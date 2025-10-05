Tech –  – 4 min čtení

Souboj na mopy a AI kamery: Postavili jsme proti sobě dva elitní vysavače, jak to dopadlo?

Připlatit si za opravdu chytrý robotický vysavač se vyplatí, dostanete skutečného pomocníka. Vysaje, vytře i trochu ohlídá. A umí lézt přes překážky.

roborock-vs-mova-mvp
Foto: Smarty.cz / Filip Houska/CzechCrunch
Souboj vysavačů Roborock a MOVA
Na co tam zase koukáš? Tahle otázka se v posledních dnech stala jednou z nejčastějších vět v naší domácnosti. Nehleděl jsem opakovaně do ledničky ani na televizi, ale na dva robotické kamarády, kteří se nám doma usadili kvůli testování – chytré (jakože fakt chytré) vysavače Mova V50 Ultra a Roborock Qrevo Curv. A můžu rovnou prozradit, k čemu jsem dospěl: Jak jsme bez nich tak dlouho mohli žít?

Jasně, na trhu jsou chytré vysavače už hezkých pár let, takže je to jen a pouze moje hloupost, že jsem jim dosud nedal šanci. Odrazovaly mě neblahé zkušenosti s levnějšími a „hloupými“ modely z mého okolí i to, že mopování mělo obvykle k ideálu také daleko. Navíc máme relativně členitou domácnost se schody a možností pádu zařízení, takže jsem prostě váhal investovat do něčeho, o čem jsem nebyl přesvědčený, že by pro nás mělo skutečnou přidanou hodnotu.

Jak moc jsem se mýlil… a sypu si popel na hlavu. Nejde jen o to, že každý den přijdeme domů a je tam vytřeno a vyluxováno, nikde žádné stopy po mopování, a když nastane problém, dozvím se to z hlášení na telefonu – ono to funguje jako relaxace. Proto ta věta: Na co tam zase koukáš?

Sledovat systematickou práci robota, jeho opatrné osahávání rohů i skulin pod kuchyňskou linkou, jak vysouvá a zasouvá svůj LIDAR senzor, když se chystá vjet pod postel, aby tam vycídil… Připadá mi to stejně uklidňující, jako když si do sluchátek tu a tam pustím esoterickou hudbu.

A ještě o level výš jsou nožičky Movy V50 – dokonce jsem si je nahrál na zpomalený záběr, abych přesně viděl, jak technologie funguje. Nechal jsem vysavač přejíždět překážku, kterou neměl v mapě, ale pohotově se jí přizpůsobil a její výška čtyři centimetry mu nečinila obtíž.

mova

Foto: Mova

mova-d
mova-c
mova-b+2
mova-a
mova-e

Dokonce se vydal zdolávat osmicentimetrovou dveřní hranu, která odděluje náš obývací pokoj od zahradní terasy, jenže to už bylo nad jeho úsilí. Snažil se hodně, ale uvízl v půli cesty a nešlo se mu vrátit zpět. Ostatně oficiálně by měl bez problémů pokořit šest centimetrů, což je pro naprostou většinu domácností dostačující hodnota. Na lezení po schodech to ještě není, ale i takové novinky se na nás valí.

Mova V50 a Roborock Qrevo Curv jsou oba prémiové modely, které nejsou za hubičku – cena je u obou přes 20 tisíc korun s tím, že si lze koupit i varianty s širším vybavením a doplňky (Mova V50 Ultra Complete White a Roborock Qrevo Curv White), jejichž cenovka už pak překonává dokonce 30 tisíc korun.

roomba1

Výkonově má mírně navrch Mova, která původně vznikla jak sesterská značka už zavedeného Dreame. A stejně jako ještě známější Roborock je to samozřejmě čínská firma. Mova V50 stojí na vrcholu „potravního řetězce“ ve světě vysavačů – má sací výkon až 24 tisíc pascalů, Qrevo disponuje jen 18,5 tisíce pascalů, zároveň je i obecně tišší (55 decibelů vs 61), což oceníte hlavně v případě vysoušení mopů, kde je konzistentní hučení Roborocku přece jen více obtěžující než u Movy.

