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Tesly jako ze sci-fi románů, bez volantu a pedálů, vyrazily do ulic. Pro Čechy to je daleká budoucnost

V americkém Austinu začalo ostré testování Cybercabů, takřka plně autonomních taxíků. Pro Čechy to je ale velmi vzdálená hudba budoucnosti.

Luboš KrečLuboš Kreč

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Foto: Tesla
Cybercab míří na tour po Evropě
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Tesla tento týden pustila do ulic Austinu auto, které nemá volant ani pedály. Cybercab, dvoumístné robotaxi, jež Elon Musk ukázal už v říjnu 2024, se poprvé svezlo po veřejných silnicích v produkční podobě – tedy přesně tak, jak má vypadat, až (a pokud) začne vozit platící zákazníky. Firma o tom informovala krátkým videem na síti X, v němž vůz sám projíždí městským provozem.

Cesta k tomuto momentu trvala skoro dva roky. Sériová výroba Cybercabu odstartovala letos v únoru v Gigafactory Texas. Do teď ale všechny testovací vozy na ulicích měly klasický volant i pedály. Teprve nynější testy ukazují produkční kusy bez jakýchkoliv ovládacích prvků.

Načasování není náhodné. Americký Úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) minulý týden navrhl zrušit povinnost mít brzdový pedál u vozidel, která jsou konstruovaná výhradně pro řízení autonomním systémem. Návrh je zatím v připomínkovém řízení, ale očekává se, že projde ještě letos.

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Podle dokumentace váží Cybercab přibližně 1 412 kilogramů, pohání ho jeden motor o výkonu 219 koní a baterie má kapacitu 48 kWh. Díky absenci volantu, pedálů i palubní desky má být nejúspornějším elektromobilem, jaký kdy Tesla postavila. Musk mluvil o ceně kolem 25 až 30 tisíc dolarů, tedy zhruba 550 až 650 tisíc korun.

Cybercab má Tesle pomoct dohnat Waymo, firmu ze skupiny Alphabet, která je v provozu autonomních taxíků napřed. Waymo aktuálně zvládá kolem 500 tisíc placených jízd bez řidiče týdně a do konce roku 2026 chce dosáhnout na milion – bez jakéhokoliv dohledu v autě, jen se vzdálenou asistencí.

Realita provozu ale zůstává komplikovaná pro obě strany. Server TechCrunch připomněl, že testovací vozy Tesly za poslední rok zažily řadu menších nehod, minimálně dvě z nich zavinili vzdálení operátoři, kteří převzali řízení na dálku.

Ani Waymo není bez chyby – kvůli potížím s vjezdem do uzavřených úseků dálnic i se zaplavenými silnicemi muselo letos svážet řadu vozů zpět do servisu.

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Foto: Google Finance / CzechCrunch

Zůstává i praktická otázka: co se stane, když se Cybercab bez volantu porouchá uprostřed silnice a nikdo ho nemůže ani postrčit správným směrem? Tesla na to reaguje takzvaným průvodcem pro krizové situace, který popisuje, jak se s vozem spojit hlasem přes palubní mikrofony a přivolat vzdálenou asistenci. Fyzické ovládání ale nenabízí žádné.

Zlatě zbarvené Cybercaby se přitom už objevují i mimo Austin, desítky kusů byly vyfoceny na parkovišti v Dallasu, což naznačuje, že Tesla se chystá na širší nasazení. Kdy přesně firma pustí Cybercab k prvním platícím zákazníkům bez lidského dohledu, zůstává – jako už tolikrát u Muskových slibů – otevřenou otázkou.

Neví se ani to, kdy se těchto vozů (nebo obecněji vozů bez řidiče) dočká Evropa a Česko speciálně. Například z Nizozemí nebo z Británie už přicházejí první zprávy o testování a o tom, že tamní úřady vydaly souhlasy, v Česku jsou ale úředníci dosud neústupní a autonomních aut se tu jen tak nedočkáme.

Co se naopak ví, je, jak na tyto informace reagovaly akcie Tesly. A investoři jsou nadšení, takže za posledních pět dní její cenné papíry posílily o více než 10 procent, což je pro Muska dobrá zpráva – v posledních týdnech totiž technologické tituly dostávaly na burzách zabrat.

Související témata:TeslaElon Musk
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