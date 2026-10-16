Tesla ukázala nový sporťák Roadster. S tryskami od SpaceX skáče přes auta, vyrábět se má v roce 2028
Na očekávaném voze pracovali inženýři Tesly i SpaceX. Závodní verze s tryskami zrychlí z nuly na sto pod sekundu. Cenu Tesla neprozradila.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Tesla ve čtvrtek večer texaského času předvedla druhou generaci sportovního elektromobilu Roadster, téměř devět let poté, co ho poprvé ukázala a začala na něj vybírat zálohy. V testovacím areálu SpaceX v McGregoru vyjel bílý dvoumístný vůz po zakřivené rampě, chvíli na ní visel vzhůru nohama, pak se odrazil, ve vzduchu se otočil a pomalu dosedl na zem. Později pomocí trysek přeskočil zbytek modelové řady včetně robotaxi Cybercab, Cybertrucku a tahače Semi. Výrobu šéf automobilky Elon Musk slibuje na rok 2028, cenu ale Tesla neoznámila.
Na voze se podílela Muskova vesmírná společnost SpaceX, jejíž technologii Tesla použila pro pohon trysek na stlačený studený plyn. Ten se ukládá do kompozitních tlakových nádob, kterými je podle automobilky vyplněný každý využitelný prostor ve voze – čím víc plynu, tím delší „let“. Zatímco SpaceX trysky už dlouho používá k manévrování ve vakuu, pro provoz v atmosféře bylo podle Tesly nutné vyvinout nový hardware i řízení.
Trysky mají Roadsteru pomoct obejít limit, na který naráží každé jiné auto, tedy přilnavost pneumatik. Podle toho, co Tesla píše na síti X, vyvinou čtyřikrát až pětkrát větší sílu, než jakou pneumatiky přenesou. Přítlak zvyšuje i sací systém, jehož ventilátory odsají zpod vozu tolik vzduchu, že ho udrží vzhůru nohama i v klidu. V režimu Track Mode se vůz sníží a vysune aktivní křídla, která pohánějí aktuátory vyvinuté pro humanoidního robota Optimus. Přítlak se podle automobilky blíží úrovni formule 1.
Roadster dostane tři verze. Základní dvoumístná Performance je určená na silnice a má aktivní aerodynamiku i sací systém, předvedené trysky ale podle magazínu Wired postrádá. Ty přidává až „závodní“ verze Thrust se zrychlením z nuly na 100 kilometrů v hodině pod jednu sekundu a jednomístná Rocket s plným letovým systémem, kterou Tesla nabízí jen na pozvání. Tesla slibuje dojezd přes 480 kilometrů a nejvyšší rychlost přes 370 kilometrů v hodině. Musk na akci dodal, že by vůz měl zvládnout i polovinu rychlosti zvuku.
Verze Rocket podle serveru Electrek není schválená pro provoz na veřejných silnicích. Rezervace Tesla znovu otevřela: zájemce hned zaplatí vratných 5 tisíc dolarů (110 tisíc korun) a zbylých 45 tisíc dolarů (980 tisíc korun) musí doplatit do deseti dnů, jinak rezervace propadne. Celková záloha 50 tisíc dolarů (1,1 milionu korun) je stejná jako v roce 2017. Tesla zálohy přijímá v USA, Kanadě a Číně, jak uvádí stanice CNBC.
Tři verze nového Roadsteru
- Performance: dvě místa, určená na silnice, aktivní aerodynamika a sací systém, bez trysek; rezervace za 50 tisíc dolarů (1,1 milionu korun).
- Thrust: dvě místa, „závodní“ verze se zadními tryskami na studený plyn, zrychlení 0–100 km/h pod jednu sekundu; záloha 250 tisíc dolarů (5,4 milionu korun).
- Rocket: jedno místo, plný letový systém, jen na pozvání, podle webu Tesly neschválená pro veřejné silnice a dostupná jen v některých regionech.
- Společné parametry: dojezd přes 480 km, nejvyšší rychlost přes 370 km/h, výroba od roku 2028, cena neoznámena.
Původní Roadster byl první vůz Tesly. Postavil ho na podvozku Lotusu Elise tým pod vedením zakládajícího šéfa firmy Martina Eberharda, zákazníkům ho firma dodávala v letech 2008 až 2012 v malých počtech a za zhruba 100 tisíc dolarů (2,2 milionu korun). Druhou generaci Tesla odhalila v listopadu 2017 jako překvapení na konci představení tahače Semi. Základní cenu tehdy stanovila na 200 tisíc dolarů (4,3 milionu korun), dodávky slibovala na rok 2020 a u edice Founders Series, omezené na tisíc kusů, si nechala zaplatit zálohu 250 tisíc dolarů (5,4 milionu korun).
Od tehdejších parametrů se nový Roadster v několika ohledech vzdálil. Tesla v roce 2017 slibovala čtyři místa v uspořádání 2+2, rychlost přes 400 kilometrů v hodině a dojezd téměř tisíc kilometrů. Dnes nabízí nejvýš dvě sedadla a dojezd, který, jak upozorňuje agentura Reuters, nedosahuje ani poloviny tehdejšího slibu. Zrychlení se naopak zlepšilo: už základní verze má být rychlejší než slibovaných 1,9 sekundy na 100 kilometrů v hodině. Vůz zůstane bez asistenčního systému FSD, podle Muska půjde o poslední model Tesly určený pro lidského řidiče.
Cestu k představení provázely odklady. Musk dodávky posouval v letech 2020, 2021, 2023 i 2024 a letos termín akce přesouval z dubna na srpen a pak na 1. října, kdy ji zmařilo špatné počasí. Bezpečnost u nového vozu ustupuje do pozadí. „Tohle není nutně auto optimalizované na bezpečnost,“ říká Musk. Už dříve varoval, že kdo klade bezpečnost na první místo, neměl by si Roadster kupovat.
Pro finance Tesly má vůz malý význam, Musk ho sám v roce 2023 označil za maličkost, která výsledky výrazně neovlivní. Automobilka se mezitím přeorientovává na autonomní řízení a robotiku: letos ukončila prodej modelů S a X, aby uvolnila kapacity pro výrobu robotů Optimus, a uvedla Cybercab bez volantu a pedálů.