Ta také disponuje samostatnou komorou na čisticí prostředek a jeho dávkování, zatímco v Roborocku ho prostě nalijete do nádržky s vodou. A jednou z největších předností Movy jsou již zmíněné překážky – poradí si až se šesti centimetry, zatímco konkurence se pohybuje v rozmezí dvou a čtyř centimetrů, a to včetně Qreva.

vysavac

Foto: Luboš Kreč/CzechCrunch

vysavace
vysavani

Naopak vysavač Roborock Qrevo má nepatrně delší výkonnost na jedno nabití, nabízí také odvážnější design, jeho dokovací stanice má zakulacené tvary a takové Apple vibes, někomu může připomínat helmu stormtroopera z Hvězdných válek, zatímco základna Mova je klasicky hranatá (byť oble) a její pozlacená přední část aspoň na mě působí zbytečně snobsky. Tohle je ale věc osobního vkusu.

Pokud jde o samotnou úklidovou práci, nemám co vytknout ani jednomu modelu. Doma máme primárně pevné podlahy (keramiku, dřevo a „plovoučku“), koberce jen výjimečně, ale vlastně jsem nenarazil na žádný nedostatek. V mobilních aplikacích si lze detailně nastavit intenzitu vytírání i vysávání, množství a teplotu vody, častost mytí mopů i to, jak se budou sušit.

Mova V50 Ultra

  • sací výkon až 24 tisíc Pascalů
  • doba provozu až 200 minut
  • LIDAR vysouvací senzor
  • výška vysavače 89,5 mm
  • hlasitost 55 dB
  • objem nádoby na prach 4 litry
  • maximální výška pro překážky 6 cm
  • cena cca od 21 tisíc korun

Roborock Qrevo Curv

  • sací výkon až 18,5 tisíce Pascalů
  • doba provozu až 220 minut
  • LIDAR vysouvací senzor
  • výška vysavače 103 mm
  • hlasitost 61,5 dB
  • objem nádoby na prach 3,25 litru
  • maximální výška pro překážky 4 cm
  • cena cca od 21 tisíc korun

Perfektně u obou vysavačů fungovalo i skenování terénu, což byla právě věc, z níž jsem měl největší obavy. Mezi naší kuchyní a obývákem jsou schody, na které občas umísťujeme sjezd kvůli dceři s invalidním vozíkem. Ani jedna z těchto situací pro Movu či Roborock nebyla problém – dolů ze schodů nikdy nespadly, naopak podlahu vytřely až na jejich hranu, a sjezd, když byl položený, využily na přemístění se do nižšího patra. A pak po něm zase vyšplhaly zpět.

Když se o moderních autonomních vysavačích hovoří jako o chytrých, není to planá marketingová selanka. Hodně pozitivně mě překvapilo, co všechno dokážou a jak detailně je lze nastavovat. Stejně jako s výkonem má v tomto směru mírně navrch Mova V50, ačkoli jde spíš o detaily – třeba že si u ní nadefinujete, po kolika metrech čtverečních se má mop vyprat, zatímco u Roborocku definujete jen minuty.

qreco-curv-b

Foto: Roborock

qrevo-a
qreco-curv

Když se ale ponoříte do mapek bytu, kterých můžete mít v telefonu uložených několik, když máte třeba vícepodlažní dům, je to skoro jako práce v AutoCadu. Měníte si názvy místností, rozdělujete je, definujete, kde jsou třeba závěsy a kde se mění podlahy, pro různé zóny si nastavíte různé druhy úklidu.

Oba přístroje pracují s pokročilou umělou inteligencí, která se zapojuje jednak do mapování a skenování prostoru, včetně LIDARu, jednak do komunikace se svým okolím – takže vysavače na vás setrvale hovoří. A přestože u Roborocku Qrevo je k dispozici i čeština, pokud hlasového asistenta vypnete i maximálně ztlumíte, přístroj i nadále, byť velmi tiše informuje, co se chystá dělat. Mova je zcela zticha a nic neříká.

Suma sumárum, tenhle souboj dvou v podstatě elitních robotů dopadl relativně vyrovnaně, ačkoli mírně navrch – aspoň u mě doma – měla Mova V50. Hlavní zjištění ale není v tom, že tento nově expandující výrobce dodal přece jen o malou trochu schopnějšího domácího pomocníka než tradiční Roborock. Já si z toho odnáším, že tohle už jsou opravdu spolehlivá, funkční, užitečná a chytrá zařízení.

Navíc s kamerami a senzory, jimiž si můžete na dálku zkontrolovat, zda je doma vše ok. Jen u toho musíte doufat, že se s vámi nekouká i někdo další.

