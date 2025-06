Tohle je nový Xbox. Už to není krabice, ale přenosná konzole do ruky, na které běží Windows

Uložit 0

Konzole Xbox jsou dlouhodobě ve stínu konkurenčního PlayStationu a Switche. Nyní se Microsoft svou herní značku pokusí nakopnout přenosnou novinkou do ruky – už to není krabice na stůl či do poličky, ale samostatný herní handheld. Na kterém si zahrajete nejen tituly od Microsoftu.

O tomhle zařízení se dlouho spekulovalo. Teď ho Microsoft ve spolupráci s firmou Asus, známým výrobcem nejen herního hardwaru, potvrdil. Technologické společnosti představují ruční konzoli ROG Xbox Ally, která koncem roku vyjde v základní i výkonnější verzi. A pokračuje v trendu toho, že Xbox už dávno není jen klasická konzole, ale tak trochu nálepka pro všechny videoherní projekty, služby a produkty Microsoftu.

Na nové konzoli poběží systém Windows 11 osekaný o prvky, které herní zařízení nepotřebuje. Navíc nabídne nejen rozsáhlou knihovnu her z microsoftího Game Passu či platformy Battle.net (třeba Diablo), která pod Microsoft díky rekordnímu nákupu patří. Ale využijete na něm i tituly z konkurenčních obchodů jako Steam nebo GOG. Nebo hraní skrz xboxovský cloud. Případně si pustíte Discord.

Obě verze Xbox Ally jsou na pohled téměř totožné. Disponují sedmipalcovou full HD obrazovkou, rozměry činí 290,8 na 121,5 milimetru s tloušťkou 50,7 milimetru. Verze Ally X nabídne procesor Ryzen AI Z2 Extreme od AMD a 24 gigabajtů operační paměti s terabajtovým úložištěm a hmotností 715 gramů. Základní model je o pár desítek gramů lehčí, má o něco méně silnou baterii, poloviční úložiště, 16 GB RAM a procesor bez přízviska Extreme.

Cena ROG Xbox Ally zatím nebyla odhalena. Nicméně dva roky starý herní handheld ROG Ally od Asusu, na kterém ještě s Microsoftem nespolupracoval, na český trh dorazil s cenou těsně pod 20 tisíc korun. O rok později vydaná vylepšená verze, kterou novinka výkonem překonává, byla o pár tisíc dražší. Domácí hráče také nepotěší skutečnost, že Česko není v seznamu zemí, kde kolem Vánoc novinka vyjde. Nicméně do sousedního Německa se dostane.