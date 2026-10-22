Uveze Tatru nebo 70 vojáků. Vojenský pásový obojživelník i další české obranné inovace míří do světa
Obojživelník Meander je výsledkem spolupráce New Space Technologies a Excalibur Army ze skupiny CSG, která jej bude nabízet armádám.
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Hranatá příď, okna velká jako u autobusu a pásy místo kol. Obojživelný transportér Meander ve středu 21. října poprvé ukázala veřejnosti na pražském veletrhu skupina CSG. Do nákladového prostoru o ploše 22 metrů čtverečních pojme 13 tun materiálu, 70 vojáků, nebo rovnou náklaďák Tatra 810. Jako základ Meandru konstruktérům posloužilo vozidlo Kalan, jež vzniklo pro hasiče, kteří ho začali zkoušet už v roce 2025.
Šestnáctý ročník veletrhu obranných technologií Future Forces Forum v pražských Letňanech zahájil prezident Petr Pavel. Úspěšná obrana bude podle něj v budoucnu záviset na tom, jak rychle státy dokážou zavádět nové technologie a inovace. Podobně mluvil i ministr obrany Jaromír Zůna. „Rozhoduje rychlost, s jakou dokážeme propojit armádu, průmysl a výzkumný sektor, a tím pádem inovovat, vyrábět a zavádět nové systémy do služby,“ uvedl podle ČT24 ministr.
Předchůdce Meandru, ze kterého novinka vychází, pásový obojživelník Kalan, vyvinula konstrukční kancelář New Space Technologies z kunovické skupiny KBP spolu s Hasičským záchranným sborem ČR. Hasiči ho testují jako náhradu za transportéry PTS-10, které jsou sovětskou konstrukcí z poloviny šedesátých let. Kalan má sloužit při povodních a evakuacích a loni v květnu měl premiéru na brněnském veletrhu Pyros.
„Čeští hasiči patří ke světové špičce. Mají zkušenosti z mnoha zahraničních misí, zasahovali třeba po zemětřesení v Turecku nebo letos ve Venezuele,“ říká Ivo Kryl, jednatel New Space Technologies.
Dalším logickým krokem pro firmu bylo podle Kryla vojenské využití. Partnera našla v Excalibur Army ze skupiny CSG. Dohodu o spolupráci na vývoji Meanderu podepsaly obě firmy letos v červnu na pařížském veletrhu Eurosatory. New Space Technologies do spolupráce přináší vývoj, konstrukci a výrobu, Excalibur Army zkušenosti z obranného průmyslu, obchodní vazby a zpětnou vazbu zákazníků. „To je pro nás absolutně nejdůležitější, aby takové vozidlo mělo oporu v tom, co si žádá zákazník, protože ten ho bude používat,“ zmínil Kryl na premiéře.
Meander a další novinky CSG
Meander vznikl na základě specifikací a požadavků vojenských uživatelů, se kterými Excalibur Army i další firmy ze skupiny CSG úzce spolupracují a v oblasti konstrukce a výroby pozemní ženijní techniky mají bohaté zkušenosti. Meander dostal oproti Kalanu například jiný systém pohonu pro plavbu na hladině či jinak řešenou nákladovou rampu, která má vyšší nosnost, což umožňuje přepravu i středních nákladních automobilů. Dá se na něj doplnit naviják, bezpilotní prostředky i zbraňové systémy.
Pro Excalibur Army je Meander rozšířením nabídky logistické a ženijní techniky, kam firma řadí třeba mostní vozidla AM-50EX a AM-70EX nebo různá vyprošťovací vozidla. „Myslím si, že jsme právě ve spolupráci s New Space Technologies našli určitou konkurenční výhodu,“ řekl na premiéře generální ředitel Excalibur Army Adam Liška. Firma podle něj s Meanderem počítá pro globální expanzi. Že se jí export obrněné techniky daří, dokazují nedávné kontrakty v jihovýchodní Asii na víc než sto vozidel Patriot 4×4.
Meander nebyl jedinou novinkou ve společné expozici skupiny CSG, která v prvním letošním pololetí utržila 3,25 miliardy eur, v přepočtu zhruba 80 miliard korun, o 17 procent víc než rok předtím. Tatra ukázala třetí generaci vojenského vozu Tatra Force v provedení 8×8 s novou prodlouženou kabinou až pro šest lidí. Tatra Defence, zaměřující se na pozemní obrněnou techniku, bojová vozidla a pancéřované kabiny pro vozidla Tatra, přivezla obrněný Tadeas 4×4 a velitelsko-štábní Titus M2 pro českou armádu. Pardubická Retia pak předvedla mobilní velitelské centrum protivzdušné obrany ReCube GBAD.
