Udržitelnost v základech podnikání. Vybrali jsme 11 českých projektů, které mohou jít příkladem

Plast je materiál, který má – ať se vám to líbí, nebo ne, obrovské množství skvělých vlastností, zároveň však představuje extrémní zátěž pro životní prostředí. Hledat za něj náhradu je velmi složité, v jihomoravském Kyjově však znají možné řešení. Vyvíjejí zde materiál, co připomíná polystyren, jen ho můžete bez výčitek hodit na kompost a za pár měsíců po něm nezbude ani stopa. Startup Myco a jeho podhoubí jsou příkladem toho, že i v Česku se mohou rodit inovativní projekty s udržitelným dopadem. Jedenáct nejzajímavějších z nich jsme vybrali do speciálu Udržitelné firmy 2022.

Udržitelnost je stále více používaný, často však těžko uchopitelný pojem, pod kterým si můžeme představit ledacos. Speciál Udržitelné firmy 2022, na němž se coby partner podílí společnost Cleverlance spolu s hlavním partnerem společností Visa, na příkladu 11 projektů ukazuje, jak může udržitelnost vypadat v byznysové praxi. Speciál si klade za cíl jednotlivé projekty nejen představit, ale především jejich prostřednictvím inspirovat.

„Plasty jsou skvělé materiály. Nicméně do budoucna dlouhodobě neudržitelné a nadužívání těch jednorázových je velkou zátěží pro náš ekosystém,“ vysvětluje zakladatel projektu Myco David Minařík důvod, proč se pustil do hledání náhrady plastů. Co na první pohled může vypadat jako boj s větrnými mlýny, se začíná vyplácet – a projekt našel prvního velkého investora.

Minařík a jeho partneři totiž nejsou v Česku jediní, kdo si začíná uvědomovat, že je potřeba učinit změnu, která naši společnost a její chování posune blíže k udržitelnosti. Často k tomu nejsou potřeba velké investice ani dlouhodobé strategie či naprosto přelomové nápady. Stačí jen chtít a hledat cesty. Josef Rozehnal z designového studia Nahaku proto vytváří udržitelné hodnoty z materiálu, který nikdo nechce. Pepper Field začal kambodžským farmářům za jejich pepř vyplácet odpovídající odměny, aby zastavil jejich vykořisťování. A v Rybí zahradě propojili klasický chov ryb s pěstováním rostlin a využili reciprocity obou zemědělských činností.

Všechny tyto projekty se snaží snížit množství zdrojů, které naše společnost ke svému fungování potřebuje, a dosáhnout tak kýženého udržitelného stavu. Počet lidí na planetě každým dnem konstantně roste, v roce 2050 by nás mohlo být již téměř deset miliard, množství planet, na kterých můžeme žít, je však stále omezeno na jednu jedinou. Pokud nenastane změna, bude lidstvo za 25 let potřebovat minimálně o 20 procent více zdrojů než nyní, v době, kdy jsme již v některých oblastech na hraně.

„Daleko důležitější než počet lidí je množství potravin, zdrojů a energie, které by průměrný obyvatel planety spotřebovával. Počet lidí, které planeta uživí, se velmi výrazně liší podle jejich míry spotřeby,“ vysvětlila nedávno pro CzechCrunch Zuzana Harmáčková z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.

Udržitelnost tak není trend, ale nezbytnost, kterou by měl do svého fungování zahrnout každý, od jednotlivců až po firmy. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy z května letošního roku, české podniky si tuto nutnost uvědomují a tématu udržitelnosti se věnují. Činí tak 87 procent ze 100 oslovených, co je ovšem důležitější, 69 procent z nich jde vstříc udržitelnosti z vlastního přesvědčení. Podniky v ní vidí cestu k větší konkurenceschopnosti a novým obchodním příležitostem.

Proto si mnoho z nich bere za své obecné principy společenské odpovědnosti, jíž je udržitelnost součástí. Tu si spojuje více než 50 procent Čechů s ekologií, téměř 30 procent s férovým přístupem k zaměstnancům a přes deset procent s obecnou odpovědností vůči společnosti jako takové. „Vyplývá to z průzkumu, který jsme si nechali zpracovat v první polovině tohoto roku. Preferované oblasti se liší podle odvětví, ve kterém se firma pohybuje. Společnosti by podle Čechů měly kompenzovat to, co negativně ovlivňují,“ vysvětluje generální ředitel Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko, Marcel Gajdoš s tím, že průmyslové podniky by měly dle dotázaných mířit na ekologii, zatímco služby spíše na společnost jako celek a vztahy se svými zákazníky.

Sama Visa se snaží jít příkladem, do roku 2024 se chce stát uhlíkově neutrální společností, podporuje celou řadu udržitelných projektů a vytváří prostředí, ve kterém k udržitelnému chování motivuje i své klienty. „Ty z řad finančních institucí například podporujeme v tom, aby v rámci svých online bankovnictví zpřístupnily svým klientům doplněk ecolytiq. Tento software počítá držitelům karet jejich uhlíkovou stopu na základě údajů o provedených platbách,“ vysvětluje Gajdoš fungování nástroje, který prostřednictvím online či mobilního bankovnictví pomáhá spotřebitelům lépe porozumět vlivu individuálního spotřebního chování na klima.

Udržitelná jedenáctka

Podobné nástroje mohou často těžko uchopitelné téma udržitelnosti pomoci ukázat na konkrétních příkladech. A přirozeně ho přetavit do vlastního chování, stejně jako v případě jedenácti projektů, které jsme do našeho speciálu vybrali.

Při posuzování firem jsme kladli důraz na jejich současné aktivity, ale i budoucí potenciál. Na to, jak mohou tyto podniky růst a škálovat svou činnost. Možná se nejedná o jedenáct aktuálně nejzelenějších projektů, které na českém trhu najdete, z našeho pohledu však nabízejí tu správnou inspiraci a vyznačují cestu, která může k vyšší udržitelnosti dovést i ostatní.

Podívejte se na finální výběr:

Brokisglass – Skrze recyklaci a ekologický přístup vytváří tato sklárna ze střepů materiál s novými estetickými vlastnostmi.

Devinn – Vývojem generátorů s palivovými články dokáže Devinn dostat sílu vodíku na místa bez připojení k síti.

Ebuu – Dětské oblečení je extrémně spotřební zboží. Ebuu se jej snaží udržet v oběhu co nejdéle.

Myco – Podhoubí, které tato společnost vytváří, má potenciál nahradit materiály méně přívětivé vůči životnímu prostředí.

Nahaku – Designové studio, které se snaží najít nové uplatnění pro materiál z výroby, který již nikdo nechce.

Rybí zahrada – Projekt akvaponického zemědělství, ve kterém se snoubí udržitelný chov ryb a pěstování rostlin.

Scuk – Portál pro nákup potravin od lokálních dodavatelů.

Snuggs – Značka menstruačních kalhotek, která pomáhá snižovat dopad jednorázových hygienických pomůcek.

Agdata – Řešení umožňující zemědělcům sběr dat a efektivnější hospodaření.

Pepper Field – Obchod s pepřovými výrobky a pepřem získávaným formou přímého obchodu od farmářů z Kambodži.

Udržitelný e-shop – Projekt, který sdružuje více než 150 e-shopů, pro něž je udržitelnost důležitou součástí podnikání.

Více o vybraných projektech a jejich činnosti naleznete na webových stránkách speciálu Udržitelné firmy 2022. Další projekty spojené s udržitelností naleznete v samostatné kategorii na webu CzechCrunch.