procesy trvají dlouho, menší americké útvary jsou velmi flexibilní. Zásadní je ale americký mindset. „V Americe se spíše snaží najít způsob, proč něco půjde a jak to uděláme, aby to fungovalo i přes všechny překážky. V Evropě se naopak často setkáváme s přístupem, proč to nepůjde a proč to nezvládneme. Může se zdát, že to je jen malý rozdíl ve slovech, ale je to obrovský rozdíl,“ srovnává Štěpánová.
Startup navíc získal podporu i od investorů. Doteď se financoval z vlastních prostředků, soutěží či grantů, například od EIT, CzechInvestu, JICu, TAČRu a MPO. Koncem roku tak Lightly získalo 1,5 milionu dolarů (31 milionů korun), z čehož třetinu poskytla investiční skupina JSK Investments zakladatelky Zásilkovny Simony Kijonkové a jako angel investor se přidal i Tomáš Krátký, jenž za miliardy prodal startup Manta.
„Monika je přesně ten typ zakladatelky, který hledáme. Má jasnou vizi, technickou hloubku a schopnost dotahovat komplexní projekty. Právě tato kombinace je v deep-tech prostředí klíčová,“ komentuje Petra Cihlářová, investiční manažerka JSK Investments. „Vědomě se vyhýbáme investicím do oblastí, které podporují závislosti, a o to větší smysl nám dává podpora řešení, které pomáhá tyto problémy řešit,“ doplňuje Cihlářová.
Aktuální výzvou je pak pro Lightly nasazení pěti zařízení přímo do policejních jednotek v Americe i pod hlavičkou Interpolu. Cílem je posbírat co nejvíce vzorků a vybudovat robustní databázi. S každým novým vzorkem se systém stává propracovanějším, což je nezbytný základ pro budoucí přesné propojování případů. Ačkoliv se Lightly primárně soustředí na forenzní analýzu, škálovatelnost technologie otevírá nečekané dveře.
Aktuálně plní kontrakt pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) spolu s firmou Uptim.ai, kde pomocí vytváření takzvaných chemických otisků prstů analyzuje sliny astronautů. „Vezmeme vzorek před zátěží, během zátěže a po zátěži a porovnáváme, kdy se daný člověk vrátil do původního stavu a jestli může pokračovat v tréninku,“ přibližuje Štěpánová. Prioritou ale nadále zůstává boj s fentanylem a padělanými léčivy. Nejde jen o detekci falzifikátů, ale i o kontrolu, zda drahé léky skutečně obsahují deklarovanou účinnou látku.
Do celého procesu v Lightly navíc promlouvá umělá inteligence. Slouží k hledání vzorců a podobností v chemických otiscích. Díky tomu dokáže systém policii říct, že konkrétní zajištěný vzorek obsahuje fentanyl ze stejného distribučního řetězce, jaký se objevil před měsícem na druhém konci země. Cílem je vybudovat investigativní databázi, která zvládne upozornit vyšetřovatele i na detaily z deset let uzavřených případů.
Uzavírání kontraktů s vládními složkami je běh na dlouhou trať a Štěpánová si netroufá odhadovat, kdy se technologie posune k další vizi. Tou je zmenšení přístroje do velikosti, která umožní propojení s telefonem pro domácí využití. „Cílíme na to, aby ta krabička byla mnohem menší, abychom ji mohli napojit na telefon, mít ji doma a dostat se třeba i k longevity a biohackingu,“ predikuje.
Právě v oblasti zdraví se Štěpánová v rámci debaty dostává k nechvalně známému případu amerického startupu Theranos, který sliboval revoluci ve zdravotnictví díky rychlé analýze desítek ukazatelů z jedné kapky krve. Do startupové historie se ale zapsal jako jeden z největších podvodů a jeho zakladatelka Elizabeth Holmesová si teď odpykává trest jedenáct let za mřížemi.
Srovnávají lidé Lightly právě s Theranosem? „S negativními konotacemi ne. V předchozím startupu jsem se s tím setkávala hodně, protože tam jsme opravdu řešili analýzu krve a jednalo se o rychlou preventivní péči. Říkala jsem si: ‚ ‚Dobrý, teď jdeme do úplně jiného segmentu, neanalyzujeme krev, je to jiné a už se nás na to nikdo ptát nebude‘, ale stejně se nás na to lidé pořád ptají,“ odpovídá Štěpánová s tím, že Lightly analýzu krve neřeší, protože je komplikovaná a v tuto chvíli není prioritou. „Ale abych ta srovnání trochu odbourala, snažím se aspoň nenosit na pracovní eventy černý rolák,“ dodává s úsměvem Štěpánová s odkazem na oblečení, které tradičně nosila právě Holmesová.