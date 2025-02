Sto let je městem, přesto jí chybí centrum. V Hostivaři má místo smyčky tramvaje vzniknout náměstí i park

Uložit 0

Původně tu bylo údolí Měcholupského potoka, ten byste tu dnes ale hledali marně. Potok překážel, stočil se tedy do podzemí. Přibyla autostráda a také tramvajová točna, rozhodně ale ne pěkné město. Kolem přitom žije na 35 tisíc lidí. Lokalita v Hostivaři by se nyní měla proměnit, čímž vznikne centrum pro celou patnáctou městskou část.

„Toto území je už dlouho jakýmsi prostorem nikoho. Ani krajinou, ani městem,“ popisuje architekt Filip Tittl z ateliéru Unit, který spolu s kolegy ze studia A69 vyhrál soutěž na urbanistické řešení aktuální hostivařské tramvajové točny. To znamená, že se vytyčilo rozložení budoucí výstavby, výšky budov i to, kde by měly stát. Nebo kde vyroste park či náměstí.

Nyní je tramvajová smyčka zahloubená pod úroveň terénu, nikde v okolí není nic jiného, vede odsud ale cesta k železniční zastávce, která je do kopce. Nedaleko je tříproudová silnice. „Problém není ani přítomnost smyčky, ani rušné ulice. Jde o místo, ze kterého chcete jako uživatel co nejdříve zmizet, a to i přesto, že tudy projde hodně lidí využívajících vlak, tramvaj nebo autobusy,“ vysvětluje architekt.

To vzniklo v důsledku přerodu vesnice v městskou část, což se stalo tak, že se na vesnici postupně nabalovala zástavba. V žádné fázi ale nedošlo na vytvoření významnějšího centra lokality. K tomu si ještě přimyslete velké dopravní zásahy v druhé polovině dvacátého století.

„Stará Hostivař má svoje náměstí a plácky, žádné z těchto míst ale nemůže sloužit jako přirozené centrum celé čtvrti, která se mezitím rozrostla. Centrum většího významu pro městskou část o 35 tisících obyvatelích chybí,“ říká Tittl s tím, že řešené území představuje potenciál k zásadnímu vylepšení fungování celé čtvrti.

Doprava tu má být stále, promění se ale je její charakter. Nástupiště autobusů a tramvají se spojí do jednoho přehledného prostoru a přiblíží se k železniční stanici. Přestup z jednoho dopravního prostředku na druhý se tak nově bude odehrávat na vybudovaném náměstí, kde budou obchody, služby a důležité instituce. To bude mít ještě jednu výhodu – v budoucnu by mělo dojít k prodloužení tramvaje směrem do Petrovic.

Hlavní náměstí by se mělo vytvořit mezi nádražím a budoucí radnicí. Kromě toho, že tu bude tramvaj, bude nádraží také důležitým veřejným prostorem, kde se budou moci konat trhy a dalších akce. Náměstí doplní klidný rekreační prostor, který poskytne Park pod hrází. Půjde o zelenou oddychovou plochu pod – jak název naznačuje – hrází Hornoměcholupské nádrže.

Ten bude propojený se stávající zelenou plochou mezi Průmyslovou a Kamzíkovou ulicí, spojení bude v podstatě v ose Měcholupského potoka. V plánu je také zatrubněný potok osvobodit. „Usilujeme o to, aby se alespoň v části území podařilo potok vrátit na povrch,“ líčí architekt.

Dalším veřejným prostorem bude nádvoří nově vzniklé radnice. Nacházet se má v podstatě v místě dna dnešní tramvajové smyčky. Jen bude namísto betonové zdi obklopené veřejnými službami a bude vytvářet zelenou oázu v srdci nové lokality.

Co budov týče, nejdůležitější bude právě stavba radnice a také polikliniky. Počítá se ale rovněž s novými školkami a prostory pro dětské skupiny, stejně jako s obchodem s potravinami a menšími obchody a službami na hlavním náměstí. Dojít by mělo také k úpravě nádraží, u kterého by měly vzniknout základní služby pro cestující. Aktuálně tu není nic.

Radnice vytvoří v místě rovněž orientační bod – bude totiž nejvyšší budovou lokality. Tam, kde nové budovy navážou na současnou zástavbu, která je spíš nižší, se počítá zhruba se stejnou výškou. Na severu vznikne největší objem nových domů, které budou daleko od stávajících lokalit.

Tyto stavby tak budou moci být vyšší. Počítá se s dvanácti až sedmnácti podlažími. „Výhodu má takové uspořádání v tom, že nejvíc obyvatel a služeb bude koncentrováno v blízkosti železniční stanice a tramvaje, tedy s výbornou dostupností veřejné dopravy,“ vysvětluje Tittl.

Právě na severu chce už nyní stavět developerská společnost JRD, respektive její dceřiná společnost Zelená Hostivař. Na tuto část projektu aktuálně běží změna územního plánu, což znamená, že začít by se mohlo zhruba za dva roky.

„Další fáze se týká pozemků v jižní části okolo tramvajové smyčky, zde musí nejprve dojít k úpravě tramvajové trati a jejímu prodloužení do Horních Měcholup. Současně s tímto krokem může město a městská část připravovat výstavbu radnice a dostupného bydlení v jižní části,“ popisuje pražský náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček s tím, že se bude jednat o případné architektonické soutěži na konkrétní podobu zástavby.

Kdy dojde k proměně jižní části lokality, zatím není jasné. Prodloužení tramvajové trati, které je pro to stěžejní, je totiž zatím jen vizí v dlouhodobém plánu města. To znamená, že se na něm zatím nepracuje.