Super kára pro Super Maria. LEGO novinka oslavuje světový den kníratého instalatéra i závodníka

Možná ho znáte jen jako po obrazovce hopsající postavičku. Anebo jste zkušenější hráči a víte, že kromě toho je i závodník. Ale určitě jméno Super Mario znáte. Tenhle italský instalatér z Japonska je tou nejznámější videoherní postavičkou všech dob. Není divu, že jeho tvůrci z firmy Nintendo pravidelně spolupracují se společností LEGO. A svou nejnovější stavebnici představili rovnou na světový den Super Maria.

V pondělí bylo 10. března, ve zkráceném zápise a anglicky Mar 10. A tahle písmenka a číslice vypadají jako jméno Mario. Právě tohle datum proto pro fanoušky kníratého hrdiny na celém světě znamená supermariovský den. Kostičkoví kouzelníci značky LEGO k němu připravili povedenou novinku – stavebnici Mario Kart: Mario a Standard Kart.

Super Mario totiž začal v osmdesátkách jako roztomilá skákačka, ale za těch čtyřicet let se podíval do rozmanitých her všech možných žánrů. Jeho už tak obrovitánskou popularitu znásobily hlavně závody Mario Kart. V nich postavičky známé z mariovských videoher včetně bráchy Luigiho nebo princezny Peach závodí na motokárách. A taky po sobě střílí želvími krunýři. Ale zpátky ke kostkám…

Přesně takovou motokáru totiž najdete v nové stavebnici LEGO Mario Kart. Z celkem 1 972 kostek postavíte 32 centimetrů dlouhé vozítko i jeho řidiče. Tomu můžete natočit hlavu (aby se koukal po nešťastnících, které předjíždíte) a ruce (abyste s nimi nad hlavou slavili první místo v cíli), stejně tak můžete na podstavci natočit káru do co nejdynamičtější polohy. Super Mario drifting!

Kostičkový Mario Kart pořídíte na e-shopu LEGO za 4 299 korun, ze skladů k zájemcům vyjede v polovině května. Ale pokud je to na vás příliš dlouhé čekání, můžete se poohlédnout i po dalších produktech ze spolupráce Nintendo + LEGO. Kromě běžných stavebnic – jako jsou motokáry v mnohem menším měřítku či gigantický padouch Bowser – baví hlavně ty, které využívají videoherní podstatu značky Super Mario.

V interaktivních stavebnicích totiž malí i velcí stavitelé najdou figurku oblíbeného hrdiny s obrazovkou, která reaguje na díly, na něž ji položíte. Takže si postavíte úrovně plné překážek, propastí a pomůcek jako z obrazovky – a až začnete Mariem skákat sem a tam a sbírat mince, bude na to reagovat zvukem i obrazem. Wahoo!

A kdyby vás snad Super Mario nebavil – tomu se teda ani nechce věřit, ale protentokrát vám to odpustíme – a raději byste kus vkusného klasického umění či prehistorie, tak i na vás dánský výrobce myslí. Nedávno představil stavebnice Van LEGOghových Slunečnic. Anebo kostkovou kostru tyranosaura. Ale vážně, vy byste snad neměli rádi Maria?!