Startup Flowpay získal tři čtvrtě miliardy korun. Peníze půjčí malým a středním firmám

William Jalloul se narodil do česko-libanonské podnikatelské rodiny a jeho snem vždy bylo vybudovat vlastní byznys. Hned po studiích proto rozjel několik projektů, například finanční skupinu GFS nebo investiční family office WJ Ventures, až se nakonec našel ve svém fintechu Flowpay. Ten na rozdíl od klasických finančních domů pracuje s daty z pokladních či e-commerce systémů, která vyhodnocuje i díky umělé inteligenci, a následně klientům nabídne úvěr na míru. Na svůj další růst teď získal tři čtvrtě miliardy korun, které půjčí malým a středním firmám. V souhrnu přinášíme nejdůležitější informace.

Startup: Flowpay

Kdo posílá peníze: londýnský investiční správce Fasanara Capital

Kolik a jakým způsobem: 30 milionů eur (přes 750 milionů korun), a to formou kreditní linky, která umožňuje dílčí čerpání úvěrů

Kolik již startup získal: Loni v březnu nabral 53 milionů korun v seedovém kole od amerického akcelerátoru Techstars, českých Soulmates Ventures, Depo Ventures a jejich syndikátu investorů nebo fondu 10X. V roce 2021 získal třináct milionů korun, později ještě pět milionů korun od nizozemské pobočky Techstars.

Co startup dělá: Flowpay nabízí provozní financování malým a středním firmám. Díky umělé inteligenci automatizuje proces od žádosti o financování až po kalkulaci rizik a vyhodnocování. Na rozdíl od bank nepožaduje rozsáhlé papírování – pracuje s daty z pokladních systémů, e-commerce platforem a podobně, z nichž pak vyhodnocuje dostupnost financování a nabízí personalizované úvěry.

Sídlo startupu: Kvůli zapojení do akceleračního programu Techstars přesunul Flowpay své oficiální sídlo do Nizozemska. Své aktivity ale zaměřuje především na Česko, odkud pracuje jeho tým, který teď čítá 25 lidí.

Jak je startup velký: Během svého působení na trhu poskytl firmám stovky financování v celkovém objemu téměř 500 milionů korun. Jen letos chce profinancovat dvě miliardy korun.

Proč je to zajímavé: „Díky nejnovějším technologiím, které malým a středním podnikům usnadňují a urychlují podávání žádosti o provozní kapitál, vyvinul Flowpay produkt, o němž věříme, že se může stát špičkou na trhu. Jsme přesvědčeni, že budoucnost finančních trhů závisí na adopci moderních technologií, které zefektivní přístup k financování menším subjektům, jež jsou bankami stále opomíjeny,“ uvádí Matt Kus, partner Fasanara Capital.



Na co startup plánuje využít peníze: „Díky nové kreditní lince od Fasanara Capital se dostáváme do pozice jednoho z předních poskytovatelů provozního financování v Evropě. Umožňuje nám to urychlit růst mimo Českou republiku, Slovensko a Nizozemsko a expandovat požadovaným tempem. Jsme na dobré cestě stát se dalším českým jednorožcem,“ tvrdí Jalloul. Fintech navíc navyšuje limit financování v Česku a na Slovensku – nově podnikům umožní čerpat úvěry až do výše 2,5 milionu korun, což je více než dvojnásobek dosavadní hranice.