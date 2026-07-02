Tesly jako ze sci-fi románů, bez volantu a pedálů, vyrazily do ulic. Pro Čechy to je daleká budoucnost
V americkém Austinu začalo ostré testování Cybercabů, takřka plně autonomních taxíků. Pro Čechy to je ale velmi vzdálená hudba budoucnosti.
Tesla tento týden pustila do ulic Austinu auto, které nemá volant ani pedály. Cybercab, dvoumístné robotaxi, jež Elon Musk ukázal už v říjnu 2024, se poprvé svezlo po veřejných silnicích v produkční podobě – tedy přesně tak, jak má vypadat, až (a pokud) začne vozit platící zákazníky. Firma o tom informovala krátkým videem na síti X, v němž vůz sám projíždí městským provozem.
Cesta k tomuto momentu trvala skoro dva roky. Sériová výroba Cybercabu odstartovala letos v únoru v Gigafactory Texas. Do teď ale všechny testovací vozy na ulicích měly klasický volant i pedály. Teprve nynější testy ukazují produkční kusy bez jakýchkoliv ovládacích prvků.
Načasování není náhodné. Americký Úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) minulý týden navrhl zrušit povinnost mít brzdový pedál u vozidel, která jsou konstruovaná výhradně pro řízení autonomním systémem. Návrh je zatím v připomínkovém řízení, ale očekává se, že projde ještě letos.
Podle dokumentace váží Cybercab přibližně 1 412 kilogramů, pohání ho jeden motor o výkonu 219 koní a baterie má kapacitu 48 kWh. Díky absenci volantu, pedálů i palubní desky má být nejúspornějším elektromobilem, jaký kdy Tesla postavila. Musk mluvil o ceně kolem 25 až 30 tisíc dolarů, tedy zhruba 550 až 650 tisíc korun.
Cybercab má Tesle pomoct dohnat Waymo, firmu ze skupiny Alphabet, která je v provozu autonomních taxíků napřed. Waymo aktuálně zvládá kolem 500 tisíc placených jízd bez řidiče týdně a do konce roku 2026 chce dosáhnout na milion – bez jakéhokoliv dohledu v autě, jen se vzdálenou asistencí.
Engineering tests of the first production Cybercab have begun in Austin pic.twitter.com/fk3KQvcE8a
— Tesla (@Tesla) June 30, 2026
Realita provozu ale zůstává komplikovaná pro obě strany. Server TechCrunch připomněl, že testovací vozy Tesly za poslední rok zažily řadu menších nehod, minimálně dvě z nich zavinili vzdálení operátoři, kteří převzali řízení na dálku.
Ani Waymo není bez chyby – kvůli potížím s vjezdem do uzavřených úseků dálnic i se zaplavenými silnicemi muselo letos svážet řadu vozů zpět do servisu.
Zůstává i praktická otázka: co se stane, když se Cybercab bez volantu porouchá uprostřed silnice a nikdo ho nemůže ani postrčit správným směrem? Tesla na to reaguje takzvaným průvodcem pro krizové situace, který popisuje, jak se s vozem spojit hlasem přes palubní mikrofony a přivolat vzdálenou asistenci. Fyzické ovládání ale nenabízí žádné.
Zlatě zbarvené Cybercaby se přitom už objevují i mimo Austin, desítky kusů byly vyfoceny na parkovišti v Dallasu, což naznačuje, že Tesla se chystá na širší nasazení. Kdy přesně firma pustí Cybercab k prvním platícím zákazníkům bez lidského dohledu, zůstává – jako už tolikrát u Muskových slibů – otevřenou otázkou.
Neví se ani to, kdy se těchto vozů (nebo obecněji vozů bez řidiče) dočká Evropa a Česko speciálně. Například z Nizozemí nebo z Británie už přicházejí první zprávy o testování a o tom, že tamní úřady vydaly souhlasy, v Česku jsou ale úředníci dosud neústupní a autonomních aut se tu jen tak nedočkáme.
Co se naopak ví, je, jak na tyto informace reagovaly akcie Tesly. A investoři jsou nadšení, takže za posledních pět dní její cenné papíry posílily o více než 10 procent, což je pro Muska dobrá zpráva – v posledních týdnech totiž technologické tituly dostávaly na burzách zabrat.