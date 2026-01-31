Thajsko dávno není jen pro batůžkáře. Přibyly další přímé lety a už nejen z Prahy
Přímé lety z Prahy, Brna a Bratislavy otevírají Thajsko stále většímu počtu Čechů. Během zimy tam míří rodiny, páry ve středním věku i senioři.
Útěk ze středoevropské zimy do tepla Asie přestává být výsadou batůžkářů a digitálních nomádů. Pro stále více Čechů se exotické destinace stávají běžnou součástí zimního cestovatelského kalendáře – podobně jako dřív Alpy nebo Kanárské ostrovy. Jednou z destinací, která se v posledních sezónách vrací mezi stálice, je Thajsko.
Zájem o něj roste napříč generacemi. Vedle párů a dobrodružnějších cestovatelů ho stále častěji volí i rodiny s dětmi nebo senioři, kteří hledají kombinaci tepla, bezpečí a dobré infrastruktury. „Thajsko v tomhle směru nabízí něco, co mnoho jiných exotických destinací ne – relativně jednoduchou logistiku, kvalitní hotely a zároveň silný zážitkový rozměr mimo resorty,“ říká mluvčí Čedoku Klára Divíšková.
Velkou roli v tom hrají přímé lety. „Ještě před pár lety, zhruba do roku 2022, znamenala cesta do Thajska téměř vždy přestup v některém z velkých evropských hubů, jako je Frankfurt, Vídeň nebo Dauhá,“ uvádí Divíšková. Zlom přišel v posledních dvou, třech letech, kdy se začaly ve větším rozsahu objevovat přímé charterové lety z Prahy a od zimy 2023 poprvé v historii také z Brna. Dnes mohou Češi do Thajska letět z Prahy, Brna nebo i Bratislavy, a přímé spojení tak už není výsadou hlavního města.
Cestování na dlouhé vzdálenosti se posouvá blíž standardu, na jaký jsou lidé zvyklí u evropských destinací.
Právě z těchto tří měst nabízí přímé lety i Čedok. „Na palubě dálkových letadel typu Dreamliner mají klienti možnost zvolit si komfortnější sedadla v byznys třídě, což posouvá cestování na dlouhé vzdálenosti blíž standardu, na jaký jsou lidé zvyklí u evropských destinací,“ doplňuje Divíšková.
„Pro část klientů je navíc zásadní právě to, že mohou vyrazit přímo z regionu bez nutnosti dojíždět do Prahy nebo řešit přestupy,“ dodává. Mezi nejvyhledávanější oblasti patří dlouhodobě jih Thajska. Přímé lety míří například na Phuket nebo do Krabi, odkud se cestovatelé dostanou i do dalších lokalit, jako jsou Khao Lak, Ko Lanta nebo menší ostrovy v Andamanském moři. Každá z oblastí přitom nabízí trochu jiný typ dovolené.
Zatímco Phuket láká na živější atmosféru, širší nabídku aktivit a noční trhy, Khao Lak je oblíbený spíš u těch, kdo hledají klid, dlouhé pláže a přírodu. Právě možnost kombinovat různé typy zážitků je jedním z důvodů, proč si Thajsko drží silnou pozici i v konkurenci dalších exotických destinací. Podle dat Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) se Thajsko dlouhodobě umisťuje na prvních třech místech mezi nejoblíbenějšími exotickými destinacemi Čechů, spolu se Zanzibarem a Dominikánskou republikou.
Hlavní turistická sezona v Thajsku trvá zhruba od listopadu do dubna, kdy v oblasti panuje sušší klima a příjemné teploty. Právě v tomto období míří do země největší počet evropských turistů. Pro české cestovatele je to ideální kombinace – v době, kdy je doma zima a krátké dny, mohou strávit dovolenou v tropickém počasí bez extrémních veder a monzunových dešťů.
A rozhodně nejen na pláži nebo u bazénu. Na programu dovolených jsou tu například lodní výlety do zálivu Phang Nga s ikonickým ostrovem Jamese Bonda, celodenní plavby na ostrovy Phi Phi s tyrkysovou vodou a šnorchlováním nebo výpravy do národního parku Khao Sok s deštným pralesem a plavbou po jezeře Ratchaprapa. Velký zájem je také o etické sloní rezervace, kde se návštěvníci seznamují se záchrannými programy pro slony. Na Phuketu pak přibývají i zážitky jako kuchařské kurzy, vodní sporty, potápění nebo návštěvy nočních trhů, které patří k hlavním lákadlům místní kultury.
Co v Thajsku určitě ochutnat
Thajská kuchyně patří k hlavním důvodům, proč se lidé do země vracejí. Kombinuje sladké, kyselé, pálivé i slané chutě a nabízí obrovskou pestrost.
Pad Thai – smažené rýžové nudle s vejcem, zeleninou, tofu nebo krevetami.
Tom yum – pikantně-kyselá polévka s krevetami, citronovou trávou a limetkou.
Green curry – zelené kari s kokosovým mlékem a masem nebo mořskými plody.
Massaman curry – jemnější kari s bramborami a masem, často přirovnávané k „thajskému guláši“.
Mango sticky rice – lepkavá rýže s kokosovým mlékem a čerstvým mangem.
Dalším faktorem, který z Thajska dělá dlouhodobě silnou destinaci, jsou místní ceny. I když samotný let a ubytování představují větší investici, běžné stravování v lokálních restauracích nebo street food zůstávají v porovnání s Evropou cenově velmi dostupné. Typické jídlo z pouličního stánku vyjde často na 60 až 120 bahtů, tedy zhruba 40 až 85 korun, hlavní chod v místní restauraci pak obvykle na 70 až 140 korun. Právě kombinace kvalitních hotelů a levného jídla mimo resorty je pro část klientů důležitým argumentem, proč se do Thajska vracejí opakovaně.
„Z pohledu administrativy patří Thajsko mezi relativně jednoduché destinace. Pro turistické pobyty do 60 dnů není potřeba vízum, cestovatelé musí mít pouze pas platný minimálně šest měsíců po návratu a před cestou vyplnit digitální příjezdový formulář,“ říká Klára Divíšková na závěr.
Stejně tak s očkováním je situace poměrně jednoduchá. Žádná nejsou povinná, doporučuje se však standardní ochrana proti žloutence typu A a B. Cestovní kanceláře zároveň upozorňují na základní místní zvyklosti, například vhodné oblečení při návštěvě chrámů nebo nutnost používat balenou vodu.