CSG rozšiřuje i nabídku pro bezpilotní letectví. Firma AviaNera Technologies, kterou skupina založila loni v říjnu a která vzápětí koupila většinu srbského výrobce motorů Must Solutions, vystavila dvouproudový motor MTF4000 a proudový motor MTJ300 pro bezpilotní letouny a střely. Výrobu aktuálně rozjíždí i v americkém Wisconsinu přes společný podnik Firecrest Aerospace. V protidronové obraně CSG letos v srpnu vstoupila do kanadské North Vector Dynamics, jejíž střela CM-70 váží tři kilogramy a podle výrobce má stát zlomek ceny klasických protiletadlových raket.
Přes fond Tech Horizons, jehož hlavním investorem je CSG, míří peníze i do menších firem. Jednou z nich je britsko-ukrajinská Occam Industries. Vyvíjí software, který řídí drony různých výrobců bez pilota a bez úprav samotných strojů. Letos v únoru získala 3 miliony eur, tedy přes 72 milionů korun, v kole, které fond vedl. Koncem září přidala 3,8 milionu eur, v přepočtu zhruba 92 milionů korun, v kole vedeném dánským fondem North Ventures, do kterého se fond Tech Horizons znovu přidal.
Drony dalších českých firem
Skupina KBP, pod kterou patří New Space Technologies, přivezla bezpilotní nosič Gryf se čtyřmi závěsníky a nosností až 50 kilogramů. Může nést buď menší stíhací drony, takzvané interceptory, které nepřátelský stroj dostihnou a zneškodní, nebo malé rakety. Cestovní rychlost má 150 kilometrů za hodinu.
Pražská firma Admasys, dříve 3Dwiser, v roce 2023 tiskla pro 601. skupinu speciálních sil nástroje na odstraňování min. V Letňanech ukazovala, jak se z průmyslové 3D tiskárny stává výrobna dílů pro drony. Klíčem se kromě tiskařského know-how stává také nová generace materiálů – firma proto spolupracuje s nizozemským výrobcem filamentů Tectonic 3D, jehož kompozity s uhlíkovými vlákny umí být podle výrobce lehčí a pevnější než běžně používané plasty.
Jinou cestou jde česká firma Eagle.One spolupracující s ČVUT. Její dron s umělou inteligencí čeká v dokovací stanici u letiště nebo jiného důležitého objektu. Jakmile detekční systém ohlásí nepovolený dron, vzlétne k němu a místo sestřelení ho chytí do sítě, ve které se vetřelci zamotají vrtule. Cizí dron tak nespadne ani nevybuchne a dron Eagle.One ho odnese na bezpečné místo.
Pražský Dronetag zase vyrábí malé moduly, díky kterým drony za letu vysílají svou identitu, a přijímače, které tyto signály zachytí. Je tak vidět, kdo nad hlavou létá. Už v roce 2023 držel Dronetag zhruba 70 procent amerického trhu s identifikačními moduly a jako první tuzemská firma prošel akcelerátorem NATO Diana. Výhodou této technologie je podle ministerstva obrany především to, že dokáže v přeplněném vzdušném prostoru odlišit vlastní drony od cizích.
Startup Zuri předvedl vizi svého hybridně elektrického letounu s kolmým startem a přistáním ve vojenském provedení. Elektřinu mu za letu vyrábí palubní generátor, stroj má až se 115 kilogramy nákladu doletět 679 kilometrů. Na výstavě zatím byla k vidění pouze zmenšená maketa trupu a pohonná jednotka, letové testy firma chystá na začátek roku 2027.
Jak rychle se z dronů stala priorita, ukazuje i společnost Primoco UAV, která v Letňanech také vystavovala. Písecký výrobce bezpilotních letounů hlásil za první letošní čtvrtletí rekordní tržby 100,5 milionu korun a v dubnu získal stavební povolení na závod za 600 milionů korun. Do roku 2028 v něm chce vyrábět až 300 letounů ročně, pětkrát víc než dnes.
České firmy loni podle výroční zprávy ministerstva průmyslu a obchodu vyvezly vojenský materiál za 112,6 miliardy korun, poprvé víc než sto miliard. Celkový realizovaný export včetně dodávek do EU se za čtyři roky zvýšil víc než sedminásobně, z 15,2 na 115,4 miliardy korun, a zhruba 90 procent produkce českých obranných firem podle Hospodářské komory míří do zahraničí. Podle viceprezidenta komory Lubomíra Kovaříka ale současný model naráží na limity výrobních kapacit a další růst musí stát na vlastním vývoji a technologiích s vyšší přidanou hodnotou. Jako obory s potenciálem komora jmenuje mimo jiné drony, protidronové systémy, umělou inteligenci a autonomní systémy.