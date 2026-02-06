Tvůrce The Last of Us chystá pro HBO další velkou věc. Seriál podle jedné z nejslavnějších fantasy her
Craig Mazin je podepsaný pod The Last of Us i Černobylem, teď bude pokračovat ve fantastickém příběhu Baldur's Gate na HBO.
Jestli máte rádi fantasy a videohry – nebo aspoň jedno z toho –, tak určitě znáte Baldur’s Gate. Slavnou značku her na hrdiny, jejíž první dva díly nás bavily už na přelomu století, zatímco ten třetí se stal jednou z nejúspěšnějších her posledních let. A právě příběh Baldur’s Gate 3 bude pokračovat v nové podobě. Jako seriál, na němž pracuje tvůrce seriálového hitu The Last of Us.
Před třemi lety vyhrála videoherní Oscary. A časem možná zaútočí na ceny televizní. Baldur’s Gate 3 vyráží ve šlépějích jiné předělávky slavné videohry – a stejně jako The Last of Us se promění na seriál od HBO. Na kterém pracuje zkušený filmař Craig Mazin, který je podepsaný pod postapokalyptickým seriálem s Pedrem Pascalem, ale také pod vynikajícím Černobylem. A který v Baldur’s Gate 3 nechal pořádný kus času.
„Strávil jsem v neuvěřitelném světě Baldur’s Gate skoro tisíc hodin. Takže možnost pokračovat v jejím příběhu je pro mě splněný sen,“ uvedl Mazin pro server Deadline. Nelze se mu divit, Baldur’s Gate 3 patří mezi nejpopulárnější zástupce žánru her na hrdiny, fantastické dobrodružství vycházející z kultovní stolní hry Dungeons & Dragons prodalo už přes 20 milionů kusů a kromě ceny za nejlepší hru roku 2023 sklidilo ocenění ze všech stran.
Na rozdíl od zmiňovaného zombie hororu The Last of Us nepůjde o převyprávění hry, ale o pokračování jejího děje. Znamená to, že se v seriálu kromě nových objeví i staří známí hrdinové (či padouši), kteří jsou nejspíš tím největším důvodem popularity Baldur’s Gate 3. Převedení papírových pravidel Dungeons & Dragons do videoherní podoby je sice nesmírně povedené, fantasy titul ale uchvátil především scénářem a právě zapamatovatelnými postavami.
Pro magický svět Faerûn, který je hráčům D&D dobře známý a v němž se odehrávají i další videohry jako Icewind Dale nebo Neverwinter Nights, by to mimochodem neměl být jediný podobný projekt. Společnost Hasbro coby majitel značky D&D navázala spolupráci s Netflixem a pod vedením režiséra Shawna Levyho vzniká i dosud blíže nespecifikovaná seriálová adaptace Dungeons & Dragons.
Pro fanoušky fantasy je to každopádně další fantastická (ha!) zpráva ve velice krátkém čase, jen před pár dny je totiž mohlo potěšit jiné oznámení. Apple a spisovatel Brandon Sanderson podepsali spolupráci, která převede knižní série Archiv Bouřné záře a Mistborn do filmové i seriálové podoby.
Každopádně jak zábavné umí jeskyně a draci být, o tom se můžete přesvědčit hned několika způsoby bez čekání na seriálovou Baldur’s Gate. Samozřejmě se nabízí možnost zahrát si Dungeons & Dragons na papíře (předloni oslavilo 50 let). Anebo jejich českou verzi Jeskyně a draci. Případně si pustit velice zábavný, ale nedoceněný film Dungeons & Dragons: Čest zlodějů.