Sociální síť Twitter je od svého převzetí Elonem Muskem zdrojem podivuhodných informací. Především kvůli prohlášením excentrického miliardáře, který pro kontroverzní čin nebo slova nejde daleko, ale i kvůli rozhodnutím nutně nesouvisejícím se šéfem Tesly nebo SpaceX. Teď například firma dala do aukce hromadu vybavení ze svého sanfranciského sídla.

Chcete si koupit svítícího modrého ptáčka z loga Twitteru? V okamžiku vydání tohoto článku vám na to stačí 20,5 tisíce dolarů, ani ne půl milionu korun. Ale máte na to čas jen do dnešního večera, kdy online aukce společnosti Heritage Global Partners končí. Neonové logo je nicméně jen jedním z několika stovek předmětů z hlavních kanceláří Twitteru, které firma rozprodává.

V nabídce jsou luxusní kávovary, pohovky, židle, stoly, akustické kabiny, televize i drobnější kancelářské vybavení. Anebo dvoumetrový květináč ve tvaru zavináče, znaku používaného k identifikaci uživatelů Twitteru. Nejnižší možný příhoz, jenž by vám neobvyklý doplněk domácnosti získal, byla v okamžiku vydání článku 8 250 dolarů, zhruba 180 tisíc korun.

Zlé jazyky by tak snadno mohly šuškat o propojení aukce a současných problémů Twitteru. Hlavní témata spojovaná s firmou v poslední době jsou totiž její ekonomická situace – včetně neplacení nájmu – a identita nového CEO. Muskovo vedení Twitteru se totiž nesetkalo s úplným pochopením uživatelů sociální sítě. A odráží se i na výsledcích firmy. I proto se po veřejné anketě rozhodl Musk přenechat svůj post stále nenalezenému nástupci.

Musk, který za Twitter na podzim zaplatil 44 miliard dolarů (téměř bilion korun) krátce nato přiznal, že služba očekává „masivní pokles příjmů“. Dokonce varoval, že by mohla zbankrotovat, pokud nezíská potřebné prostředky. Zástupce aukční společnosti Heritage Global Partners nicméně pro časopis Fortune uvedl, že dražba s hrazením nákladů za koupi Twitteru nemá nic společného. „Příjmy z prodeje pár počítačů a židlí tyto výdaje nepokryjí. Kdo si myslí opak, je hlupák,“ prohlásil.

Za důvod snížených tržeb Musk označil údajný tlak aktivistů na inzerenty, aby na sociální síť neumisťovali reklamu. Jeden z nejbohatších lidí světa totiž po svém příchodu uvolnil dosavadní přísnější obsahová pravidla, což mělo umožnit snazší šíření nevhodného obsahu. Po uživatelském hlasování zpátky na platformu například pozval Donalda Trumpa.

Twitter navíc čelí potížím kvůli zmíněnému neplacení nájemného. A to včetně centrály v San Francisku, kde jej kvůli tomu žaluje pronajímatel. Zaměstnanci firmy měli být ze stejného důvodu nedávno vykázáni ze singapurských kanceláří. Místa přitom potřebují méně než dřív, pod Muskovým vedením byla z firmy propuštěna již více než polovina z původních 7 500 zaměstnanců. Zrušila se i řada zaměstnaneckých výhod včetně firmou hrazených obědů.

A zatímco někteří nad Muskovým radikálním počínáním kroutí hlavou, jiní ho chápou. Například zakladatel několika technologických firem i investičního portálu Jakub Rož ve svém komentáři pro CzechCrunch napsal: „Twitter je dlouhodobě ztrátovou firmou a to první, co Elon Musk potřebuje, je udělat z něj profitabilní byznys. A k tomu vede jediná cesta – extrémně ho zeštíhlit a maximálně osekat náklady.“

S přispěním ČTK.