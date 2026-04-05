Umělá inteligence je megatrend, pod který se dá ledacos skrýt. A třeba jí zdůvodnit masové škrty
Řada firem ohlašuje, že propouští, protože jdou s dobou a sází na umělou inteligenci. Otázkou je, zda se někdy nejedná o „AI brainwashing“.
Glosa Luboše Kreče. Několik větších i menších firem jak v Česku, tak na Západě v posledních dnech a týdnech oznámilo poměrně dramatická propouštění. Doplnily to vysvětlením, že jde o reakci na pokrok umělé inteligence, který jim dovoluje fungovat efektivněji a lépe. A že to je součást jejich AI transformace. Je dobré se u toho aspoň na chvíli zastavit.
Investiční skupina Direct je široce rozkročeným byznysovým impériem, které prodává auta, vlastní pojišťovnu, nedávno koupilo banku, nabízí také investování přes populární online platformu. Zkrátka dělá toho hodně. Ale také si na to hodně půjčuje, Direct vydal už několik emisí dluhopisů a celkem čerstvě ohlásil, že si půjde pro dalších několik set milionů korun.
Zakladatel holdingu, známý podnikatel Pavel Řehák, se vzápětí v médiích rozpovídal o tom, jak propustí třetinu lidí, protože už je nebude potřebovat. Umělá inteligence, kterou masově zavádí do své firmy, ji prý proměňuje před očima a zásadně zvyšuje její výkonnost. „Otevírají se nám obrovské možnosti, díky kterým můžeme firmu během pěti let opět zpětinásobit,“ uvedl Řehák pro Hospodářské noviny.
To, že AI skýtá obří potenciál, nemá cenu rozporovat. Ani to, že může vylepšit a zefektivnit chod firem. Ostatně píšeme o tom na CzechCrunchi skoro dnes a denně. Je ale dobré se mít na pozoru před příliš optimistickými či bombastickými prohlášeními. A klást si vždy otázku, jestli za tím nemůže být něco víc.
Protože minimálně z pohledu image ve chvíli, kdy se potřebujete zalíbit potenciálním investorům, můžou podobné výroky sehrát důležitou roli. Za pár týdnů už nikdo nebude počítat, jestli těch propuštěných bylo opravdu 30 procent a jestli odešli opravdu kvůli AI. Nebo zda svou roli nesehrála i potřeba vyčistit účetní knihy a snížit náklady.
Megatrend, jakým je nyní nástup AI, funguje i tak trochu jako deštník. Zkrátka, pozor na „AI brainwashing“.
Argumentace tím, že jste AI-first firma, zní mnohem snesitelněji než říkat, že vám ustřelily výdaje a že potřebujete zatáhnout za ruční brzdu, abyste nenarazili do zdi. Zcela neobjektivně tady přiznám, že Pavla Řeháka mám rád, byznysově mu fandím a doufám, že nic z toho, co tady popisuju, se jeho skupiny netýká. Na druhou stranu je tahle diskuze naprosto legitimní.
Navíc debata, která se v souvislosti s kroky skupiny Direct rozpoutala speciálně na Linkedinu (kde ji rozdmýchal Petr Borkovec), se řeší i za hranicemi. Například šéf technologické společnosti Block a někdejší zakladatel Twitteru Jack Dorsey řekl, že musí propustit čtyři tisíce zaměstnanců. A že tak činí kvůli umělé inteligenci, jež zastoupí lidské pracovníky.
Jenže netrvalo dlouho a řada kritiků a expertů mu vyčetla, že se za AI jen skrývá, protože Block čelí ekonomickým problémům, byznysově se mu nedaří, doléhá na něj krypto útlum, a tak musí škrtat. I on sám následně přiznal, že nemalá část škrtů s umělou inteligencí nemá mnoho společného.
Vcelku drastické propouštění v nedávné době ohlásily i obří korporace jako Meta, Oracle nebo Amazon. Při zdůvodňování těchto kroků vždy v nějaké podobě zmínily umělou inteligenci. Ovšem současně s tím připustily, že potřebují osekat i pomyslný tuk, který nabraly v bohatýrských letech těsně před a během covidové pandemie.
Suma sumárum, umělá inteligence zcela jistě promění náš svět a byznys, mnohé firmy vzniknou, mnohé zaniknou. Současně s tím je ale dobré mít na paměti, že každý takový megatrend, jakým je nyní nástup AI, funguje i tak trochu jako deštník – pod který se dá ledacos skrýt. Zkrátka, pozor na „AI brainwashing“.
Komentář původně vznikl pro stanici Český rozhlas Plus.