Tolik hvězd, až oči přecházejí. Nejprodávanější Mercedes drží v elektrice krok a zvládne i dlouhé trasy
Prodeje elektrického GLC se ve třetím čtvrtletí více než ztrojnásobily. Vyzkoušeli jsme, čím zákazníky láká a kde má slabinu.
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Značka Mercedes neprochází nejlepším obdobím. Stejně jako další německé automobilky je právě uprostřed tvrdé transformace: loni kvůli propadu v Číně, clům a drahé elektrifikaci přišla zhruba o polovinu zisku a ve třetím čtvrtletí její divizi osobních aut znovu spadl provozní zisk. Pokud je pro automobilku ze Stuttgartu nějaký model v téhle situaci naprosto zásadní, je to GLC. My jsme si vyzkoušeli jeho novou vrcholnou elektrickou verzi.
Na model, který má zastat tak velkou roli, je GLC vlastně mladík. Jeho příběh začal v roce 2008, kdy z linky v Brémách sjelo hranaté SUV s názvem GLK postavené na základech třídy C. O sedm let později Mercedes model přejmenoval na GLC a zakulatil mu tvary, což se vyplatilo. Už v roce 2017 měl na kontě přes milion prodaných kusů a dlouhodobě patří k nejprodávanějším vozům značky na světě. Pokud má Mercedes s elektromobily uspět, mělo by to být právě s ním.
První čísla jsou povzbudivá. Firma vůz představila loni v září na mnichovském autosalonu IAA a vyrábí ho v Brémách na stejné lince jako spalovací a hybridní GLC. Ve třetím čtvrtletí letošního roku automobilka zaznamenala nejvyšší prodeje elektromobilů ve své historii a hlavním tahounem bylo právě elektrické GLC, u kterého se čísla oproti předchozímu kvartálu více než ztrojnásobila, jak napsal odborný server Electrive.
Navenek elektrické GLC prozradí hlavně nová maska, která se za příplatek rozzáří 942 světelnými body a podsvícenou hvězdou. Lidé na ni při jízdě nápadně často reagují. Vrcholná verze 400 4MATIC stojí jako první na nové platformě MB.EA s 800voltovou architekturou. Dva elektromotory dávají dohromady 360 kilowattů, tedy 489 koní, a točivý moment 800 newtonmetrů. Na stovku to zvládne za 4,3 sekundy, maximálka je 210 kilometrů v hodině a zrychlení přichází doslova ihned. Přední motor přitom funguje jen jako posilovač, a když není potřeba, auto ho úplně odpojí.
Mercedes si dal záležet i na hospodaření s energií. Zadní náprava má u elektromobilů nezvyklou dvoustupňovou převodovku a rekuperace podle automobilky zvládne přes 99 procent běžného brzdění. Baterie s využitelnou kapacitou 94 kilowatthodin má podle normy WLTP vystačit až na 713 kilometrů, s 20palcovými koly a bohatší výbavou je homologovaný dojezd 650 kilometrů. Při popojíždění po městě tak GLC nespotřebovalo skoro nic a v efektivitě patřilo k tomu nejlepšímu, s čím jsme zatím jezdili.
Slabinou elektromobilů bývá nabíjení, ani tady ale GLC neztrácí. Na rychlonabíječce přijme až 330 kilowattů, z deseti na 80 procent se nabije za 22 minut a za deset minut si podle konfigurace doplní energii až na 305 kilometrů. Na silnici pak díky vzduchovému podvozku doslova pluje, a přitom působí stabilně a bytelně.
Uvnitř je to takový luxusní jezdící obývák s obří obrazovkou. Tou je Hyperscreen za zhruba 38 tisíc korun, tedy skleněný panel přes celou palubní desku o úhlopříčce skoro 100 centimetrů. Potěšilo nás, že většinu funkcí lze najít na jedno kliknutí a že na volantu zůstala fyzická tlačítka. Zaujalo také skutečné dřevo, veganská koženka místo pravé kůže a panoramatická střecha, kterou jde zmatnit nebo rozsvítit 162 hvězdami. Pochvalu si zaslouží i zvuková soustava Burmester, i když zvukových a ambientních režimů je možná až zbytečně mnoho.
Na délku má GLC 4,85 metru a váží přes 2,5 tuny, přesto se s ním díky 360stupňové kameře, automatickému parkování a natáčení zadních kol až o 4,5 stupně parkuje překvapivě snadno. Kufr pojme 570 litrů, po sklopení sedadel 1 740 litrů a pod přední kapotou je ukrytých dalších 128 litrů. Výtku máme v podstatě jedinou, a to k bezdrátové nabíječce telefonu. Když přes CarPlay běží mapy i hudba, mobil se na ní velmi rychle přehřívá a chlazení je ve srovnání s jinými novinkami bohužel nedostatečné.
Levný kousek to ale není. Verze 400 4MATIC začíná v Česku na 1 778 700 korunách, testovaný kus v metalické modré by stál ještě o něco víc, konkrétně 2 329 782 korun. To ale zhruba odpovídá cenám konkurence – zejména novému BMW iX3 nebo rodinnému Volvu EX60.