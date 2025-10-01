Týden inovací, událost roku pro startupy, firmy a investory, přivítá experty z OpenAi i Canvy
9. a 10. října do pražského ČSOB Kampusu dorazí okolo tří set řečníků, padesát z nich ze zahraničí. Kromě nich ale i desítky startupů a investorů.
Největší akce zaměřená na umělou inteligenci a inovace v Česku, Týden inovací, se letos odehraje už podesáté a ambice má vyšší než kdy dřív. Do Prahy dorazí třeba Abran Maldonado z OpenAI nebo Meagan Loyst, zakladatelka komunity GenZ VCs.
„Z Týdne inovací se stává skutečně mezinárodní událost. Komunikační kampaň zaměřujeme nejen na Českou republiku, zveme i zahraniční návštěvníky, protože chceme Česko prezentovat světu jako místo, které se aktivně podílí na vytváření globální budoucnosti,“ říká Lukáš Sedláček, historik, politolog, zakladatel akce a také autor knihy Nazí v AI době, jejíž křest se tu také uskuteční.
A dodává, že letos se na akci představí například britský filozof, diplomat a vědec Stephen Cave, ředitel Leverhulme Centre for the Future of Intelligence na University of Cambridge, který se ve svém výzkumu zaměřuje na souvislosti etiky umělé inteligence, robotiky a filozofie (ne)smrtelnosti.
Hlavní událost letošního 10. ročníku proběhne 9. a 10. října v ČSOB Kampusu v pražských Radlicích. Budou se řešit témata, jako je umělá inteligence a její geopolitické souvislosti, kybernetická bezpečnost, dezinformace, fundraising pro startupy i filozofické otázky prodlužování života. Vstupenky na akci jsou v prodeji online.
Během dvou dnů se na pódiích vystřídá přes 300 řečníků. Program Týdne inovací se odehraje na čtyřech scénách, které nabídnou diskuzní panely zaměřené na celou řadu důležitých témat, proběhne i na 150 seminářů. Představí se i více než stovka projektů a v hlavním programu nebude chybět 45 startupů z tuzemska i devíti evropských zemí. Účast potvrdilo také více než 30 zástupců venture kapitálových fondů z Česka i ze Spojeného království, Izraele, Polska, Německa či San Franciska. Součástí bude i Soutěž zakladatelek, tedy žen, které vedou zajímavé byznysové projekty.
Z tuzemských hostů tu bude například Jan Romportl či Michal Pěchouček.
„Týden inovací má smysl ale jen tehdy, když nabídne víc než jen inspiraci – kontakty, dohody a někdy i první investice,“ říká Lukáš Sedláček. A jak sám dodává, tento ročník se snaží ještě silněji propojit startupovou scénu s investory. „Startupová scéna je živým motorem inovací. A právě propojení s investory a byznysem často rozhoduje o tom, zda se z nápadu stane průlomová změna. Diskutovat se bude o možných cestách vedoucích k úspěchu, o nových způsobech hledání vhodných investorů, o přehodnocování rizik, výnosů a načasování trhu ze strany investorů a o mnoha dalších zásadních tématech,“ doplňuje.
Kromě Stephena Cavea pozvání na Týden inovací přijal ambasador společnosti OpenAI Abran Maldonado. Dalšími hosty budou například Meagan Loyst, zakladatelka a CEO GenZ VCs, největší globální komunity mladých představitelů venture kapitálových fondů, andělských investorů, zakladatelů a startupových nadšenců. Přijede také Mohamed Hedi Karray, profesor na Université de Technologie de Tarbes a programový manažer v European Innovation Council, či Ryan (Ra) James Kamp z Quantum System Revelation. Do debaty se v rámci panelových diskuzí zapojí Ian Phillips, ředitel oddělení globálních komunikací OSN.
Z tuzemských hostů tu budou mimo jiné ředitel Centra umělé inteligence (AIC) a investor do technologií Michal Pěchouček, zakladatel českého startupu se statusem miliardového jednorožce Mews Richard Valtr, výzkumník v oblasti AI Jan Romportl, Senta Čermáková, expertka v oboru nových technologií, či Simona Kijonková, zakladatelka JSK Investment, a mnoho dalších.
Týden inovací ale není jen další klasická konference, kde si sednete do sálu a posloucháte řečníky. Na hlavních scénách probíhají přednášky a panelové diskuse. Kdo chce jít víc do hloubky, může zamířit na semináře, kde se probírají praktická témata. Třeba kritický HR gameplan nebo jak si postavit svého AI asistenta. Velký důraz se klade na networking, proto během Týdne inovací funguje speciální aplikace, která propojuje startupy s investory a umožňuje domluvit si osobní schůzky přímo na místě.
Jednou z nejživějších částí Týdne inovací bývá také Expo zóna. Návštěvníci si tu můžou projít víc než stovku projektů z oblastí, jako je AI, ochrana životního prostředí, zdravotnictví, fintech, blockchain nebo robotika. Dorazí i zástupce Canvy. Ta na místě nabídne nejen vlastní interaktivní zónu, ale i seminář s šéfem české pobočky.
Zaujmout mohou i firmy jako MycoMedica, která se zabývá výtažky z vitálních hub.
V Expo zóně se kromě Canvy představí například AddAI a SentiSquare s řešeními pro chytré asistenty a automatizaci komunikace, Coinmate jako první česká kryptoburza nebo projekt Thermo Fisher Scientific, který se pohybuje v oblasti laboratorní a zdravotnické techniky, vývoje vakcín, analytiky i výzkumného vybavení. Zaujmout mohou i firmy jako MycoMedica, zabývající se výtažky z vitálních hub, Munipolis, což je platforma pro komunikaci měst a firem, nebo Aireen, která vyvíjí AI pro diagnostiku nemocí ze snímků oční sítnice.
První ročník Týdne inovací proběhl už v roce 2015, tehdy šlo o menší setkání, které se uskutečnilo na lodi na Vltavě. V loňském roce však už akce přivítala více než pět tisíc návštěvníků a letos se počítá s dvojnásobným číslem.
Co přinese Týden inovací 2025
30+ VC fondů – například z Velkém Británie, Izraele, Polska, USA
Prezentace startupů před porotou i publikem
Soutěž zakladatelek – 80+ projektů vedených ženami
Matchmaking – chytré párování, 1:1 schůzky přes oficiální appku
Expo zóna – 100+ vystavovatelů, demo ukázky, B2B i veřejnost
Seminář Canvy a workshop s Andrewem Nekvindou
Křest publikace Nazí v AI době (Lukáš Sedláček)
Nahlásit komentář
Zdá se vám, že komentář je urážlivý, nebo sprostý? Dejte nám vědět.