Technologie z Prahy vydělává miliardy a hraje globální ligu. Zdeněk Cendra a spol. pohání i TikTok
Česká společnost CDN77, která po celém světě doručuje internetový obsah, loni utržila 4,5 miliardy korun. Konkuruje globálním gigantům.
Pokud si prohlížíte videa na TikToku, sledujete fotbalovou Ligu mistrů nebo se díváte na největších streamovacích službách na oblíbený seriál, je dost možné, že to je i díky české technologii. Zhruba 190 lidí operujících převážně z Prahy, jimž šéfuje Zdeněk Cendra, totiž hraje první ligu. Jejich počet nezmiňujeme náhodou – své globální konkurenty společnost CDN77 v přepočtu příjmů na jednoho zaměstnance až několikanásobně převyšuje. Nominálně nejvyšší tržby nemá, ale drží si náramnou ziskovost. A jen v loňském roce utržila 218 milionů dolarů, což je v přepočtu 4,5 miliardy korun.
„Loňská čísla můžou vypadat cool, ale realita je, že jsou výsledkem každodenní systematické práce v předchozích letech. Od dokončení globální sítě přes neúnavný focus na kvalitu dodavatelů na jedné straně a našeho provozu na straně druhé až po postupné získávání důvěry globálních zákazníků. Za těmi pár čísly, která jsou vidět, se skrývají desítky malých problémů, které posuneme a dotáhneme každý den,“ říká pro CzechCrunch zakladatel a jediný majitel CDN77 Zdeněk Cendra.
Firmu rozjel v roce 2011 a dnes je z ní jeden z největších globálních hráčů ve svém oboru. Přes servery umístěné po celém světě zajišťuje, aby se internetový obsah, zejména videa všeho druhu, co nejrychleji dostal až ke koncovým zákazníkům. Svůj byznys kolem doručování obsahu navíc dál rozšiřuje a klientům nabízí výpočetní, úložné a monitorovací produkty, které sledují obsah od jeho vytvoření až po konečné doručení na zařízení koncových uživatelů.
Byznys CDN77 roste kontinuálně o dvouciferná procenta. V roce 2018 vykázala firma tržby 16 milionů dolarů (v aktuálním přepočtu přes 330 milionů korun). V roce 2024 to bylo už 174 milionů dolarů (3,6 miliardy korun) a v loňském roce vyrostla na zmíněných 218 milionů dolarů (4,5 miliardy korun). Přesnou ziskovost už přestala oficiálně zveřejňovat, finanční ředitelka Veronika Šišková nicméně pro CzechCrunch potvrdila, že EBITDA marže je přes 50 procent, zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) tedy vysoce přesahuje dvě miliardy korun.
A jaký plán má CDN77 pro letošní rok? „Předpokládáme mírně vyšší tempo růstu než loni, které do velké míry vychází jen z klientů, které jsme získali koncem roku, ale příjmy z nich se nám dostanou až do fiskálního roku 2026,“ říká Veronika Šišková, která do firmy Zdeňka Cendry nastupovala jako markeťačka a nakonec se propracovala až do role finanční ředitelky. Spolu s řadou dalších kolegů nejen z nejužšího vedení už v CDN77 působí více než deset let.
I to je faktor, který zakladatel Zdeněk Cendra považuje za klíč k úspěchu. „Máme relativně malý tým áčkových hráčů a právě jejich focus na kvalitu toho, co doručíme zákazníkovi, dělá dlouhodobý rozdíl,“ popisuje devětatřicetiletý podnikatel, který do internetového byznysu pronikl už jako náctiletý a postavil několik projektů kolem internetových hostingů a infrastruktury. CDN77 se dnes na trhu CDN (content delivery network, tedy síť pro doručování obsahu) uchází o obsah těch největších značek.
Mezi její klienty patří například sociální síť TikTok, dvě ze čtyř největších streamovacích platforem a zajišťuje také třeba přenosy fotbalové Ligy mistrů. Řadu klientů kvůli přísným smlouvám nemůže CDN77 zmiňovat, během čtyřiadvaceti hodin už ale dokázala obsloužit přes miliardu unikátních uživatelů. To je necelá pětina globální populace s přístupem k internetu. Pomáhá k tomu mimo jiné vlastní síť desítek tisíc serverů po celém světě, do nichž firma během let investovala řádově nízké jednotky miliard korun.
Příležitost získat klienty od firem, které opustily trh, bude pokračovat.
Většina příjmů přichází z Evropy a USA, ale servery má CDN77 také v Jižní Americe nebo v Asii a na Blízkém východě. Odtud už generuje zhruba čtvrtinu tržeb. „Zatímco všechny hlavní CDN sítě fungují dobře v USA a EU, naše výhoda spočívá ve zbytku světa. Kvalita naší regionální sítě konzistentně překonává ostatní, zejména v oblastech, které jsou těžko obsloužitelné. Obsluha regionálního provozu často odemyká dlouhodobá partnerství s podniky a rostoucí podíl na peněžence,“ doplňuje Zdeněk Cendra.
Zvětšovat byznys a zlepšovat svou pozici na trhu pak české firmě umožňuje také stav konkurentů. Největšími hráči v oboru jsou společnosti Akamai, Cloudflare nebo Fastly. Během loňského roku však trh opustily Edgio nebo Qwilt a finanční ředitelka CDN77 Veronika Šišková podotýká, že výhoda českého hráče je mimo jiné v jeho ziskovosti, respektive dlouhodobé udržitelnosti celého byznysu. Od odcházejících společností už CDN77 získalo řadu klientů a svou pozici na trhu chce dále upevňovat.
Pro řadu klientů jsou její služby zajímavé i proto, že jde z těch největších o jediného neamerického hráče. „Příležitost získat klienty od firem, které opustily trh, bude pokračovat i v roce 2026, protože mnoho velkých klientů se nyní nachází v situaci, kdy mají větší podíl provozu na Akamai, než by preferovali. Tito klienti aktivně hledají diverzifikaci,“ doplňuje finanční ředitelka CDN77.
I nadále se přitom chystají na Vinohradech operovat v podobném počtu kolegů, zatímco konkurenční hráči mají řádově alespoň jednotky tisíc zaměstnanců. A přestože se někteří věnují i jiným oblastem než čistě CDN, v přepočtu příjmů na jednoho zaměstnance je CDN77 podle svých propočtů dvaapůlkrát až čtyřikrát větší než Akamai, Cloudflare či Fastly.