Těšte se na pokračování skvělého sci-fi, které se natáčelo v Praze. V kultovním kyberpunku uvidíte i Žižkov
Co chystá Netflix, HBO Max, Disney, Apple TV, Amazon Prime Video, SkyShowtime a česká kina v říjnu? Přichází nová Godzilla, Rocky i Hunger Games.
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Je listopad. To znamená, že venku být nechcete. Takže radši buďte doma. A pusťte si pokračování jednoho z nejkultovnějších sci-fi všech dob, které navíc vznikalo třeba u žižkovského tunelu v Praze i jinde po Česku. Na obrazovky totiž míří nový Blade Runner proslavený Harrisonem Fordem v osmdesátkách i Ryanem Goslingem o pětatřicet let později. Ale jestli vás zrovna kyberpunk neláká, co třeba nový Pán prstenů?
4. listopadu
Znovu vdaná císařovna – Disney+
Tenhle fenomén začal jako korejský komiks – a teď je z něj pompézní intrikářská romance o zrazené i zamilované šlechtičně na Disney+. Seriál se navíc natáčel v Česku!
5. listopadu
Uvidíš všechno – kino
Elizabeth Holmes je jedna z nejvíc proslulých podvodnic současnosti. A než zakladatelka Theranosu nastoupila do vězení, pozvala si domů provokativního filmaře Nathan Fielder. Co vzniklo, je You Can See Everything. Dokument říznutý thrillerem a komedií, který se prý těžko popisuje a je nutné ho vidět.
Divoký kůň Devítka – kino
Starý agent, mladý agent, Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi a režisér podepsaný pod snímkem V Bruggách. Očekáváme špetku špionů a hodně hlášek.
Povstání za svobodu – kino
Historická věrnost zase dostane na zadek, ale středověkých filmů s nějakým tím mečováním není nikdy dost. Andrew Garfield a banda šedo-hnědo-blátivě-špinavých vesničanů se vzepře útlaku šlechty.
6. listopadu
Godzilla Minus Zero – kino
Film navazující na godzillácký snímek Minus One, který se opravdu povedl. Obří monstrum řádí tam, kde mu to sluší nejvíc – v poválečném Japonsku.
11. listopadu
Pán prstenů: Prsteny moci – Amazon Prime Video
Rings of Power nikdy nebyly až tak špatné, jak zlé jazyky na internetu tvrdí. Uměly být hodně slabé, to ano, a spousta scenáristických rozhodnutí byla tragická. Jenže taky dovedly přinést pár tolkienovských okamžiků. Jestli si kritiku fanoušků filmaři konečně vzali k srdci, prozradí třetí řada.
12. listopadu
Ebenezer: Vánoční koleda – kino
Dickensovská vánoční klasika o zlém skrblíkovi tentokrát říznutá temnou fantasy a s Johnnym Deppem nebo Ianem McKellenem. Ehhh, Oscar z toho nebude, ale předvánoční pokoukání, proč ne.
19. listopadu
Já, Rocky – kino
Film o tom, jak Sylvester Stallone natočil Rockyho. A nejspíš neuvěříte, že filmaři neomladili skutečného Stallonea. Anthony Ippolito je svému vzoru podobný nejen v obličeji, ale snad ještě víc typickým hlasem.
Cizinec – kino
Albert Camus je jedno z nejdůležitějších jmen moderní filozofie. Jeho stěžejní knižní dílo existencionalismu nyní uvidíte v dramatické, mrazivé a pro leckoho stravitelnější podobě v kinech.
Hunger Games: Úsvit sklizně – kino
Zpátky do Panemu! V novém snímku slavného jména uvidíte přerod Haymitche Abernathyho z nadšeného mladíka do muže, kterého jste poznali v prvních filmech.
Máma a Táta jsou Boží – kino
Když se čeští filmaři pustí do fantasy nebo superschopností, nepříjemně nám v hlavě zvoní tisíc alarmů. Ale film o mámě a tátovi, kteří jsou ve skutečnosti slovanskými bohy, se prý povedl. Třeba překvapí podobně příjemně jako Princezna zakletá v čase.
20. listopadu
Percy Jackson a Olympané – Disney+
Řecká mytologie v moderním světě a sympatičtí mladí hrdinové se vrací ve třetí řadě povedeného seriálu. A jestli znáte filmového Percyho, ten seriálový je asi sedmnáctkrát lepší.
25. listopadu
Blade Runner 2099 – Amazon Prime Video
Kyberpunková klasika je zpět. A tentokrát coby seriál. Dokonce natáčený v Praze. Třeba u Žižkovského tunelu. Připravte se na svět, kde se replikanti dostali k moci – a s tím spojené otázky toho, co to ještě znamená být člověk. A jestli androidi sní o elektrických ovečkách.
Hexe: Magický svět – kino
Nová disneyovka o holce, která získá magické schopnosti a dostane se do světa čar a kouzel, woo hoo, taky se tak moc těšíte? Ne? No, my asi taky ne, ale tipujeme, že vaše dcery jo!
Komáří pohár – Netflix
Válečný film o partě kamarádů-fotbalistů, kteří nastoupili k mariňákům. Kéž by se aspoň přiblížil legendárnímu Pacifiku!
26. listopadu
Milovaný – kino
Vždy charismatický Javier Bardem coby oslavovaný i nechvalně proslulý filmař vracející se domů, aby natočil nový film. A aby se potkal s dcerou, kterou nikdy nepoznal.
Thankskilling Day – kino
V Česku vzniká klasický slasher horor? V Česku vzniká klasický slasher horor! Velká očekávání nemáme, ale maličkou naději v to, že to třeba bude příjemné překvapení, taky…
Všichni fotři jsou lotři – kino
Rodina Jebalových, Ben Stiller, Robert De Niro a boomerský humor. Jestli jste se smáli u předchozích dílů, budete se smát i teď. My moc ne, ale tisíc lidí, tisíc chutí.