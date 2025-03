Tým z ČVUT se opět dostal mezi světovou univerzitní elitu. Soutěžit s ní bude ve vývoji bezpečného kódu

Uložit 0

Pražské ČVUT se opět zapisuje mezi světovou špičku v oblasti umělé inteligence. Skupina AlquistCoder, složená ze studentů i výzkumníků, byla vybrána mezi deset nejlepších univerzitních týmů, které se zúčastní prestižní soutěže Amazon Nova AI Challenge. Ta je zaměřená na vývoj bezpečného a spolehlivého softwaru a vítězným týmům poskytuje miliony korun.

Amazon Nova AI Challenge je zcela novou iniciativou technologického gigantu, jejímž cílem je posunout výzkum generativní AI směrem k vyšší bezpečnosti a spolehlivosti. Soutěž nabízí studentům a vědcům přístup k nejmodernějším nástrojům, včetně špičkového výpočetního výkonu AWS Trainium.

Oproti dřívějším soutěžím pořádaným Amazonem, které se soustředily například na vývoj konverzačních chatbotů skrze Amazon Alexa Prize, se nová iniciativa zaměřuje na umělou inteligencí asistovaný vývoj softwaru a jeho zabezpečení. Samotná soutěž probíhá formou turnaje, kdy pět univerzitních týmů vyvíjí AI modely generující bezpečný kód, zatímco se dalších pět týmů snaží tyto modely prolomit a odhalit tak jejich zranitelnost.

„Spojili jsme nejlepší a nejbystřejší akademické talenty, aby nejen soutěžily, ale aby se společně vypořádaly s jedním z nejdůležitějších problémů reálného využití generativní AI – bezpečným a spolehlivým vývojem softwaru,“ uvedl Rohit Prasad, viceprezident Amazon Artificial General Intelligence.

České vysoké učení technické bylo letos zařazeno mezi obranné týmy a ve své strategii plánuje vsadit na precizní trénink modelů s využitím znalostí kybernetické bezpečnosti i jejich testování pomocí vlastního útočného systému. Konkrétně pracuje na vývoji modelu, který dokáže generovat bezpečný a důvěryhodný programovací kód, například v jazyce Python.

V obranných pozicích se kromě ČVUT představí Carnegie Mellon University, Columbia University, University of Illinois Urbana-Champaign a Virginia Tech. Proti nim pak bude stát pět útočných týmů sestavených z NOVA School of Science and Technology z Lisabonu, Purdue University, University of California v Davisu, University of Texas v Dallasu a University of Wisconsin.

První kolo turnaje proběhlo už v lednu 2025, finále je naplánováno na červen. Každý z týmů bude mít zároveň po skončení soutěže možnost publikovat své výzkumné poznatky a přispět tak k širšímu rozvoji odpovědné AI.

Český tým AlquistCoder povede do červnového finále Ondřej Kozba, odborník na umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost. Skupina je složena ze studentů a výzkumníků z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky a fakulty elektrotechnické. V klání se přitom může opřít o bohaté zkušenosti – už v předchozích letech se totiž tým soutěží pořádaných Amazonem účastnil a pravidelně se dokonce umisťoval na stupních vítězů. V roce 2021 dokonce dosáhl se svým konverzačním robotem na první místo a získal finanční odměnu ve výši 11 milionů korun.

Amazon, který akademické soutěže dlouhodobě pořádá, poskytl už teď každému z deseti vybraných týmů grant ve výši 250 tisíc dolarů, tedy kolem 5,7 milionu korun. Zároveň každý tým obdržel měsíční AWS kredity, které umožňují využívat pokročilé výpočetní prostředky pro trénink modelů. Vítězové v obou kategoriích – obranné i útočné týmy – si pak rozdělí dalších 250 tisíc dolarů, zatímco týmy na druhém místě získají 100 tisíc dolarů. Celková investice Amazonu do soutěže přesahuje pět milionů dolarů.