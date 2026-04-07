Tradiční cihly a stamilionové cíle. Investiční platformu CreditShare přebírá nová krev
Dosud financovali projekty v desítkách milionů, nově plánují jít do stovek. Platforma CreditShare mění vlastníka a míří pod křídla skupiny LongRiver.
Dosud fungovali pod křídly tradiční bankovní skupiny, kde poskytovali stabilní úvěry do nemovitostí. Nyní ale investiční platforma CreditShare mění majitele a pod vedením ostřílených finančníků plánuje začít naplno využívat prostor, který na investičním trhu pro crowdfundingovou platformu specializovanou na prémiové nemovitosti vidí. Hlavní cíl? Znásobit objemy financovaných projektů a propojit investice do realit s dravým technologickým světem.
Dosavadní majitel, skupina Creditas, firmu na začátku letošního roku prodal dvojici českých investorů Lukáši Hartlovi a Janu Svobodovi. Ti za sebou mají dlouholetou historii v oboru – Hartl v minulosti úspěšně restrukturalizoval Ney spořitelní družstvo, Svoboda zase dvacet let řídí technologické a realitní fondy. Zatímco původní vlastník se hodlá nadále soustředit primárně na své klíčové bankovní služby, noví majitelé chtějí celou platformu pro skupinové investování do mnohamilionových realitních projektů znatelně posunout.
Zatímco historicky se objem profinancovaných projektů pohyboval v nižších desítkách milionů korun ročně, nové plány jsou výrazně ambicióznější. Cílem pro rok 2026 jsou už vyšší stovky milionů korun. Klíčovou roli v této transformaci hraje investiční skupina LongRiver, která do transakce vstupuje jako strategický partner. Přináší totiž nejen kapitál, ale především technologické know-how a zkušenosti se škálováním.
„Firma CreditShare stojí na velmi pevných základech. Vidíme v ní značný potenciál a chceme ji dále rozvíjet, aby se stala zajímavou alternativou jak pro investory, tak pro podnikatele hledající financování nemovitostních projektů,“ vysvětluje Hartl.
Navzdory plánovanému růstu si CreditShare chce zachovat dosavadní pověst, která ji odlišuje od podobných platforem zaměřených na demokratizaci realitních investic. „Nikdy nebudeme masovým tržištěm, kde investoři najdou desítky nabídek,“ říká Hartl. V jeho vizi působí CreditShare naopak jako kurátor – potvrzuje to přísný systém řízení rizik, kterým z dvanácti projektů analyzovaných v posledních měsících prošel jediný.
Jak funguje úvěrový crowdfunding
Úvěrový crowdfunding (skupinové financování) umožňuje realitním projektům získat kapitál od většího množství drobných investorů. Ti se společně skládají na cílovou částku a za poskytnutí svých prostředků získávají úrok.
- Do projektů se lze zapojit i s nižšími částkami (minimální vklad u CreditShare je 500 korun).
- Každý projekt má předem stanovenou úrokovou sazbu a fixní dobu splatnosti.
- Úvěry jsou kryté zástavním právem ke konkrétní nemovitosti v České republice.
- Pokud investor potřebuje své prostředky dříve, může svůj podíl předčasně nabídnout k odkupu ostatním uživatelům na elektronické vývěsce (sekundárním trhu).
Zajímavý je i širší kontext celého obchodu. Skupina LongRiver je na trhu známá tím, že aktivně buduje infrastrukturu v oblasti digitálních aktiv a kryptoměn, nedávno například oznámila propojení tradičních financí s kryptoměnovými aktivy pod značkou DASE. Nabízí se tedy otázka, jak do této skládačky zapadá čistě nemovitostní platforma?
Podle nového vedení se CreditShare má stát stabilním pilířem zaměřeným na reálná aktiva. Vzhledem k tomu, že disponuje licencí České národní banky pro služby skupinového financování, má v očích klientů zvyklých spíše na vyšší volatilitu digitálních měn fungovat jako zajímavá konzervativní alternativa s výnosem 7 až 10 procent ročně.
„Samozřejmě sledujeme technologie kolem tokenizace a využití blockchainu pro snazší převody vlastnických práv a obchodování s nemovitostními podíly. V rámci CreditShare zatím ale spíše okrajově,“ dodává Hartl, podle kterého by případné nasazování nových decentralizovaných technologií probíhalo jako postupná evoluce, nikoli překotná revoluce.
Podíl na prémiové nemovitosti od pětistovky
Ukázkou opatrného, ale prémiového přístupu je první projekt, kterým platforma odstartovala svou pilotní fázi provozu pod novým vedením. Investorům dává možnost podílet se na financování bytové jednotky v pražském komplexu Palác Dlouhá.
Prostor o rozloze 118 metrů čtverečních s odhadní cenou 25 milionů korun bude primárně sloužit produkčním agenturám pro natáčení filmů a reklam, přičemž hluchá místa vykryjí krátkodobé pronájmy na digitálních platformách.
Cílová částka úvěru činí 15 milionů korun. Ukazatel LTV (Loan to Value, poměr výše úvěru k hodnotě zajištění) přitom dosahuje hodnoty 60 procent. Investorům projekt nabízí fixní výnos osm procent ročně se splatností jistiny i úroků za 12 měsíců. O lokalitu kombinující historickou atmosféru Starého Města s perfektní dostupností je dlouhodobě vysoký zájem. Zbývá šest dní, ale už teď projekt podpořilo 84 investorů, kteří do něj vložili 7,8 milionu korun, téměř polovinu cílové částky.
Pro investory je platforma CreditShare bez vstupních poplatků. Z investice si strhává pouze odměnu za úspěch ve výši 0,75 procenta ročně, která u vkladů nad milion korun zcela odpadá. Vložené prostředky až do spuštění investičního projektu investorům navíc úročí sazbou odvíjející se od oficiální REPO sazby, aktuálně 3,25 procenta ročně.
„Český investiční svět se profesionalizuje a vedle větších hráčů vidíme prostor pro jasně profilovanou platformu. CreditShare budujeme jako kvalitativně orientovaného kurátora s důrazem na transparentnost a dlouhodobé vztahy,“ shodují se oba zástupci nového vedení.