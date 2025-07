Špatné datum, vyšší cena, málo času na přestup. Při sólo cestování udělá většina lidí drahou chybu

Uložit 0

Cestovat na vlastní pěst je rozhodně velké dobrodružství. Jak to ale udělat, aby toho dobrodružství nebylo až moc nebo nebylo nečekaně nepříjemné? Průměrný cestovatel stráví plánováním a rezervací jedné cesty více než dva pracovní dny, generace Z dokonce ještě o čtyři hodiny víc. Tvrdí to loňský průzkum společnosti Priceline.

Server Expedia zase uvádí, že cestovatelé spotřebují několik dní před cestou více než 5 hodin denně konzumací obsahu týkajícího se dopravy, ubytování a navštívené lokality. Prohlížejí si weby, pouštějí videa a čtou diskuse.

„Když k tomu připočtete následnou komunikaci s dopravcem, ubytovatelem nebo třeba s místní půjčovnou aut či průvodcem a také nutnost rezervovat si některé vstupy do památek předem, vychází vám z toho slušný časový výdaj,“ říká Klára Divíšková, tisková mluvčí Čedoku. Právě úspora času a starostí je podle ní pro mnoho klientů hlavní motivací, proč si pořídí zájezd u cestovky, místo aby si ho organizovali sami.

„Nejsou líní ani nezkušení, ale prostě už se přes rok naorganizovali dost jiných věcí, v práci i doma. Teď chtějí vše, co s přípravou cesty souvisí, někomu přenechat. Aby dovolená byla odpočinkem už od prvního nápadu, nikoli vyčerpávajícím časem před odjezdem,“ dodává.

Ještě jeden aspekt přivádí k cestovkám klienty, kteří jindy rádi využívají i cestování na vlastní pěst. S přibývajícími platformami a možnostmi, jak pobyt zařídit online, přibývá i internetových podvodů nebo rizikových momentů, ve kterých se dá udělat chyba. Třeba s krátkým časem na přestup má podle výzkumu zkušenost 67 % cestovatelů, s rezervací hotelu nebo dopravy, která pak v případě potřeby nešla zrušit, 65 % z nich.

„Chyby se v online světě nedají eliminovat a možností i informací je tolik, že se riziku v podstatě nejde vyhnout. Ne každý se tím chce o dovolené zabývat, a tak si raději vybere zájezd, u kterého má jistotu, že je vše zajištěno, a může starosti pustit z hlavy,“ říká Klára Divíšková. Dodává, že nejvíce zájezdů se sice prodá online, ale rostou i prodeje v kamenných provozovnách. Klienti se do nich vrátili a chtějí si o výběru popovídat nebo se prostě poradit.

Stát se přitom může ledacos, co málokoho před cestou napadlo. Ztráta dokladů, bolest zubů, ztracené dítě či pes, bloudění v horách, užší postel než sliboval web. „Většinou počítáme s tím, že se to děje druhým lidem a nám se nic nemůže stát. V kritickou chvíli je pak úlevné mít po ruce účinnou pomoc,“ vypráví Klára Divíšková. Ať už je to nonstop asistenční linka, nebo česky mluvící delegát na místě.

Přibývá podle ní i single cestovatelů, kteří na cesty vyrážejí právě s cestovkou za zády. „Cestovní kanceláře už tu dávno nejsou jen pro seniory nebo rodiny s dětmi a vyrazit s Čedokem neznamená lehnout si na přelidněnou pláž. Stejně tak můžete zažít adrenalin, vidět opuštěná místa nebo vyrazit za kulturou a potkat zajímavé lidi,“ vysvětluje.

Ve hře je ale ještě jeden podstatný důvod, proč lidé volí cestovku, místo aby si dovolenou sestavili sami: cena. Cestovní kanceláře nabízejí výhodné balíčky, které zahrnují nejen letenky a ubytování, ale i dopravu, stravování a fakultativní výlety. Tyto balíčky bývají často výhodnější než individuální rezervace a mohou ušetřit i stovky nebo tisíce korun.

Cestovní kancelář přitom spolupracuje s prověřenými dodavateli, garantuje kvalitu a dodržení všech dohodnutých služeb. V případě problémů s ubytováním, letenkami nebo jinými službami má cestovatel možnost se obrátit přímo na český subjekt, což je mnohem pohodlnější než řešit problémy přímo v cizí zemi.

„Pokud si klient zvolí kompletní balíček, může být cena i o 15–20 % nižší, než kdyby jednotlivé služby rezervoval sám,“ dodává Divíšková a pokračuje: „A to nemluvě o tom, že naše kancelář zajišťuje nonstop asistenční služby a česky mluvící delegáty, což znamená, že v případě problémů mají naši klienti pomoc k dispozici okamžitě.“

Nejde přitom jen o základní služby jako ubytování nebo doprava. Pro hladkou dovolenou je potřeba také pojištění, někdy víza a transfery. To vše u předem zorganizovaného zájezdu neřeší cestovatel sám. „Může se soustředit na to, co je opravdu důležité – užít si svou dovolenou bez starostí,“ dodává Divíšková.