Zapomeňte na Zaklínače a Pána prstenů. Nejúspěšnější fantasy součastnosti se promění na film a seriál
Brandon Sanderson prodal přes padesát milionů knih a od fanoušků na své fantasy ságy vybral přes miliardu korun. Teď míří na obrazovky a plátna.
Fanoušci fantasy, těšte se. Nejplodnější a nejúspěšnější autor současnosti – jehož dílo například zbořilo Kickstarter, kde vybralo rekordní částku – přenese příběhy ze svých knih do filmové i seriálové podoby. A to rovnou ve spolupráci s Applem.
Žádný J. R. R. Tolkien a jeho Pán prstenů, žádný G. R. R. Martin s Písní ledu a ohně či Hrou o trůny. Ani Zaklínač, který světový úspěch nezískal přes knihy Andrzeje Sapkowského, ale převážně díky videohrám a trochu díky seriálu. Tím, kdo v posledních letech vládne žánru fantasy, je Brandon Sanderson.
Americký spisovatel je autorem víc než sedmdesáti knih. Koncem loňska oslavil 50 milionů prodaných kusů. Když v roce 2022 vybíral na další knihy peníze na Kickstarteru, od fanoušků dostal v přepočtu téměř miliardu korun – a částka 41,8 milionu dolarů ještě do loňska platila za rekord celého Kickstarteru. Další miliony dolarů mu přihrály i jiné crowdfundingové kampaně. A aby toho nebylo málo, teď podepsal smlouvu na zfilmování svých příběhů.
Sanderson si po vyjednávání s několika stranami plácl s Applem, se kterým na obrazovky a možná i na plátna kin převede dvě ze svých úspěšných sérií. Nejprve získají filmovou podobu knihy Mistborn, jež vyprávějí příběh ze světa, kde se magie točí kolem neobvyklých schopností různých kovů. Na seriál se promění Archiv Bouřné záře, v originále The Stormlight Archive, epické fantasy ze světa Kosmíru neboli Cosmere.
Snaha o adaptaci veleúspěšných knih překvapí málokoho, poměrně neobvyklé jsou ale podmínky spolupráce. Sanderson si má udržet nad zpracováním svého díla nebývalou kontrolu, nejen coby konzultant, ale přímo i scenárista a producent se schvalovací pravomocí, uvádí magazín Hollywood Reporter.
Takovou úroveň dohledu či přímého zapojení do zpracování svých děl neměl ani zmiňovaný G. R. R. Martin – jehož dílo nedávno dostalo nejnovější adaptaci v podobě velice povedného Rytíře sedmi království na HBO – nebo J. K. Rowlingová s Harrym Potterem. Příznivci fantastiky se tak mají na co těšit, i když na konkrétní data je ještě příliš brzy. Dobrých žánrových seriálů a filmů totiž není mnoho.
Sandman na Netflixu se povedl, ale skončil. Zaklínač je ve své předposlední sezoně vzhledem k mizivé konkurenci koukatelný, ale rozhodně ne skvělý. Kolo času na amazonském Prime Videu je solidní fantasy, ale čtvrté řady se po zrušení nedočká. Prsteny moci alias Rings of Power mají povážlivé problémy, ačkoliv věříme, že třetí série přinese zlepšení. A mezi filmy marně vyhlížíme takový, který by se přiblížil na dohled Pánovi prstenů (animovaný LOTR se nepovedl). Nebo aspoň filmovým a neprávem přehlíženým Dungeons & Dragons.