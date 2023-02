Starým bytům změní dispozice, nové zařídí. Architekti z Perspektivu založili studio na interiéry

Do rekonstrukce se sice člověk může pustit sám, většinou ale nedohlédne, co ho čeká, shodují se architekti. „Představte si, že máte přejít lano se lžičkou, na které je vejce. A navíc to děláte poprvé. My to děláme každý den, většinou, tak vejce přeneseme,“ říká Martin Stára. S Jánem Antalem totiž nedávno založil studio Arkhe, které se specializuje na interiéry.

Podobu bytů studio nejen navrhuje, ale postará se i o jejich realizaci. Architekti říkají, že tak mohou ručit za kvalitu. Kromě změny dispozic nové studio navrhne například i vhodné umělecké předměty. „Bavíme se o tom samozřejmě s klientem, vytipujeme místa, kam by se umění hodilo. Spolupracujeme ale i s galeriemi. Klient by měl mít k umění vztah, je ale možné to brát i jako investiční příležitost,“ vysvětluje Stára v podcastu Město.

Byt by měl být podle architektů především nadčasový a nepodléhat aktuálním trendům. „Když navrhneme trendy interiér, bude za deset let funkční, ale jinak nepoužitelný, vizuálně velmi zestárne. Trendy věcem se proto snažíme vyhýbat a navrhujeme interiéry tak, aby vydržely dlouhé roky. Necháváme se inspirovat i interiéry historických domů, kam přijdete a stále to vypadá nádherně,“ uvádí Antal.

Arkhe už má za sebou interiér v Bratislavě nebo Českých Budějovicích, pracovalo ale také na proměně pražského vinohradského bytu. V něm architekti měnili dispozice, schovali topení nebo vložili dřevěnou vestavbu, ve které je koupelna, samostatná toaleta, šatna a úložné prostory.

Studio vzniklo jako odnož zavedeného architektonického ateliéru Perspektiv, který pracuje například na veřejných prostorech Holešovické tržnice nebo na náměstí vedle nové budovy od Zahy Hadid na Masarykově nádraží. „Klienti nás oslovovali, abychom jim udělali byt. Je to ale jiný typ práce, víc osobní. Ke standardní práci jsme udělali několik projektů, zjistili jsme ale, že pokud se tomu budeme chtít věnovat plnohodnotně, bude potřeba to oddělit,“ vypráví Antal. Pod jednou střechou tak nyní fungují dva týmy.

Při rekonstrukcích starých bytů je podle architektů na konci vždy radikální změna. Prostory v nich propojují. „U historických domů se něco takového dělá jednoduše, u novodobější výstavby s železobetonovou konstrukcí už je to velmi náročné a omezené. Vše je přesně nadimenzované, zásahy jsou tak velmi limitované,“ říká Antal.

Češi jsou podle architektů ve výběru bydlení velmi konzervativní. Na rozdíl třeba od Švýcarska nebo Nizozemska, kde vznikají úplně nové typologie bytů. Neplatí to ale stoprocentně – a Arkhe vyhledávají klienti, kteří chtějí rozbít stereotyp standardizovaného bydlení a nevyhovuje jim to, co je na trhu.

Podcast Město s architekty Martinem Stárou a Jánem Antalem si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na YouTube. Uslyšíte v něm mimo jiné odpovědi na tyto otázky:

Jaké byty se stavěly dřív?

Proč je lepší si na úpravy bytu brát architekta?

Chtějí lidé předělat interiér čím dál častěji?

Vyjde s architektem proměna levněji?

A jak bude vypadat nové náměstí u Masarykova nádraží či prostor na vinohradském náměstí Jiřího z Lobkovic?

Foto: Arkhe Architekti použili do chodby dřevěnou vestavbu, která ukrývá koupelnu i šatnu